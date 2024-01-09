Вы сдали отчеты в первый рабочий день? Журнал Клерк.Премиум № 49/2023

Надеемся, что все салаты съедены и вы уже готовы вступить в «бой»? На всякий случай напоминаем, что обязательно нужно сделать бухгалтерам в первый рабочий день, ну начнем: не позднее 9 января компании и предприниматели должны представить в налоговую много отчетов и заплатить налоги.

Подробно об этом рассказали здесь.

Также напоминаем, что с 2024 года изменилась форма ЕФС-1, теперь заполнять её нужно по-новому. Как? Рассказываем здесь.

А если вы уже все сделали, то сейчас самое время почитать дайджест, записаться на вебинары и посмотреть новые Разборы.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

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Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

Анонс вебинаров:

11 января: Воинский учет-2024: последние изменения

18 января: Как бухгалтеру разработать финансовую модель для роста бизнеса

18 января: Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

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Вот самые интересные консультации недели:

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