Как определить дату получения дохода при списании задолженности физлица

Минфин в письме от 30.01.2018 N 03-04-07/5117 разъяснил вопрос налогообложения доходов физлиц при прекращении обязательства налогоплательщика перед организацией-кредитором.

В случае прекращения обязательства физического лица — должника перед организацией-кредитором по образовавшейся задолженности (без его исполнения) с должника снимается обязанность по возврату суммы долга, а кредитор не имеет право требовать возврата долга и осуществлять мероприятия по взысканию такой задолженности.

В этой связи в момент прекращения обязательства налогоплательщика перед организацией-кредитором у такого налогоплательщика возникает экономическая выгода в виде экономии на расходах по погашению долга и, соответственно, доход, подлежащий обложению НДФЛ.

При этом дата фактического получения дохода соответствует дате полного или частичного прекращения обязательства по любым основаниям, предусмотренным законодательством РФ (в частности, отступное, судебное решение, соглашение о прощении долга).

При этом дата фактического получения дохода определяется как день списания в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации, являющейся взаимозависимым лицом по отношению к налогоплательщику.

В этой связи специальный порядок определения даты фактического получения дохода при списании в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации применяется только, если налогоплательщик и соответствующая организация являются взаимозависимыми лицами.

Если списание в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации, не являющейся взаимозависимым лицом по отношению к налогоплательщику, не связано с полным или частичным прекращением обязательства налогоплательщика, то указанная дата для такого налогоплательщика не является датой фактического получения дохода в целях обложения НДФЛ.

Вышеназванное письмо Минфина было доведено до сведения письмом ФНС № ГД-4-11/2419@ от 08.02.2018.