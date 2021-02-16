Пошли последствия заморозки цен: резко упало производство

Росстат привел цифры, свидетельствующие о падении в январе производства продуктов, в регулирование цен которых вмешалось государство.

Речь идет о падении производства масла и сахара, пишет «Интерфакс».

«Выпуск подсолнечного масла оказался ниже, чем в январе и декабре прошлого года. Нерафинированного масла и его фракций в январе изготовлено 493,7 тыс. тонн, что, соответственно, на 10,4% меньше, чем в январе, и на 12% меньше, чем в декабре прошлого года» — пишет издание.

Наибольший спад в пищевой промышленности в январе отмечен в производстве свекловичного сахара — на 62,7% в годовом выражении и 69,5% по сравнению с декабрем 2020 года. Сахара выработано 200,8 тыс. тонн.

«Значительное снижение производства сахара в январе по сравнению с предыдущим месяцем и соответствующим месяцем прошлого года обусловлено окончанием сезона переработки сахарной свеклы и более низкой ее урожайностью в 2020 году», — поясняет Росстат.

В регулирование цен на сахар и масло в декабре прошлого года вмешалось государство. Как видим, результатом стало снижение производства столь невыгодных для производителей продуктов. Соглашения по снижению цен будут действовать до 1 апреля.