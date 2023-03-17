Как налогоплательщик развернул налоговый спор в свою пользу

Главный посыл – критерии это симптомы, каплями в нос уберешь насморк, но не вылечишь ангину. Такая попытка упростить вопросы законного дробления бизнеса настолько массовая (потому что удобная и дешевая), что ей подвержены не только налогоплательщики но и налоговики. Сегодня разберем забавный пример.

В деле А45-27009/2021 казалось бы было все ясно. Четыре взаимозависимых с обществом индивидуальных предпринимателя, зарегистрировались почти в один день, на деньги, полученные от аффилированных с обществом компаний, которые почти все назывались одинаково и к моменту проверки ликвидированы, купили вскладчину недвижку и начали сдавать ее в аренду обществу.

А еще они на те же деньги аффилированных с обществом компаний купили баржи, подарили своим родственникам (женам, сыну и дочери) и те в свою очередь зарегистрировав ИП практически в один день стали сдавать баржи обществу. Ну и договоры дарения все у них одинаковые, заключены в один день.

А! А еще в конце года общество почему-то регулярно переставало платить по счетам индивидуальным предпринимателям.

По странному совпадению все четыре индивидуальных предпринимателя в этот момент приближались к лимиту по УСН (причем в 2016 году приближались к 79,74 млн рублей, а в 2017 и в 2018 к 150 млн рублей, такой вот резкий рост доходов, случайно совпавший с повышением лимитов по УСН).

И еще они все одинаковые договоры займа как под копирку заключили с обществом и получали проценты (за три года 177 млн рублей).

Ну и так по мелочи: арендатор у всех один (проверямое общество), IP-адрес один, юрист у всех один, в налоговых декларациях по УСН у всех указан номер телефона главбуха общества.

Мутят? Мутят, ясен пень! Второкласснику ясно. Какой чек-лист не скачивай из Интернета – полный провал!

Вот и налоговая так решила и выкинула расходы у общества, доначислив налог на прибыль почти 420 млн рублей. И две инстанции ее поддержали. Очевидно же вроде все.

То что там все оформлено по документам красиво не должно никого волновать, подконтрольность очевидна, а значит могли все что угодно нарисовать красиво

(...так как установленная взаимозависимость и подконтрольность этих субъектов, создает условия формирования соответствующего документооборота формально соответствующего нормам действующего гражданского законодательства).

Но нет! В кассации налогоплательщик каким-то чудом умудрился донести до суда одну простую мысль! Ну ладно там документы – действительно их можно было любые нарисовать. Но ведь использование обществом судов и недвижки было реально и не оспаривалось налоговым органом.

В нашем мире бесплатно ничего не дается, за все нужно платить. А исходя из решения налогового органа получается что общество якобы должно было безвозмездно всем этим пользоваться.

Так там еще критериев полная кошелка, скажете Вы. Да, давайте разберем их в привязке к этому тезису.

Общество постоянно создает и ликвидирует компании с таким же наименованием как у него? Ну так и что? Как это влияет на реальность использования недвижимости и кораблей? Никак.

При достижении лимитов выручки в конце года общество переставало платить ИП, явно ведь чтобы те смогли сохранить лимиты по упрощенке!

Окей. И что? Пока общество не платило, оно имуществом пользовалось? Да. Значит расходы на аренду обоснованны. А то что ИП что-то мутят там ради сохранения УСН, даже если и с помощью общества – ну так идите их скидывайте с УСН и доначисляйте налоги им.

Договоры одинаковые у всех? В один день зарегистрированы? Единый IP-адрес? Единый юрист? ИП все действуют согласованно? Безвозмездно дарят друг другу имущество?

Окей, причем тут расходы на реальное использование реального имущества обществом? Идите объединяйте ИП, они там дробятся чтобы в лимиты попасть.

Думаете что ИП и общество это один большой субъект? Окей. Давайте тогда считать расходы на приобретение недвижимости и судов (а там вычетов по НДС поди больше будет чем доначисленного налога на прибыль, это же покупка ОС) а также амортизацию.

Потому что имуществом можно пользоваться либо купив его либо взяв в аренду. Безвозмездно – не бывает. Налоговики это сами всем регулярно говорят.

Недвижка и корабли были куплены на деньги общества? Тут надо поподробней разобраться. Откуда вообще взялся этот критерий?

Он взялся из такого соображения.

Самостоятельный хозяйствующий субъект всегда старается принимать экономически выгодные решения. А невыгодные он не принимает. Это как бы целесообразное поведение любого человека, оно неявно постулируется.

В связи с этим, ставится под вопрос целесообразность общества давать деньги посреднику, чтобы на эти деньги посредник купил имущество и сдавал в аренду обществу.

То есть, более целесообразным видится вариант когда общество само покупает и использует имущество, это явно выгоднее. Но это справедливо для ситуации, когда деньги даются посреднику, например, по договору займа. Даже если займ в итоге будет погашен, целесообразность сделки действительно будет под большим вопросом.

Но в данном случае никаких займов на покупку ОС не было! Люди купили недвижимость и корабли на свою зарплату! Это сама же налоговая и предъявила в суде.

То есть, в данном случае у общества не было второго более целесообразного варианта! Нельзя вместо зарплаты сотрудникам купить себе недвижимость! Вместо займа посреднику можно, а вместо зарплаты нельзя.

Ну или налоговому органу надо было бы доказать, что никаких трудовых функций эти люди не выполняли (а этот период был за пределами проверки) и зарплата была фиктивна.

В то время как в материалах дела налоговый орган наоборот доказывает что все эти люди были работниками общества или аффилированных с ним компаний, налоговики это делают для доказательства взаимозависимости.

И? Что в итоге то? Получается, если бы общество взяло в аренду все это у не взаимозависимых сторонних предпринимателей, то тогда расходы на аренду не сняли бы? А от взаимозависимых сняли? Но ведь таких положений нет в законе.

Нельзя выкидывать расходы по одной только взаимозависимости. Под этим критерием тоже есть своя логика, поддерживаемая судебной практикой

В нормальной ситуации условия сделок диктует рынок. Чтобы получить налоговую экономию, надо отклониться от рыночных условий, но для этого надо чтобы оба субъекта действовали подконтрольно кому-то (иначе они будут заключать сделку на рыночных условиях). А подконтрольность может быть, например, у взаимозависимых субъектов.

Только в такой цепочке взаимозависимость становится плохой, именно это и сказала кассация налоговикам – идите в первую инстанцию и сравнивайте цену аренды с рыночными условиями. Только тут для Вас есть рыбка в этой мутной воде. А просто выкидывать всю аренду при реальности самого пользования имуществом нельзя!

Вот о чем я пытаюсь сказать!

Работа по чек-листам отрывает от концепции необоснованной налоговой выгоды.

Никого не волнует уже действительный смысл хозяйственных операций, хотя именно он является целью налоговой проверки. Но вместо этого просто устанавливается факт «мутный» налогоплательщик или нет.

А дальше доначисляем как Бог на душу положит. Мутный же, что с ним возиться. И первые две инстанции пошли в этом фарватере.

Продолжая медицинскую аналогию, мы получаем примерно следующую картину. У человека есть симптомы, скажем, насморк и покраснения на коже и налоговый орган заключает: «Болен!». А чем болен? Да пофиг, вот же, симптомы есть. На тебе укол антибиотика. А у человека всего-то была аллергия)))))

Критерии, как симптомы от болезни, неотделимы от сценариев получения налоговой выгоды! Только правильно установив сценарий можно строить налоговую защиту бизнеса, как на этапе структурирования, так и на этапе спора с налоговой. Работая по чек-листам налплат просто не донес бы эту мысль и в кассации в сегодняшнем кейсе.

Я уже рассказывал про разные сценарии получения налоговой выгоды и доначисления налогов в своем курсе «как правильно дробиться».

Более того, я классифицирую все схемы именно по этому принципу – по сценарию доначисления, как он должен быть, а не как Бог на душу налоговикам положит))).

Подробное описание этой классификации и сценариев доначисления читайте у нас в канале в статьях по тегу #налоговаясхемотехника.

Защищайте свой бизнес правильно!