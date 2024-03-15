НДФЛ

Натуральный доход: как удержать и уплатить НДФЛ

В некоторых ситуациях компания оплачивает товары или услуги в пользу физлица, вручает подарок или выдает заем сотруднику. При этом важно правильно исчислить и удержать НДФЛ. Какие виды натуральных доходов существуют, как отразить их и подоходный налог в учете и расчете 6-НДФЛ, узнаете из нашей статьи.
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Натуральный доход: как удержать и уплатить НДФЛ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Виды доходов в натуральной форме

Если гражданин получает налогооблагаемый доход в неденежной форме, с него необходимо удержать НДФЛ. К таким доходам относят стоимость товаров, работ, услуг, выданных в счет зарплаты, оплаченных в интересах физлица или переданных ему на безвозмездной основе. В частности, это приобретение туристических путевок организацией своим сотрудникам, оплата питания, парковки личных автомобилей, услуг тренажерного зала, подарочные сертификаты дороже 4 тыс. рублей (пп. 1—3 п. 2 ст. 211 НК).

Когда компания или ИП оплачивают товары или услуги за работника в рамках исполнения им трудовых обязанностей, стоимость таких активов не подпадает под налогообложение.

Это, например, оплата счетов из ресторанов, посещение которых входит в программу представительских мероприятий по сопровождению деловых переговоров организации. Основанием является приказ о проведении мероприятия и список сотрудников, которые принимают в нем участие (письмо Минфина от 03.03.2015 № 03-04-06/11078).

Также не облагаются НДФЛ услуги повышения квалификации или профессиональной переподготовки персонала, приобретенные компанией.

В некоторых случаях сотрудник покупает у организации товары по сниженной цене. Если такая скидка установлена для неограниченного круга лиц и не носит индивидуального характера, натуральный доход у работника не возникает.

Когда же сотруднику устанавливается скидка на персональных условиях, возникает доход в натуральной форме, который рассчитывается как разница между стандартной и сниженной ценой. Основанием обычно является приказ руководителя организации.

Базой налога с неденежных доходов является рыночная стоимость товаров, работ и услуг. Она рассчитывается с учетом НДС и акцизов. Если гражданин оплатил подарок частично, эту сумму следует исключить из налоговой базы.

Чтобы определить стоимость передаваемого имущества, нужно учитывать его вид.

Вид натурального дохода

Стоимость переданных товаров

Подарки в виде товаров, работ, услуг

Рыночная стоимость, включая НДС и акцизы

Собственная продукция компании

Стоимость, определяемая исходя из обычной цены продажи

Подарочный сертификат

Стоимость в размере номинала, указанного на бланке, или цена имущества, право на получение которого возникает у владельца сертификата

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С 2023 года для большинства доходов датой получения служит день выплаты. Это касается и доходов в натуральной форме, например, неденежных зарплаты, премии и дивидендов (п. 1 ст. 223 НК).

Со стоимости подарков, в том числе в виде сертификатов, налог начисляется, если его оценка превышает 4 тыс. рублей. Для этого совокупная сумма дохода в виде подарков определяется с начала календарного года.

Организация должна вести персонифицированный учет таких доходов в регистре по НДФЛ. Передача подарка оформляется документально.

Если организация или предприниматель выдают физлицу заем на льготных условиях, у гражданина возникает натуральный доход в виде материальной выгоды. Она облагается НДФЛ, если заем получен от работодателя или взаимозависимого лица или возникает экономия на процентах.

Матвыгода рассчитывается в зависимости от того, в какой валюте выдан заем или кредит. По рублевым займам показатель определяется с учетом 2/3 ключевой ставки ЦБ, а по займам в иностранной валюте — с учетом ставки 9% годовых.

Доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах рассчитывается на последний календарный день каждого месяца в течение всего периода кредитования. Если заем выдан до 2016 года, выгода рассчитывается на день возврата денежных средств.

Также в качестве натурального дохода признаются суточные, выданные сотрудникам сверх норм. Налогом не облагаются командировочные в пределах 700 рублей за день в командировке по России и 2 500 рублей — за день загранкомандировки. Со сверхлимитных суточных нужно удержать НДФЛ. Такое правило распространяется и на однодневные командировки.

Если служебная поездка осуществляется на территориях, которые нуждаются в обеспечении жизнедеятельности и восстановлении объектов инфраструктуры, необлагаемый лимит составляет 8 480 рублей в сутки.

Размер ставки подоходного налога определяется в зависимости от вида дохода или его получателя — резидента или нерезидента. К примеру, с доходов в натуральной форме в виде зарплаты, подарков, дивидендов и сверхлимитных суточных НДФЛ исчисляется по прогрессивной шкале ставок 13% и 15% (п. 1 ст. 224 НК). С матвыгоды НДФЛ удерживают по ставке 35%, а если заем выдан нерезиденту — в размере 30%.

Натуральный доход: как удержать и уплатить НДФЛ

НДФЛ с доходов в натуральной форме удерживают из любых денежных средств, выплачиваемых физлицу. При этом удерживаемая сумма налога не должна превышать 50% от суммы вознаграждения.

В некоторых ситуациях компания не может удержать НДФЛ с натуральных доходов. К примеру, если сотрудник уволился или в пользу физлица не было денежных выплат.

Неудержанный налог отражают в справке-приложении 6-НДФЛ. Также надо уведомить налогоплательщика не позднее 25 февраля года, следующего за годом выплаты дохода. Такой налог гражданин уплатит в бюджет самостоятельно.

Если компания не является налоговым агентом в отношении вознаграждения физлица, то сообщать в налоговую инспекцию и гражданину о невозможности удержания не требуется. Это касается, например, приобретения автомобиля у физлица.

Если ИП на общей налоговой системе получает натуральные доходы в счет поставленных товаров или услуг, он самостоятельно исчисляет и уплачивает НДФЛ.

Удержанный НДФЛ налоговый агент должен уплатить в составе ЕНП в установленный законом срок (п. 6 ст. 226 НК).

Натуральный доход в 6-НДФЛ

Доход в натуральной форме включается в расчет 6-НДФЛ. В разделе 1 налог отражается в том периоде, в котором он был уплачен в бюджет.

В разделе 2 указывается денежная величина дохода в периоде его возникновения. Конкретный порядок зависит от вида дохода.

Например, зарплата и премия в натуральной форме включаются в строки 110 и 112, а призы и подарки, которые не предусмотрены трудовым договором, — только в строку 110.

При выдаче подарка также заполняют поле 130, где приводят необлагаемую часть в пределах 4 тыс. рублей. В поле 140 показывают сумму начисленного НДФЛ.

Поле 160 раздела 2 заполняется в том отчетном периоде, в котором налог фактически удержан. Если до конца года возникновения дохода НДФЛ удержать не удалось, данную сумму включают в строку 170 с одновременным отражением неудержанного налога в справке из приложения к расчету.

Если компания рассчитывает материальную выгоду от экономии на процентах по займам, такой доход также отражают в разделе 2 отчета аналогично иным натуральным доходам. При этом данную информацию нужно оформить на отдельном листе, поскольку НДФЛ с матвыгоды рассчитывается по ставке 35%.

Натуральный доход: проводки

Порядок формирования бухгалтерских записей определяется видом натурального дохода, а также статусом его получателя — сотрудник, исполнитель по ГПД или учредитель.

Предположим, компания вручила сотруднику подарок к юбилею. Тогда в учете нужно отразить следующие проводки:

  • Дебет 41 Кредит 60 — приобретен подарок для сотрудника;

  • Дебет 19 Кредит 60 — выделен НДС из стоимости подарка;

  • Дебет 68 «Расчеты по НДС» Кредит 19 — НДС принят к вычету;

  • Дебет 73 Кредит 41 — подарок передан работнику;

  • Дебет 91-2 Кредит 73 — стоимость подарка включена в состав прочих расходов;

  • Дебет 91-2 Кредит 68 «Расчеты по НДС» — начислен НДС со стоимости безвозмездной передачи.

Подоходный налог организация удержит при выплате работнику ближайшей зарплаты. В данном случае проводка будет следующей:

  • Дебет 70 Кредит 68 «Расчеты по НДФЛ» — удержан НДФЛ с оплаты труда сотрудника.

Если же налоговый агент оплачивает за физлицо товары или услуги, исчисляет матвыгоду или сверхлимитные суточные, в бухучете делают проводку по удержанию НДФЛ. Натуральный доход бухгалтерской записью не оформляется, а фиксируется лишь справочно в регистре налогового учета.

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