Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу возглавил бывший начальник ФАС

3 ноября совет директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) назначил президентом торговой площадки Игоря Артемьева, который ранее возглавлял Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом сказано на сайте торговой площадки.
С 2011 года товарно-сырьевой биржей руководил Алексей Рыбников, теперь его полномочия прекращены.
Среди важнейших задач, безусловно, и продолжение формирования национальных индикаторов, прежде всего по нефти – они приобретают сегодня не только экономическое, но и все большее геополитическое значение, — сказал Игорь Артемьев.
С 2004 по 2020 года Игорь Артемьев возглавлял ФАС, а после был назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина.
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