Описание УПЗ – это предтеча международного стандарта по процессу «МЕНЕДЖМЕНТ»

У нас есть все основания надеяться, что лет через двадцать пять мы сможем сформулировать основные принципы, проверенные методики и испытанные приёмы управления работниками и работой. Потому что нам уже известны правильные базовые подходы. Питер Ф. Друкер [1]

В статье «УПЗ – это «МЕНЕДЖМЕНТ» [2], я обозначил, что «МЕНЕДЖМЕНТ» – это процесс. Обосновал, что он перерабатывает «ЗАДАЧИ» [3], то есть его исключительным содержанием является управление«ПОТОКОМ ЗАДАЧ» [4].

Указал на то, что единственными и измеримыми показателями качества процесса «МЕНЕДЖМЕНТ» являются показатели того, что происходит с задачами. Что статистика по задачам характеризует состояние процесса «МЕНЕДЖМЕНТ». Что он может быть измерим, может быть охарактеризован имеющими рациональный смысл показателями воспроизводимости только, если рассматривать процесс «МЕНЕДЖМЕНТ» как УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ ЗАДАЧ.

Заключил, что, в этом случае, измеримым результатом процесса «МЕНЕДЖМЕНТ» будет производительность интеллектуального труда [5]. Уровень производительности интеллектуального труда можно установить и измерить [6]. Что позволяет выполнить первый из четырнадцати пунктов программы Деминга: постоянство цели.

Затем, в статье «Изменение системы управления для измерения процесса «МЕНЕДЖМЕНТ» [7], я описал, как надо изменить систему управления организацией, чтобы специально измерять (то есть осуществлять действия по отбору и измерению показателей качества процесса «МЕНЕДЖМЕНТ») не требовалось вообще. Указал, что для этого надо применять изобретённый мной Реестр процедур (РП).

Рассказал, что, если мы наладим менеджмент (управление потоком задач) посредством Реестров процедур (РП), упакованных в АСУЗ [8], то такое изменение, приведёт к ненужности усилий на измерения. Но при этом измерение будет осуществляться полностью автоматически – без трудозатрат. А, следовательно, оно будет экономичным.

Теперь, думаю, пришло время ответить на вопрос: почему мой блог по управлению потоком задач – это предтеча международного стандарта по процессу «МЕНЕДЖМЕНТ».

Считаю необходимым сделать это потому, что стремлюсь к популяризации УПЗ, функционирующего по Технологии управления задачами (ТУЗ). Считаю, что УПЗ, функционирующее по ТУЗ с применением автоматизированной системы управления задачами (АСУЗ), т. е. с РЕЕСТРÓМОМ, превращается в стандартную, универсальную операционную систему организации [9], которую можно инсталлировать в любую организацию в качестве управляющей системы [10]. А это, на мой взгляд, требует стандартизации, то есть разработки международного стандарта системы менеджмента по самому «МЕНЕДЖМЕНТУ», как процессу.

Для начала несколько слов о международных стандартах систем менеджмента.

Существуют международные стандарты систем менеджмента (MSS). Их разрабатывает, выпускает и публикует Международная организация по стандартизации, ИСО (англ. International Organization for Standardization, ISO).

По информации с их сайта: «ИСО – независимая неправительственная международная организация, в деятельность которой вовлечены национальные органы по стандартизации», а именно «ИСО является глобальной сетью национальных органов по стандартизации. Члены организации – национальные органы по стандартизации, которые представляют интересы своей страны в ИСО, а также представляют ИСО в своей стране».

Со слов самой ИСО: «Стандарты систем менеджмента (MSS) поддерживают функции руководства и управления на всех уровнях. Они разработаны таким образом, чтобы их можно было широко применять в различных секторах экономики (или, в случае определенных стандартов, в конкретных отраслях), в организациях различного типа и размера, а также с учетом различных географических, культурных и социальных условий. Данные стандарты могут рассматриваться в качестве основополагающих документов для обеспечения эффективного управления организацией. Использование MSS может быть практическим способом поддержки решений, принимаемых в результате внедрения MSS».

Существуют различные типы документов ИСО по менеджменту организации.

Имеются стандарты систем менеджмента (MSS) ИСО. То есть стандарты ИСО, которые содержат требования или руководства, помогающие организациям в формировании политики и управлении процессами для достижения конкретных целей. Например:

ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements» (Системы менеджмента качества – Требования);

ISO 14001:2015 «Environmental management systems – Requirements with guidance for use» (Системы экологического менеджмента – требования с рекомендациями по использованию) и другие.

Существуют отраслевые MSS. Это стандарты систем менеджмента ИСО, которые содержат дополнительные требования или руководства для применения общего стандарта менеджмента в конкретном экономическом или бизнес-секторе. Например:

ISO 13485:2016. «Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes» (Медицинские изделия – Системы менеджмента качества – Требования для целей регулирования);

ISO/TS 22163:2017 «Railway applications – Quality management system – Business management system requirements for rail organizations: ISO 9001:2015 and particular requirements for application in the rail sector» (Железнодорожные приложения – Система менеджмента качества – Требования к системе управления бизнесом для железнодорожных организаций: ISO 9001:2015 и особые требования для применения в железнодорожном секторе);

ISO 29001:2020 «Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Sector-specific quality management systems – Requirements for product and service supply organizations» (Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность – Отраслевые системы менеджмента качества – Требования к организациям, поставляющим продукцию и услуги).

Есть сопутствующие к системам менеджмента стандарты и руководящие указания по их внедрению. Это стандарты ИСО, разработанные для реализации следующих руководящих указаний и/или требований:

Специфические аспекты системы менеджмента организации;

Стандарты систем менеджмента ИСО;

Соответствующие методы поддержки. Например, ISO 19011:2018 «Guidelines for auditing management systems» (Руководство по аудиту систем управления).

Также имеются стандарты систем менеджмента. Это стандарты систем менеджмента, которые могут поддерживать внедрение конкретных аспектов системы менеджмента организации. Например:

ISO 26000:2010 «Guidance on social responsibility» (Руководство по социальной ответственности);

ISO 31000:2018 «Risk management – Guidelines» (Управление рисками – Руководящие принципы).

Все стандарты группируются в семейства стандартов систем менеджмента. Например, в такие:

Семейство стандартов ISO 9000 – Управление качеством . Содержат рекомендации и инструментарий для компаний и организаций, которые хотят, чтобы их продукция и услуги постоянно отвечали требованиям заказчика, а качество постоянно улучшалось.

Семейство стандартов ISO 14000 – Экологический менеджмент . Содержит практические инструменты для различных экологически-ответственных компаний и организаций.

Семейство стандартов ISO / IEC 27001 – Управление информационной безопасностью . Содержат рекомендации и инструментарий по обеспечению ИТ-безопасности, информационной безопасности, кибербезопасности и защите конфиденциальности.

Семейство стандартов ISO 50001 – Энергоменеджмент. Поддерживает организации различных секторов в более эффективном использовании энергии посредством разработки систем энергетического менеджмента (EnMS).

Семейство стандартов ISO 45000 – Охрана труда и техника безопасности . Содержат рекомендации и инструментарий для организаций, которые серьезно относятся к повышению безопасности сотрудников, снижению рисков на рабочем месте и созданию более безопасных условий труда.

Семейство стандартов ISO 37001 – Системы менеджмента борьбы с взяточничеством . Содержат рекомендации и инструментарий для противодействия коррупции в организациях, предотвращения и выявления случаев взяточничества и развития этически обоснованной культуры предпринимательской деятельности.

другие.

Существуют Российские стандарты систем менеджмента. Например, ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. (Quality management systems. Fundamentals and vocabulary). Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» (ISO 9000:2015 «Quality management systems – Fundamentals and vocabulary»).

Основой стандартов систем менеджмента является процессный подход. В них, прежде всего, описываются процессы. То есть они стандартизируют те или иные процессы организаций. Процессы, универсальные для широкого круга организаций.

При этом отдельная система менеджмента – это совокупность организационной структуры, методик, терминов и понятий, процессов и их процедур. Она описывает набор процедур, которым необходимо следовать организациям в определённой сфере. Например, в сфере менеджмента качества.

В рамках приведения систем менеджмента организации в соответствие со стандартами в ней формируются локальные нормативные документы (ЛНД), регламентирующие необходимые процедуры, обеспечивающие работу соответствующей системы менеджмента. Например, системы «менеджмента качества» по ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements» (Системы менеджмента качества – Требования).

Сейчас, когда вы получили представление о международных стандартах систем менеджмента (MSS), я хочу сказать главное.

В них нет стандарта системы менеджмента по самому «МЕНЕДЖМЕНТУ». То есть по процессу «МЕНЕДЖМЕНТ». Поищите. Вы не найдёте такого стандарта. На момент написания этих строк (ноябрь 2022 г.) его нет. От слова «совсем».

То есть, нет вообще в природе стандарта менеджмента о самом «МЕНЕДЖМЕНТЕ». Хотя существует целая система международных стандартов различных систем менеджмента.

Парадокс, стандарты систем менеджмента есть, а сам менеджмент не стандартизирован. По сути, стандартизируется что-то на основе того, что само не стандартизировано.

Вопрос: почему? Почему до сих пор не стандартизирован процесс «МЕНЕДЖМЕНТ», не описаны его процедуры, структура, методики, термины и понятия? Никто ж не отрицает, что «МЕНЕДЖМЕНТ» – это процесс [11]. Наоборот, все это утверждают и всячески доказывают.

Но если это процесс, тогда почему бы к нему не применить процессный подход? И не написать единый международный стандарт по процессу «МЕНЕДЖМЕНТ». Почему это до сих пор не сделано?

Ведь по большому счёту это универсальный процесс. Он одинаков для широкого круга организаций. Я даже думаю – для всех организаций [12].

Версию моего ответа на вопрос, почему это не сделано, я написал в статье «Задача – это X-фактор управления – квинтэссенция» [13]. Читайте её, думаю, поймёте мою логику.

Здесь же скажу лишь, что, по моему мнению, причина кроется в том, что «задача» до сих пор остаётся X-фактором управления. Что до сих пор не определена главная сущность менеджмента, которой он оперирует – «задача».

А из-за этого – по цепочке:

не определено главное содержание процесса «МЕНЕДЖМЕНТ».

не определены измеряемые показатели качества, накопленная статистика по которым будет свидетельствовать о состоянии процесса «МЕНЕДЖМЕНТ». Такие показатели, по которым мы сможем судить, находится ли процесс «МЕНЕДЖМЕНТ» в статистически управляемом состоянии. Является ли он воспроизводимым.

не созданы экономичные механизмы отбора и измерения показателей качества процесса «МЕНЕДЖМЕНТ», из-за чего невозможно выполнить первый из четырнадцати пунктов программы Деминга: постоянство цели этого процесса.

не сформулированы системные требования к «МЕНЕДЖМЕНТУ», как системе и к её элементам.

не идентифицированы и не описаны все сущности «МЕНЕДЖМЕНТА».

не идентифицированы и не описаны все функции и процедуры процесса «МЕНЕДЖМЕНТ».

не разработаны все правила и формуляры процесса «МЕНЕДЖМЕНТ».

не создано единое «семантическое ядро» (единый язык) «МЕНЕДЖМЕНТА»:термины, понятия, определения.

Надо ли говорить, что без всего этого просто невозможно стандартизировать процесс «МЕНЕДЖМЕНТ». Ведь не понятно, что конкретно стандартизировать.

Но так было, до написания моего блога. С его написанием ситуация изменилась на прямо противоположную.

Благодаря блогу теперь мы знаем главную сущность «МЕНЕДЖМЕНТА». Ведаем, что это «ЗАДАЧА» [14]. Что именно «ЗАДАЧА» позволяет объединить части в целое – в систему. Знаем, чем она отличается от цели и действия.

Отсюда, мы знаем, что главным содержанием процесса «МЕНЕДЖМЕНТ» является управление потоком задач (УПЗ). Что именно поток задач [15] предопределяет производительность системы «МЕНЕДЖМЕНТА». Что для управления потоком задач нужно создавать систему УПЗ [16], отвечающую определённым системным требованиям [17].

Теперь мы понимаем, что система УПЗ (то бишь «МЕНЕДЖМЕНТА») образует единство за счёт такой абстрактной сущности, как «ЗАДАЧА». Что это единство направлено на выполнение задачи обеспечения наивысшей производительности интеллектуального труда (ПИТ), которая является миссией системы УПЗ [18]. Поэтому системой УПЗ является всё то, что оперирует «задачами», что позволяет управлять задачами.

Сейчас, известно, что для того, чтобы судить, насколько хорошо работает система «МЕНЕДЖМЕНТА»,надо измерять показатели в отношении ЗАДАЧ. Что единственными и измеримыми показателями качества процесса «МЕНЕДЖМЕНТ» являются показатели того, что происходит с задачами. Что статистика по задачам характеризует состояние процесса «МЕНЕДЖМЕНТ». По ней можно оценивать, находится ли процесс «МЕНЕДЖМЕНТ» в статистически управляемом состоянии? является ли он воспроизводимым?

Следовательно, наличие измеримого показателя процесса «МЕНЕДЖМЕНТ» в виде показателя производительности интеллектуального труда, сейчас позволяет выполнить первый из четырнадцати пунктов программы Деминга: постоянство цели этого процесса.

Также в настоящий момент мы видим, как надо изменить систему управления организацией (систему «МЕНЕДЖМЕНТ»), чтобы преодолеть проблему экономичного отбора и измерений того, что происходит с задачами [19]. Знаем, как экономично определять и рассчитывать предлагаемые мной показатели качества, используемые для управления процессом «МЕНЕДЖМЕНТ», то бишь для управления потоком задач (УПЗ).

Что для этого надо использовать изобретённый мной Реестр процедур (РП)[20]. Что он должен стать основным элементом менеджмента (управления потоком задач).

Что именно посредством РП надо осуществлять все управленческие воздействия на: сотрудников, процессные сущности (ПС), конкретные процессные объекты (КПО), Реестры процедур, субсистемы, системы и организацию в целом. И он должен заменить (поглотить) различные системы: отчётности, контроллинга, регламентирования, управления знаниями и многое другое.

Теперь мы знаем, что из Реестров процедур системы УПЗ можно извлечь любые цифры и показатели того, что происходит с задачами. Любую статистику по задачам, которая характеризует состояние процесса «МЕНЕДЖМЕНТ».

Осознаём, что РП является главным формуляром процесса «МЕНЕДЖМЕНТ» [21]. Что он будет играть главные роли в организации [22]. И с его помощью будет осуществляться сборка систем и организации в целом – её онтогенез [23].

С применением Автоматизированной системы управления задачами (АСУЗ)[24] реестры процедур в процессе сборки сформируют РЕЕСТРÓМ организации (ударение на последний слог). По аналогии с геномом в биологии. И будут выполнять в организации все необходимые функции, являющиеся дискретными задачами [25]. При этом мы знаем, как каждый РП в РЕЕСТРÓМе будет это делать [26]. Путём многократного (итерационного) запуска и повторения одной и той же процедуры, являющейся эпизодической задачей [27], в отношении каждого нового конкретного процессного объекта (КПО) контекстной процессной сущности (ПС) [28].

При этом надо учитывать, что РЕЕСТРÓМ в части набора (совокупности) Реестров процедур системы УПЗ и функций, выполняемых ими [29], на самом деле универсален, независимо от типа организации и её сферы деятельности. Он (набор РП системы УПЗ), по сути, – это операционная система организации [30], которая одинакова и универсальна для всех организаций.

Теперь у нас также есть описание процедуры [31] и её типового строения [32]. Её мы используем при построении Реестра процедур – в шапке его Раздела «ПРОЦЕДУРА» [33]. Ведь Реестр процедур – это систематизация, учёт; список, перечень, опись именно ПРОЦЕДУР. Процедур, инициированных при наступлении запускающих событий (ЗС) и выполняемых в отношении конкретных процессных объектов (КПО), контекстной процессной сущности (ПС), в отношении которой выполняется функция Реестром процедур. Иными словами – это систематизация, учёт; список (перечень, опись) «запоточенных процедур (ЗП)».

Сейчас мы также знаем, какая технология нам нужна для управления потоком задач [34]. Нам нужна Технология Управления Задачами (кратко – ТУЗ, Tasks Management Technology, TMT, Total Tasks Management, TTM®).

Такая технология, строгое следование которой должно гарантированно обеспечивать воспроизводимое выполнение функций Реестрами процедур системы УПЗ. Одновременно всех функций и одновременно всеми Реестрами процедур системы УПЗ [35].

А для того, чтобы это происходило, их нужно объединить и встроить в логическую структуру внутренних взаимных связей [36] и затем тщательно сбалансировать.

Воспроизводимое выполнение функций Реестрами процедур, автоматически обеспечит воспроизводимое выполнение бизнес-процессов, выполняемых субсистемами системы УПЗ [37]. А через это будет гарантированно обеспечено воспроизводимое выполнение миссии самой системы УПЗ [38].

Следовательно, теперь понятно, что ТУЗ – это такая технология, которая предписывает такие алгоритмы (процедуры), ежедневное, рутинное и скрупулёзное выполнение которых гарантированно обеспечивает воспроизводимое выполнение функций, бизнес-процессов и миссии системы УПЗ.

Если коротко, то Технология Управления Задачами – это совокупность взаимоувязанных процедур для управления потоком задач с целью обеспечения наивысшей производительности интеллектуального труда (выполнения интеллектуальных задач).

Правильно следуя ТУЗ, мы гарантированно получаем заданные: результаты, сроки, качество и трудоёмкости. Тем самым добиваемся статистической управляемости и воспроизводимости выполнения ШДЗ (миссии, БП и функций) системой УПЗ, её субсистемами и реестрами процедур.

Следовательно, теперь, с описанием ТУЗ, у нас есть описание всех процедур процесса «МЕНЕДЖМЕНТ» [39]. В том числе в рамках этих процедур у нас имеются разработанные все необходимые правила и формуляры процесса «МЕНЕДЖМЕНТ». А также применяемые в процедурах методики, методологии и теории [40]. Кроме того, у нас есть в наличии и «семантическое ядро» – единый язык этого процесса [41]. Он был сформирован в ходе разработки и описания в моем блоге управления потоком задач (УПЗ) и Технологии управления задачами (ТУЗ).

Таким образом, благодаря блогу теперь мы имеем всё необходимое для стандартизации процесса «МЕНЕДЖМЕНТ». И можно смело утверждать, что блог – это и есть описание данного процесса, которое является предтечей международного стандарта по процессу «МЕНЕДЖМЕНТ». Оно обязательно ляжет в основу такого стандарта, как говаривал мой отец: «к бабке не ходи». И пробел будет устранён.

Резюмируем сказанное.

Существуют международные стандарты систем менеджмента (MSS). Основой MSS является процессный подход. В них, прежде всего, описываются процессы. То есть они стандартизируют те или иные процессы организаций. Процессы, универсальные для широкого круга организаций. Но в перечне MSS нет стандарта системы менеджмента по самому «МЕНЕДЖМЕНТУ». То есть по процессу «МЕНЕДЖМЕНТ». Почему? По моему мнению, причина кроется в том, что «задача» до сих пор остаётся X-фактором управления. Что до сих пор не определена главная сущность менеджмента, которой он оперирует – «задача». Без чего просто невозможно стандартизировать процесс «МЕНЕДЖМЕНТ». Ведь не понятно, что конкретно стандартизировать. Но так было, до написания моего блога. С его написанием ситуация изменилась на прямо противоположную. Благодаря блогу теперь мы знаем, главную сущность «МЕНЕДЖМЕНТА» – «ЗАДАЧУ».

Ведаем, что главным содержанием процесса «МЕНЕДЖМЕНТ» является управление потоком задач (УПЗ). Понимаем, что система УПЗ (то бишь «МЕНЕДЖМЕНТА») образует единство за счёт такой абстрактной сущности, как «ЗАДАЧА». Сейчас, известно, что для того, чтобы судить, насколько хорошо работает система «МЕНЕДЖМЕНТА», надо измерять показатели в отношении ЗАДАЧ. В настоящий момент мы видим, как надо изменить систему управления организацией (систему «МЕНЕДЖМЕНТ»), чтобы преодолеть проблему экономичного отбора и измерений того, что происходит с задачами. Что для этого надо использовать изобретённый мной Реестр процедур (РП). Теперь мы знаем, что из Реестров процедур системы УПЗ можно извлечь любые цифры и показатели того, что происходит с задачами. Любую статистику по задачам, которая характеризует состояние процесса «МЕНЕДЖМЕНТ» (то бишь процесса управления потоком задач).

Теперь у нас также есть описание процедуры и её типового строения. Её мы используем при построении Реестра процедур. Сейчас мы также знаем, какая технология нам нужна для управления потоком задач. Нам нужна Технология Управления Задачами (кратко – ТУЗ, Tasks Management Technology, TMT, Total Tasks Management, TTM®). И теперь, с описанием ТУЗ, у нас есть описание всех процедур процесса «МЕНЕДЖМЕНТ». В том числе разработанные все необходимые правила и формуляры процесса «МЕНЕДЖМЕНТ». А также применяемые в процедурах методики, методологии и теории. Кроме того, у нас есть в наличии и «семантическое ядро» – единый язык этого процесса.

Таким образом, благодаря блогу теперь мы имеем всё необходимое для стандартизации процесса «МЕНЕДЖМЕНТ». И можно смело утверждать, что блог – это и есть описание данного процесса, которое является предтечей международного стандарта по процессу «МЕНЕДЖМЕНТ».

А в завершении хочу процитировать свои же слова, сказанные ранее.

Задача (миссия) системы УПЗ – «это стандартная (универсальная) задача для любой организации. Следовательно, и система под неё должна быть стандартной, универсальной – система управления потоком задач. Где задача – главная сущность управления (менеджмента).

Отсюда, стандартной и универсальной можно сделать и технологию, по которой эта система будет работать – Технологию Управления Задачами (кратко – ТУЗ, Tasks Management Technology, TMT, Total Tasks Management, TTM®).

А раз всё это будет универсальным (стандартизированным), то это можно копировать, воспроизводить, компилировать, транслировать и т. д. Не „изобретая каждый раз велосипед“, а просто беря готовое решение: систему УПЗ и ТУЗ и адаптируя их под специфические нужды своей организации.

Следовательно, система УПЗ и ТУЗ, по которой она работает, будет своего рода операционной системой. Только не для компьютеров, а для организаций. Её можно будет „инсталлировать“ в любую организацию.

При этом можно сделать систему УПЗ так сказать „с открытым кодом“, по аналогии с операционной системой Linux для компьютеров. То есть, открытой системой, которую может изменять любой желающий (как говорится, не нарушая лицензии и закона).

Всё это приведёт к тому, что при создании организаций не потребуется тратить время, силы и деньги на создание одной обязательной системы – управляющей.

Из сказанного следует, что именно взгляд на управление через призму задач позволяет создать операционную систему, универсальную для любой организации, работающую по стандартной и универсальной Технологии Управления Задачами (кратко – ТУЗ, Tasks Management Technology, TMT, Total Tasks Management, TTM®)» [42].

А что это означает в контексте настоящей статьи?

А то, что управление потоком задач (то есть процесс «МЕНЕДЖМЕНТ») можно и нужно стандартизировать путём выпуска соответствующего международного стандарта системы менеджмента. То есть нужно издать стандарт системы менеджмента о самом «МЕНЕДЖМЕНТЕ».

Дальше предлагаю исследовать, почему Технология управления задачами (ТУЗ) – это управление возрастающей сложностью организаций, а, отсюда, и сложностью вообще?

Полная версия статьи доступна в моей книге «ЗАДАЧИ ЧУДЕСНЫЕ, ИЛИ КОЗЫРНАЯ „ТУЗ“ МОТАЕВА!»

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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Литература:

[1] Стр. 309. Раздел «Взгляд на проблему с управленческой точки зрения» книга «Практика менеджмента». М.: Издательский дом «Вильямс», 2009 – 400с. ISBN 978-5-84-59-0085-2

[2] В разделе 9. «Диспут по менеджменту – по управлению потоком задач».

[3] Читай статью «Что такое задача?» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента – «ЗАДАЧА».

[4] Читай статью «Поток задач» в разделе 4. «Ключевая разовая проблема, мешающая повышению ПИТ».

[5] Смотри статью «Агрегированная производительность интеллектуального труда (Агрегированная ПИТ)» в разделе 5. «Задача повышения производительности интеллектуального труда (Задача ППИТ)».

[6] Смотри статью «Показатели целевых результатов задачи повышения ПИТ» в разделе 5. «Задача повышения производительности интеллектуального труда (Задача ППИТ)»

[7] В разделе 9. «Диспут по менеджменту – по управлению потоком задач».

[8] Смотри статью «Автоматизированная система управления задачами (АСУЗ)» в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[9] Читай статью «Организация – это ...» в разделе 1. «Введение в управление потоком задач».

[10] Об этом я говорил в статье «Роль Реестра процедур в управлении потоком задач» в разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[11] Читай об этом статью «УПЗ – это «МЕНЕДЖМЕНТ» в разделе 9. «Диспут по менеджменту – по управлению потоком задач».

[12] Читай статью «Организация – это ...» в разделе 1. «Введение в управление потоком задач».

[13] Читай раздел 9. «Диспут по менеджменту – по управлению потоком задач».

[14] Читай раздел 2. «Главная сущность менеджмента – «ЗАДАЧА».

[15] Смотри статью «Поток задач» в разделе 4. «Ключевая разовая проблема, мешающая повышению ПИТ».

[16] Читай раздел 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[17] Читай статью «Системные требования к системе управления потоком задач» в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[18] Читай раздел 5. «Задача повышения производительности интеллектуального труда (Задача ППИТ)»

[19] Читай статью «Изменение системы управления для измерения процесса «МЕНЕДЖМЕНТ» в разделе 9. «Диспут по менеджменту – по управлению потоком задач».

[20] Смотри статью «Реестр процедур (РП)» в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[21] Читай статью «Реестр процедур – это формуляр» в разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[22] Читай статью «Роль Реестра процедур в управлении потоком задач» в разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[23] Смотри статью «Сборка систем и организации из Реестров процедур (онтогенез организации)» в разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[24] Читай статью «Автоматизированная система управления задачами (АСУЗ)» в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[25] Читай статью «Понятие «шаблонная дискретная задача (ШДЗ)» в разделе 5. «Задача повышения производительности интеллектуального труда (Задача ППИТ)»

[26] Смотри статью «Как обеспечивается воспроизводимое выполнение функции Реестром процедур?» в разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[27] Читай статью «Понятие «шаблонная эпизодическая задача (ШЭЗ)» в разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[28] О КПО и ПС читай статью «Понятие «сущность» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента – «ЗАДАЧА».

[29] Читай статью «Реестры процедур субсистем системы УПЗ и выполняемые ими функции» в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[30] Читай статью «Организация – это ...» в разделе 1. «Введение в управление потоком задач».

[31] Читай статью «Понятие сущности «ПРОЦЕДУРА» в разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[32] Смотри статью «Типовое строение процедуры» в разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[33] Читай статью «Раздел „Процедура“ Типового Реестра Процедур» в разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[34] Подробнее об этом читай в статье «Какая технология нужна для управления потоком задач?» в разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[35] Читай статью «Реестры процедур субсистем системы УПЗ и выполняемые ими функции» в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[36] Смотри статью «Логическая структура системы управления потоком задач» в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[37] Читай статью «Субсистемы системы УПЗ и выполняемые ими бизнес-процессы» в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[38] Смотри статью «ШДЗ: „Воспроизводимая ПИТ“ – это миссия» в разделе 5. «Задача повышения производительности интеллектуального труда (Задача ППИТ)»

[39] Читай раздел 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[40] Читай раздел 8. «Применяемые в ТУЗ известные методики, методологии и теории».

[41] Читай статью «Термины УПЗ и их определения» в разделе 10. «Заключение по управлению потоком задач».

[42] Подробнее об этом читай статью «Ещё раз – почему всё-таки задача?» в разделе 9. «Диспут по менеджменту – по управлению потоком задач».