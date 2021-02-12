Налоговики не хотят возмещать НДС из-за того, что компьютеров купили больше, чем было работников

Налоговики докопались к закупке компьютеров и их соответстивю числу рабочих мест, поскольку компания хочет подать на возмещение НДС. Что ответить налоговикам?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера»

«Вопрос следующий: подали возмещение по НДС. Налоговая нашла, что закупали компьютеры и просит разъяснить, где рабочие места и ФИО сотрудников. Насколько правомерно? Что лучше ответить и какова вероятность, что откажут в возмещении на эти суммы?».

В комментариях пишут:

«Я бы ответила по максимуму, зачем давать повод для отказа или для повторных и уточняющих запросов? Осторожнее с запасными компами- вы не можете ввести в эксплуатацию компьютеры, которые не используются в производственной деятельности. А значит и НДС к вычету взять. И с версией компьютеры на продажу- они должны на 41 счете сидеть».

Вот еще советуют задействовать удаленных сотрудников:

«Напишите что собираетесь нанимать удаленных сотрудников, а сейчас им надо компенсировать электроэнергию и компъютеры, вот в качестве компенсации в натуральном виде и купили. Еще можно допник сделать к трудовому договору у реального сотрудника с этой темой».

Еще один совет — показать, что собираются нанимать сотрудников, оборудуют рабочие места.

«Можно написать, что оборудуем рабочие места для будущих сотрудников. По идее как вы примите работников, если им негде и не на чем работать».

Автор пишет, что сотрудники есть, вопросы могут быть что купили больше, чем было сотрудников.

«Сотрудники на тот момент были. Вопрос как налоговая отнесется к тому, что частично компьютеры купили „про запас“? И не откажет ли в возмещении?»

Советуют вакансии показать и штатное расписание.

«Штатку с вакансиями предоставьте, вот и отобьете „про запас“. У меня было подобное в практике в 2017г. Возместили. А сейчас они озверели, поэтому никто вам 100% гарантию не даст, что на уме у ФНС».

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