США ввели санкции против Экспобанка

США объявили о новом раунде санкций в отношении российских бизнесменов и компаний, следует из данных OFAC. В частности, в новый санкционный список попал российский Экспобанк Игоря Кима, а также расчетная небанковская кредитная организация «Металлург».
Экспобанк, входящий в топ-40 крупнейших российских банков, специализируется на кредитовании бизнеса и операциях с ценными бумагами. В банке уверяют, что санкции не повлияют на работу его карт в России, включая карты Visa и Mastercard.
Экспобанк имеет большой опыт в реализации сделок M&A. Последние несколько лет он расширял бизнес за счет покупки других банков у международных групп. Ранее были приобретены: АКБ "Япы Креди Банк Москва" у Yapi ve Kredi Bankasi A.S., ЗАО "Королевский Банк Шотландии" в России у Royal Bank of Scotland (RBS), казахстанская дочка RBS, Marfin Bank A.D. Beograd (Сербия) у Cyprus Popular Bank Public Co Ltd., LBBW Bank CZ a.s. (Германия), WestLB Vostok у WestLB AG (Германия), FB-Leasing у VR Leasing AG (Германия) и дочернего "Барклайс Банка" у группы Barclays (Великобритания).
Экспобанк претендовал на российскую "дочку" британского HSBC, однако сделка до сих пор не получила одобрения российских регулирующих органов. HSBC в отчетности за третий квартал сообщал, что сроки сделки сдвинуты на первое полугодие 2024 года.
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