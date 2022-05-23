Как сравнить что угодно

В нашей жизни часто приходится испытывать муки выбора, ведь от принятого решения может зависеть, как минимум, ваш мобильный телефон на ближайшие несколько лет. Больше не нужно делать выбор броском монетки или изучать кучи обзоров — мы нашли для вас сервис, который решит эту проблему.

Versus.com (https://versus.com/) – сайт, где вы можете сравнить те или иные устройства, города, приложения, университеты и многое другое. Характеристик много и данные в них основываются на открытых источниках и статистике, при этом, отличаются для разных категорий. Например, при сравнении мобильных телефонов сайт попытается найти вам «топ за свои деньги».

«Баттл» можно провести как через прямой поиск, так и через вкладку «Категории». И да, сравнивать одновременно можно столько вещей, сколько вам захочется.