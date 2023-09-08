ЦБ выпустил новую золотую монету «Георгий Победоносец»

Монета выполнена из золота 999 пробы, имеет форму круга диаметром 22,6 мм. Тираж монеты — до 150 тыс. единиц. Каталожный номер монеты — 5216-0060.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации. Также имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты «50 рублей», дата «2023 год», обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
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12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок.
Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00.
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