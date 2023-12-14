США ввели санкции против Экспобанка

США объявили о новом раунде санкций в отношении российских бизнесменов и компаний, следует из данных OFAC. В частности, в новый санкционный список попал российский Экспобанк Игоря Кима, а также расчетная небанковская кредитная организация «Металлург».

Экспобанк, входящий в топ-40 крупнейших российских банков, специализируется на кредитовании бизнеса и операциях с ценными бумагами. В банке уверяют, что санкции не повлияют на работу его карт в России, включая карты Visa и Mastercard.