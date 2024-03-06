Бухучет в 2024 году, разъяснения Минфина по налогам, новые правила по зарплате и кадрам. Журнал Клерк.Премиум № 6/2024

Сегодня в выпуске:
Разборы на темы: отпуск, возмещение расходов, важные письма для бухгалтера.
Вебинары на темы: налоги, ФСБУ, МЧД.
Мини-курсы на темы: УСН, налоги.
Самые просматриваемые консультации за прошлую неделю.
Разборы недели
Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?
Оставьте заявку в этой теме, сделаем эксклюзивный материал.
Когда сотрудник должен возместить работодателю расходы за свое обучение: верные формулировки и опасные условия договора, позиции судов
Отпуск за свой счет: кому положен, когда его нужно согласовать с работодателем
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
Обязаны ли работники предоставлять работодателю свои биометрические данные
Топ-вебинары
Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.
Бухучет в 2024 году: кто имеет право вести упрощенный учет + практика по ФСБУ
Хотите задать свои вопросы эксперту онлайн? Запишитесь на ближайшие вебинары
7 марта: Как бухгалтеру быстро внедрить управленческий учет
12 марта: Заполнение налоговых деклараций ИП на УСН: «доходы», «доходы минус расходы» в 2024 г.
13 марта: Изменения в применении МЧД в 2024 году
18 марта: Какие сделки попадут под контроль ФНС в 2024 году. Новые риски взаимозависимости
Мини-курсы
В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.
Подборка самых интересных мини-курсов недели:
Что нужно учесть, создавая резерв на дорогой и сложный капремонт основных средств
По каким налогам надо подавать уведомления + один важный нюанс по налогу на имущество
Консультации
Чтобы задать вопрос эксперту, создайте новую тему здесь.
Вот самые интересные консультации недели:
На какие расходы можно уменьшить рассчитанный налог по УСН доходы
Оставьте отзыв или задайте вопрос о Клерк.Премиум по телефону 8-495-129-29-87 или по почте care@klerk.ru.
Следите за нашими анонсами и новостями.
С уважением, команда Клерк.Премиум
Начать дискуссию