Напоминаем, что до 25 августа нужно сдать уведомление по ЕНП. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 30/2023

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Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции! Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн. Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире. До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции!
Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн.
Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире.
До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Цифровой рубль: что это такое, для чего нужен и когда заработает
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Машиночитаемая доверенность и электронные подписи 2023-2024. Горячие вопросы и ответы экспертов
Как бухгалтеру в 2023 зарабатывать от 50.000₽ из дома даже без увольнения из найма
В штат или вне штата? Быстрый найм и оформление массового персонала без рисков
Анонс вебинаров:
23 августа: Какие схемы по НДС найдут налоговики по итогам вашей отчетности
24 августа: Все важные изменения в работе с ЕНС
25 августа: Блокировка счета по 115-ФЗ: как ИП и компаниям не попасть в черный список банков
28 августа: Экстренный вебинар. Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Консультации
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Вот самые интересные консультации недели:
Может ли возврат НДФЛ от продажи имущества попасть в ЕНС у ИП
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