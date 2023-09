Российские банки взяли у Китая в четыре раза больше денег

С февраля 2022 года по март 2023 года доля Китая в российском банковском секторе выросла в четыре раза. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание Financial Times.

Основные кредиторы — Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China — нарастили объемы своих активов в банках РФ с 2,2 млрд долларов до 9,7 млрд долларов.

Китайским банкам удалось занять место западных организаций, на которые действуют санкции, введенные европейскими странами против России.

Влияние банков Китая растет также потому, что Пекин предлагает свою валюту – юань – в качестве альтернативы доллару в мировой торговле.

За 2022 год объем торговли между Россией и Китаем в юанях достиг рекордных 185 млрд долларов.

До начала спецоперации 60% экспортных платежей проходило в евро или в долларах, а доля юаня составляла только 1%.

С февраля 2022 года доля юаня в международной торговле выросла до 16%, а процент платежей в валютах «недружественных» стран сократился примерно до половины.