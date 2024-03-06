Бухучет в 2024 году, разъяснения Минфина по налогам, новые правила по зарплате и кадрам. Журнал Клерк.Премиум № 6/2024

Сегодня в выпуске:

Разборы на темы: отпуск, возмещение расходов, важные письма для бухгалтера. Вебинары на темы: налоги, ФСБУ, МЧД. Мини-курсы на темы: УСН, налоги. Самые просматриваемые консультации за прошлую неделю.

Разборы недели

Каждую неделю главный редактор вместе с нашими экспертами выбирает актуальные темы для разборов. Хотите получить разбор по своему вопросу?

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Топ-вебинары

Собрали подборку важных вебинаров недели. И подготовили анонсы будущих вебинаров, чтобы вы ничего не пропустили.

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7 марта: Как бухгалтеру быстро внедрить управленческий учет

12 марта: Заполнение налоговых деклараций ИП на УСН: «доходы», «доходы минус расходы» в 2024 г.

13 марта: Изменения в применении МЧД в 2024 году

18 марта: Какие сделки попадут под контроль ФНС в 2024 году. Новые риски взаимозависимости

Мини-курсы

В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

Подборка самых интересных мини-курсов недели:

Консультации

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Вот самые интересные консультации недели:

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