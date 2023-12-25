📣 Сдача отчетности, закрытие временных счетов и определение налогового обязательства. Ничего не забыли? Клерк.Премиум № 47/2023

Сейчас самое важное:
подготовить анализ финансовых отчетов;
провести процедуру закрытия временных счетов;
составить годовой финансовый отчет.
Об этом мы расскажем на вебинаре «Закрываем год. На что обратить внимание в бухгалтерском учете».
А сейчас самое время изучить все новые материалы для подписчиков Клерк.Премиум.
Разборы недели
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Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Закрываем год. На что обратить внимание в бухгалтерском учете
Анонс вебинаров:
16 января: Что перестроить в бухучете, чтобы перейти на ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы
18 января: Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков
22 января: Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Консультации
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Вот самые интересные консультации недели:
Сроки подачи уведомлений от освобождения от НДС и налога на прибыль
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