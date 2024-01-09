Вы сдали отчеты в первый рабочий день? Журнал Клерк.Премиум № 49/2023

Подробно об этом рассказали здесь.
Также напоминаем, что с 2024 года изменилась форма ЕФС-1, теперь заполнять её нужно по-новому. Как? Рассказываем здесь.
А если вы уже все сделали, то сейчас самое время почитать дайджест, записаться на вебинары и посмотреть новые Разборы.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
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Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Что перестроить в бухучете, чтобы перейти на ФСБУ 14/2022 Нематериальные активы
Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили
Анонс вебинаров:
11 января: Воинский учет-2024: последние изменения
18 января: Как бухгалтеру разработать финансовую модель для роста бизнеса
18 января: Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
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