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Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Напоминаем, что до 25 августа нужно сдать уведомление по ЕНП. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 30/2023

Уже готовы сдавать уведомление по ЕНП? Напоминаю, что срок до 25 августа.
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Напоминаем, что до 25 августа нужно сдать уведомление по ЕНП. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 30/2023

Если вы уже подготовились, предлагаю изучить самые актуальные материалы от нашей редакции специально для подписчиков Клерк.Премиум. 

Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции!


Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн. 


Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире. 


До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены! 


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Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

Оставьте заявку в этой теме, сделаем эксклюзивный материал.

Список всех разборов

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

23 августа: Какие схемы по НДС найдут налоговики по итогам вашей отчетности

24 августа: Все важные изменения в работе с ЕНС

25 августа: Блокировка счета по 115-ФЗ: как ИП и компаниям не попасть в черный список банков

28 августа: Экстренный вебинар. Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор

Мини-курсы 

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь

Вот самые интересные консультации недели:

Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.

Следите за нашими анонсами и новостями.

С уважением, команда Клерк.Премиум

Журнал «Клерк.Премиум»

Журнал «Клерк.Премиум»

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Комментарии

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