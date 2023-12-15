Минфин: политические партии могут сдать упрощенную бухотчетность за 2023 год

Некоммерческие организации имеют право применять упрощенные способы ведения бухучета, включая упрощенную бухотчетность. Но на партии эта льгота не распространялась. Теперь распространяется.

Об этом рассказывает Минфин в информационном сообщении от 13.12.2023 № ИС-учет-49.

О поправках в закон о бухучете для партий мы рассказывали здесь.

Минфин поясняет, что составлять упрощенную бухотчетность партии могут уже за 2023 год.

А вот что касается упрощенного бухучета, то это надо прописать в учетной политики.

Согласно части 7 статьи 8 закона «О бухгалтерском учете» в целях обеспечения сопоставимости бухотчетности за ряд лет изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обусловливается причиной такого изменения.

Решение о применении упрощенного учета организация принимает самостоятельно.