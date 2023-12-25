📣 Сдача отчетности, закрытие временных счетов и определение налогового обязательства. Ничего не забыли? Клерк.Премиум № 47/2023

Осталась последняя рабочая неделя и 2023 год закончится. В 2024 году бухгалтеров ждет множество изменений... Но об этом позже.

Сейчас самое важное:

подготовить анализ финансовых отчетов;

провести процедуру закрытия временных счетов;

составить годовой финансовый отчет.

Об этом мы расскажем на вебинаре «Закрываем год. На что обратить внимание в бухгалтерском учете».

А сейчас самое время изучить все новые материалы для подписчиков Клерк.Премиум.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

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Список всех разборов

Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

16 января: Что перестроить в бухучете, чтобы перейти на ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы

18 января: Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков

22 января: Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.

Вот самые интересные консультации недели:

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С уважением, команда Клерк.Премиум