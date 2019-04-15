Пенсионные накопления передаются по наследству

Накопительная пенсия формировалась у мужчин 1953-1966 годов рождения и у женщин 1957-1966 годов рождения, а также у людей, родившихся в 1967 году и позже, чьи работодатели уплачивали взносы в 2002-2004 годах.

Если человек умер до назначения ему накопительной пенсии, правопреемники могут унаследовать его пенсионные накопления. Если накопительная пенсия пополнялась также в рамках программы софинансирования или на нее был переведен маткапитал, то стать правопреемником части этих средств можно, даже если умерший человек успел побыть пенсионером и получал срочную пенсионную выплату.

Для этого нужно в течение 6 месяцев со дня его смерти написать заявление об этом в ПФР или НПФ, где хранились накопления. Если правопреемник пропустил этот срок, он может восстановить его в судебном порядке.

Решение о выплате принимается в течение седьмого месяца со дня смерти. Выплата денег правопреемникам происходит не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение, через почтовое отделение или на банковский счет. Способ правопреемник должен указать в заявлении.

Если человек хочет заранее определить правопреемников, он может подать заявление о распределении средств пенсионных накоплений в ПФР или НПФ. Если оно не было подано, правопреемниками могут стать дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители). Если их нет — то братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Если речь идет о наследовании накопительной пенсии, сформированной за счет маткапитала, то наследниками могут стать супруг (отец или усыновитель) и дети.

С 2005 года перечисления страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии лиц 1966 года и старше были прекращены в связи с изменениями в законодательстве, но накопленные средства зафиксированы на ИЛС в ПФР и учитываются при назначении накопительной пенсии. Есть она и у участников программы государственного софинансирования пенсий, и у тех, кто направил средства маткапитала на формирование накопительной пенсии.

Взнос за работника составляет 22% от размера его зарплаты, и если человек выбрал для себя накопительную пенсию, то 16% шли в распределительную систему — на страховую пенсию и 6% — на накопительную. Эти деньги уже учитываются не в баллах. В «живых» деньгах они попадают на счет выбранного человеком НПФ или в управляющую компанию, и они должны их инвестировать и приумножать.

C 2014 года все отчисления работодателей поступают на формирование страховой пенсии. «Заморозка» продлится как минимум до 2021 года. Ожидается, что к этому сроку будет принят закон об индивидуальном пенсионном капитале, который, по сути, станет «правопреемником» накопительной части пенсии. С той разницей, что отчисления будут делать сами работники, а не их работодатели.

Сейчас люди могут распоряжаться той частью накопительной пенсии, которая сформировалась до 2014 года. Она продолжает формироваться у тех, кто участвует в программе софинансирования пенсий, или у тех, кто перечислил на нее маткапитал, но, строго говоря, она пополняется практически у всех за счет инвестиционного дохода, даже у пенсионеров, которые уже получают выплаты, потому что выплаты идут, а невыплаченная часть продолжает инвестироваться.