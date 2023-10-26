Совкомбанк собирается выплатить инвесторам 5 млрд рублей дивидендов

Банк заплатит дивиденды в размере 0,25 рублей на одну обыкновенную акцию. Средства возьмут из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Акционеры Совкомбанка одобрили решение направить на выплату дивидендов 5 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

За одну обыкновенную акцию Совкомбанк заплатит больше 0,25 рублей дивидендов.

Акционеры, которые имеют право на получение дивидендов будут определены 13 ноября.

В первом полугодии чистая прибыль Совкомбанка составила 58,6 млрд рублей, в 2022 году она была 14,2 млрд рублей, а в 2021 году – 45,8 млрд рублей.

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