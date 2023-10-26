«Почта России» начала отправлять быстрые денежные переводы в Беларусь

Срочные переводы можно забрать в любом отделении Белпочты, средства выдадут в белорусских рублях. Стоимость услуги составит 1,8% от суммы перевода.

На «Почте России» появилась услуга PosTransfer, которая позволяет в отделениях срочно перевести деньги в Беларусь. Об этом сказано на сайте почты.

Услуга доступна по всей России в более 30 тыс. отделений. Стоимость – 1,8% от суммы перевода.

Получатель может забрать свои средства в любом отделении Белпочты, который подключен к интернету. Деньги выдадут в белорусских рублях по курсу Национального банка. Чтобы получить перевод, нужно назвать уникальный номер.

Наша задача — на основе современных технологий расширять географическое покрытие сервиса, прежде всего учитывая самые популярные направления, — сказал директор «Продуктовой фабрики» почты Антон Нечаев.

Обмен срочными переводами сейчас доступен с Арменией и Киргизией. Стоимость услуги составляет 0,9% и 1,2% соответственно.