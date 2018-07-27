Как применять ККТ при безналичных платежах

УФНС Тульской области рассказало об изменениях в применении ККТ при безналичных платежах, связанных с принятием Федерального закона № 192-ФЗ.

1. ККТ будет применяться при безналичных расчетах.

По общему правилу ККТ обязаны применять все организации и предприниматели при осуществлении расчетов.

Изменилась формулировка понятия «расчет». Теперь формулировка в Законе 54-ФЗ заменена на прием (выплату) денег «наличными деньгами и (или) в безналичном порядке». При этом согласно банковскому законодательству к расчетам в безналичном порядке относятся расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, инкассовыми поручениями, чеками, электронными денежными средствами, а также перевод денежных средств по требованию получателя средств. К безналичным расчетам относится также перевод денег по поручению физлица без открытия банковского счета, т.е. через операциониста в банке. Таким образом, порядок применения онлайн-касс распространили на все формы и способы оплаты за товары, работы, услуги. Что касается оплаты ЭСП, то это теперь не самостоятельный вид оплаты, а один из способов безналичной формы платежа.

Кроме того, в понятие «расчет» включены также:

прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов;

зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов;

Говоря о зачете предварительной оплаты (аванса), имеется в виду отгрузка товаров (передача работ, услуг) в счет ранее произведенной оплаты. Поэтому на момент отгрузки (передачи) также возникает обязанность оформить кассовый чек. Обязанность оформить чек при отгрузке прямо следовала из форматов чеков, которые утверждены приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@.

предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая кредитование граждан ломбардами под залог принадлежащих им вещей);

предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

2. Как и когда выдавать чек при безналичных расчетах?

По новым правилам при безналичных расчетах ККТ применяется на месте и в момент осуществления расчета с покупателем или клиентом.

Чек (БСО) при безналичных расчетах, когда продавец и покупатель взаимодействуют дистанционно (кроме расчетов в Интернете, покупок в вендинговых автоматах и расчетах с помощью автоматов при услугах перевозки) может быть передан одним из следующих способов:

в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленные покупателем (клиентом) — чек направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем расчета, но не позднее момента передачи товара; на бумажном носителе (без направления электронного чека или БСО) при расчете за товары — чек выдается вместе с товаром; на бумажном носителе (без направления электронного чека или БСО) при расчете за работы или услуги — чек выдается при первом непосредственном взаимодействии клиента с пользователем или уполномоченным им лицом.

Момент начала течения срока на выдачу электронного чека при безналичных расчетах связан с датой расчета. Под датой расчета понимается момент подтверждения исполнения распоряжения о переводе денежных средств кредитной организацией.

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