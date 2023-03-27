👪 Хотят ввести минимальный размер алиментов

В Госдуму внесен законопроект с поправками в Семейный кодекс по размеру алиментов.
Процентная доля будет такая же, но не меньше, чем 50% прожиточного минимума на ребенка (ПМ), потому что родители должны поровну нести расходы.
Сейчас картина такая:
- ПМ на ребенка – 13 944 руб.
- МРОТ – 16 242 руб.
- 25% от МРОТ (без НДФЛ) – 3 532 руб.
Это 25% от ПМ. Остальные 75% ПМ на ребенка обеспечивает второй родитель, что несправедливо.
Если детей двое, то первый родитель при зарплате в МРОТ обеспечивает только 17% ПМ, остальные 83% – второй родитель.
Поэтому и хотят ввести минимум – 50% ПМ.
Авторы проекта – депутаты от партии «Новые люди».