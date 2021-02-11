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Россияне вложили в фондовый рынок около 10 триллионов рублей

Объем вложений россиян на финансовых рынках достиг 10 трлн рублей, в то время как объем банковских депозитов составляет 35 трлн рублей.

Об этом заявил заявил глава Минфина Антон Силуанов, пишут «ТАСС».

«Действительно, в прошлом году резко возрос интерес граждан к инструментам финансового рынка. <...> 10 млн человек и 10 трлн [рублей] вложений в инструменты финансового рынка. У нас всего депозитов в банках 35 трлн рублей, то есть соотношение уже серьезное. Поэтому, безусловно, мы этот вопрос должны серьезно отрегулировать», — сказал Силуанов на совещании Путина с членами правительства.

Комментирует Вадим Ковригин руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.

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«Объём вложений граждан на финансовых рынках вырос закономерно. Этому способствовали ряд факторов.

Во-первых, это политика «дешёвых денег», проводимая ЦБ. Низкая ключевая ставка обусловила снижение процентов по вкладам. Доходность вкладов уже сравнялась или даже стала ниже инфляции.

Во-вторых, развитие инфраструктуры брокеров. За последние несколько лет у крупных брокеров появились услуги рекомендаций, автоматического и полуавтоматического управления портфелем ценных бумаг. Причём большая часть этих рекомендаций или автоматических роботов — прибыльные в долгосрочной перспективе и обгоняют даже рост индекса биржи. Вышли на новый уровень мобильные и десктопные приложения для торговли.

В-третьих, активная интернет-реклама услуг брокеров.

В-четвёртых, расширение ассортимента ценных бумаг. Появилось немало биржевых ПИФов, структурных нот.
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Однако, надо учесть, что выход на фондовый рынок без опыта инвестиций потенциально может быть опасным. На фьючерсах. опционах, рискованных акциях из второго и третьего эшелонов биржи легко «прогореть».

Силуанов, видимо, имеет в виду под регулированием, прежде всего, ограничение рисковых активов для неопытных инвесторов. Государство уже предпринимает меры к регулированию фондового рынка — инвесторы разделены на квалифицированных и неквалифицированных, с обычным и повышенными уровнями риска. Думаю, для начинающих инвесторов можно и нужно рассмотреть вопрос об ограничении в портфеле сбережений доли рисковых активов. Не зарубежных ценных бумаг, как это ранее планировалось, а именно рисковых активов по типу фьючерсов или опционов, в том числе и российских.

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В ближайшие годы, если сохранятся вышеназванные факторы, объём инвестиций частных лиц будет расти. И какой-то опасности для экономики в целом здесь нет. Наоборот, фондовый рынок даёт возможность осуществить переток денег в реальный сектор экономики. Пока в макроэкономическом масштабе цифры объёмов вложений на частных инвесторов не выглядят какими-то впечатляющими.

В России пока ещё слаба инвестиционная культура. Люди боятся вкладывать деньги в ценные бумаги. Но постепенно эта ситуация изменяется".
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