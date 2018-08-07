В России проведут эксперимент по автоматической уплате пошлин на интернет-покупки

А теперь реальный пример из жизни. Хлебушек все покупаете? А если убрать эмоции? Как все в...
Для чего поднимать эту тему, если с 10 января 2017 года ветеринарная справка для п...
А теперь реальный пример из жизни. Хлебушек все покупаете? Все наше наше сельское хозяйство сидит...
Гнать в зашею, но некому... так и живём...
Ну вот возьмем к примеру меня.1. Я не меняла в браке фамилию и даже графа с вписанными в мой пасп...
Вот и признались, что дело Юкоса - рейдерский захват. А еще, оказывается, налоговики льготы устан...
Чудик забыл, что когда НДС был 20%, продолжительность жизни была ниже?
Ну как только куплю девайс для мобильного приложения, так непременно зарегистрируюсь и начну плат...
Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:что их могут призвать к ответу вопят про плохую власть Т...
Опять средняя прибавка.... кому 1900 а кому 100, а в результате средняя 1000
Над.К, Вы писали:Нахрена вы такие красивые нужны нашей Великой стране если толку от вас ноль? &n...
Отдавать на содержание Администрации Царя, его самого и Армии, Флота - ДЕСЯТИНУ от дохода. ...
А как закупаться ИП на ЕНВД, который до 01.07.2019 г. освобожден от применения ККМ?
иначе как контролировать доход. а это для чего:скачать мобильное приложение Впрочем, ...
Над.К, Вы писали:что их могут призвать к ответу вопят про плохую власть Так те, кто у власт...
Над.К, Вы писали:Нахрена вы такие красивые нужны нашей Великой стране если толку от вас ноль? &n...
А кассовые аппараты как же? Должны приобрести, иначе как контролировать доход.
Нахрена вы такие красивые нужны нашей Великой стране если толку от вас ноль? У великой стр...
что их могут призвать к ответу вопят про плохую власть Так те, кто у власти тем более их не...
Аноним, Вы писали:от вы мне скажите, допустим, я купила квартиру в кредит, отдала за неё последни...
Правительство виновато в том что вы используя преступные схемы участвовали в уклонении от у...
Прочёл комментарии и жить стало ещё страшнее. Закон суров, но это хфуйигня.
Прикольные у нас специалисты статьи пишут для клерка ру даже которые не понимают механизм расчета...
В любом случае, компании столкнуться с необходимостью оптимизации расходов. мягкий знак &nbs...
А дальше ещё хуже будет!!! Работаете негры солнце ещё высако! Вот у нас в деревне нету работы воо...
Ну вот. Всех нас ждёт роботизация и цифровизация. Из людей будут делать роботов. Посредством чипи...
Ни чего в данном требовании нет неожиданного. Всё закономерно.Переход в Цифровой концлагерь. Надо...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Количество посредников в цепочке не играет ни какого значения...
Не принять декларацию мы имеем право. Не надо тут рассказывать про отсутствие разделов или подпис...
Как подать корректирующую декларацию , если ошибочно подали другое ОКТМО?
Согласно статье 90 НК РФ, налоговая имеет право вызвать на допрос. Вот вы нормальный челове...
Над.К, Вы писали:Откройте отзыв о любой налоговой. Сколько там злобы и агрессии. Так потому...
верхи думать не могут. нечем. мозги салом заплыли
Это вы документы заполнить правильно не умеете, даже не читаете, где расписаться Слушайте, ...
Над.К, Вы писали:Откройте отзыв о любой налоговой. Сколько там злобы и агрессии. Так потому...
непонятны цели пенсионной программы, но понятно какие будут результаты- более половины пожилых лю...