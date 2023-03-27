Алименты

👪 Хотят ввести минимальный размер алиментов

Сейчас на одного ребенка алименты составляют 25% от зарплаты, на двоих – 1/3, на троих и более – 50%. Но если зарплата – МРОТ, то и алиментов мало. Это хотят исправить.

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В Госдуму внесен законопроект с поправками в Семейный кодекс по размеру алиментов.

Процентная доля будет такая же, но не меньше, чем 50% прожиточного минимума на ребенка (ПМ), потому что родители должны поровну нести расходы.

Сейчас картина такая:

  • ПМ на ребенка – 13 944 руб.
  • МРОТ – 16 242 руб.
  • 25% от МРОТ (без НДФЛ) – 3 532 руб.

Это 25% от ПМ. Остальные 75% ПМ на ребенка обеспечивает второй родитель, что несправедливо.

Если детей двое, то первый родитель при зарплате в МРОТ обеспечивает только 17% ПМ, остальные 83% – второй родитель.

Поэтому и хотят ввести минимум – 50% ПМ.

Авторы проекта – депутаты от партии «Новые люди».

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