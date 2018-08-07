В России проведут эксперимент по автоматической уплате пошлин на интернет-покупки

Эксперимент по внедрению системы, при которой пошлина на зарубежные покупки в интернете оплачивается автоматически и человеку не нужно отдельно идти и делать платеж, может стартовать в России с 1 ноября 2018 года, следует из документа Минфина, опубликованного на портале проектов НПА.

Эксперимент будет проводиться с использованием Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, сказано в проекте.

Суть эксперимента ранее пояснял замминистра финансов Илья Трунин, пишет РИА Новости . Возможность уплаты пошлины будет выбрать во время заказа на сайте, Далее уполномоченный экономический оператор уже будет заниматься таможенным отправлением и перечислять платежи за эту посылку в бюджет. Трунин сообщал, что министерство планирует сделать на первых порах таким оператором «Почту России». Она будет взаимодействовать с торговыми площадками, в том числе с китайскими, где покупатель заявил реальную стоимость покупки, пояснял первый замруководителя ФТС Руслан Давыдов.

В настоящее время пошлина взимается в отношении зарубежных интернет-покупок, стоимость которых превышает 1000 евро и вес более 31 килограмма.