Россияне вложили в фондовый рынок около 10 триллионов рублей

Объем вложений россиян на финансовых рынках достиг 10 трлн рублей, в то время как объем банковских депозитов составляет 35 трлн рублей.

Об этом заявил заявил глава Минфина Антон Силуанов, пишут «ТАСС».

«Действительно, в прошлом году резко возрос интерес граждан к инструментам финансового рынка. <...> 10 млн человек и 10 трлн [рублей] вложений в инструменты финансового рынка. У нас всего депозитов в банках 35 трлн рублей, то есть соотношение уже серьезное. Поэтому, безусловно, мы этот вопрос должны серьезно отрегулировать», — сказал Силуанов на совещании Путина с членами правительства.

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Комментирует Вадим Ковригин руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Объём вложений граждан на финансовых рынках вырос закономерно. Этому способствовали ряд факторов.

Во-первых, это политика «дешёвых денег», проводимая ЦБ. Низкая ключевая ставка обусловила снижение процентов по вкладам. Доходность вкладов уже сравнялась или даже стала ниже инфляции.

Во-вторых, развитие инфраструктуры брокеров. За последние несколько лет у крупных брокеров появились услуги рекомендаций, автоматического и полуавтоматического управления портфелем ценных бумаг. Причём большая часть этих рекомендаций или автоматических роботов — прибыльные в долгосрочной перспективе и обгоняют даже рост индекса биржи. Вышли на новый уровень мобильные и десктопные приложения для торговли.

В-третьих, активная интернет-реклама услуг брокеров.

В-четвёртых, расширение ассортимента ценных бумаг. Появилось немало биржевых ПИФов, структурных нот.