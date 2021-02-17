Около 200 госуслуг переведут в цифровой формат

197 госуслуг, которые сейчас предоставляются в бумажном виде, переведут в цифровой формат к 2023 году.

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации, которое состоялось сегодня.

Он подчеркнул при этом, что перед каждым руководителем цифровой трансформации стоит задача не только быстрого перевода услуг в «цифру», но и оперативности их предоставления, передают «Известия».

«Электронные услуги — это прежде всего быстрота решения вопроса. И над этим нужно работать, в том числе в части межведомственного взаимодействия», — заявил Чернышенко.

Отметим, что начинается мощная «цифровая волна». Так, в Кремле на днях заявили, что эксперимент по использованию электронных дубликатов официальных документов должен пройти в этом году до декабря.

Речь о документах, выдаваемых госорганами, которые можно будет использовать в том числе в мобильных приложениях.