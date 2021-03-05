Если бы к водителям относились на собеседованиях как к бухгалтерам, как бы выглядела вакансия?

Минутка юмора. Если бы к водителям в вакансиях и на собеседованиях предъявлялись такие же требования, как к бухгалтерам.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях юмор поддержали:

«Требуется водитель с функцией штурмана и диспетчера».

Кто-то развил мысль, кто по объявлению требовался на самом деле:

«А на деле бы оказалось, что нужно выполнять функции водителя лифта — т.е. лифтера».

Уточняет, какой именно «водитель лифта»:

«Штурман-навигатор лифта».

Продолжение развития:

«И главное — за означенную ЗП необходимо одновременно водить легковое авто и мопед директора, а также в свободное время велосипеды его сыновей и жены».

И про возраст не забыли напомнить:

«И чтоб опыт работы был от 5-лет и выше ,а возрастной ценз — до 22 лет».

В итоге, все начали обсуждать проблемы «тыжбухгалтеров».

«Мы когда с подругами в кафе идем, просят меня счет разделить всегда и удивляются что я калькулятором в телефоне пользуюсь : ты ж бухгалтер, разве ты не в уме считаешь».

А кто-то согласна считать. Но только считать.

«А вот я бы согласилась на это. только считать. а то развели тут — письмо им сделай, договорчик составь, Соут проведи. а я ж бухгалтер, а не секретарь, не юрист, не кадровик. а то логика в одну сторону почему-то. А раз я бухгалтер (или экономист), вот и буду работать только с цифрами».