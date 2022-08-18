Прислали требование — дайте документы. Если оно понятно и законно

В деле № А36-2471/2021 три инстанции не поддержали компанию в споре с налоговиками из-за двух с половиной тысяч рублей штрафа. Штраф получили по п. 1 ст. 129.1 НК, потому что не представили документы по требованию.

Требование было по п. 2 ст. 93.1 НК, «вне рамок налоговой проверки». Была обозначена конкретная сделка, был дан перечень документов, который интересовал налоговиков, указано, с каким контрагентом.

Исходя из этого суды и сделали вывод, что отказ представить документы был незаконным. Из требования понятно, что хотят от налогоплательщика, само оно статье-основанию соответствовало. Был ряд ошибок, которые суд назвал несущественными, и не влияющими на то, что требование можно было не так истолковать. Обоснованность требования – подозрение о мнимости сделки, сверх меры никто ничего не требовал. А потому, штраф признали правомерным.