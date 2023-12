США ввели санкции против Экспобанка

Экспобанк имеет большой опыт в реализации сделок M&A. Последние несколько лет он расширял бизнес за счет покупки других банков у международных групп. Ранее были приобретены: АКБ "Япы Креди Банк Москва" у Yapi ve Kredi Bankasi A.S., ЗАО "Королевский Банк Шотландии" в России у Royal Bank of Scotland (RBS), казахстанская дочка RBS, Marfin Bank A.D. Beograd (Сербия) у Cyprus Popular Bank Public Co Ltd., LBBW Bank CZ a.s. (Германия), WestLB Vostok у WestLB AG (Германия), FB-Leasing у VR Leasing AG (Германия) и дочернего "Барклайс Банка" у группы Barclays (Великобритания).