НК РФ

Прислали требование — дайте документы. Если оно понятно и законно

Налоговики прислали требование по конкретной сделке вне рамок проверки, посчитав эту сделку мнимой. Компания отказала, получила штраф, суды ее сторону не приняли.

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В деле № А36-2471/2021 три инстанции не поддержали компанию в споре с налоговиками из-за двух с половиной тысяч рублей штрафа. Штраф получили по п. 1 ст. 129.1 НК, потому что не представили документы по требованию.

Требование было по п. 2 ст. 93.1 НК, «вне рамок налоговой проверки». Была обозначена конкретная сделка, был дан перечень документов, который интересовал налоговиков, указано, с каким контрагентом.

Исходя из этого суды и сделали вывод, что отказ представить документы был незаконным. Из требования понятно, что хотят от налогоплательщика, само оно статье-основанию соответствовало. Был ряд ошибок, которые суд назвал несущественными, и не влияющими на то, что требование можно было не так истолковать. Обоснованность требования – подозрение о мнимости сделки, сверх меры никто ничего не требовал. А потому, штраф признали правомерным.

Тут, наверное, цель спора был не штраф, а само требование, по которому компания не очень желала давать информацию и документы. Если сделку подозревали мнимой, после получения документов вполне обоснованно было ждать вызова на комиссию, где представителя компании начали бы побуждать уточниться и уплатить, под угрозой ВНП. В любом случае, стоит искать доводы в свою пользу по этой сделке, раз ею уже заинтересовались.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

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