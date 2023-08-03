Доначисление налога при переплате: был ли нанесен ущерб казне и правомерно ли начисление пеней?

Вопросы, связанные с правомерностью действий налоговиков при использовании механизма пеней, не уходят из повестки дня. Недавно такой спор был рассмотрен АС Московского округа.

НК РФ действует уже более двадцати лет. Столько же действуют положения ст. 75, регулирующие порядок начисления и уплаты пеней. За это время было принято немало судебных решений включая высшие судебные инстанции по спорам о начислении пеней. Однако вопросы, связанные с правомерностью действий налоговиков при использовании механизма пеней, не уходят из повестки дня. Недавно такой спор был рассмотрен АС Московского округа (постановление от 24.05.2023 № Ф05-10378/2023 по делу № А40-96991/2022).

Суть проблемы, повлекшей налоговый спор

ИФНС провела выездную налоговую проверку организации за три года (с 2016 по 2018 г.). Проверяли правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания, перечисления) налогов. По результатам проверки было вынесено решение, согласно которому обществу был доначислен налог на прибыль организаций, пени и штраф. Но общество не согласилось с выводами налоговиков. Дело в том, что у налогоплательщика имелась переплата по налогу, которая существенно превышала сумму доначисления. По камеральной проверке декларации по налогу на прибыль за 2018 год также были доначисления. Но они были проведены по ОКТМО, на котором переплата отсутствовала. Это привело к тому, что программный продукт, используемый налоговой инспекцией, автоматически рассчитал пени и штраф. Позднее переплата (рассчитанная как разница между общем суммой переплаты и суммой доначислений) решением ИФНС была возвращена на расчетный счет налогоплательщика.

Решение налоговиков о начислении пеней и штрафа при наличии переплаты общество сочло неправомерным. Следуя порядку досудебного урегулирования спора налогоплательщик обратился в УФНС по субъекту РФ. Но вышестоящая инстанция поддержала позицию подчиненной ИФНС, оставив ее решение без изменений.

После чего налогоплательщик начал оспаривать действия налоговиков в суде. В исковом заявлении общество просило признать недействительным решения о привлечении его к ответственности за совершение налогового правонарушения в соответствии со ст. 122 НК РФ (п. 3) (неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы совершенная умышленно).

Судебные вердикты

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении требований налогоплательщику было отказано. Вынося решения об отказе, суды руководствовались нормами НК РФ (ст. 54.1, 101, 169, 171, 172, 247, 252, 265, 269). По мнению судов общество нарушило положения ст. 54.1 НК РФ по сделкам со спорными контрагентами, что повлекло неправомерную неуплату (неполную уплату) налога на прибыль организаций. Суды установили, что представленные обществом первичные учетные документы не подтверждали реальности хозяйственных операций между ним и контрагентами. Документы послужили созданию фиктивного документооборота в целях получения необоснованной налоговой выгоды в виде неуплаты (неполной уплаты) налога на прибыль. Эту позицию коллег поддержала судебная коллегия окружного суда. Однако выводы судов относительно правомерности решения ИФНС в части начисления пеней и штрафа суд кассационной инстанции посчитал необоснованными.

Аргументы кассации сводились к следующему. Исходя из положений ст. 75 НК РФ (п. 1 - 4) пеня является мерой государственного принуждения, обеспечивающей своевременное поступлении суммы налога в бюджет. Пени призваны стимулировать налогоплательщиков к добросовестной уплате причитающихся сумм налогов. Пени – это мера имущественной (восстановительной) ответственности, призванная компенсировать ущерб, понесенный бюджетной системой в случаях, когда налоговая обязанность не была исполнена своевременно.

Основанием взимания пеней является неправомерное оставление налогоплательщиком у себя суммы налога, подлежавшей уплате в бюджет, и пользование средствами казны. Пеня не является наказанием (мерой штрафного характера).

Кассация обратилась к рекомендациям, данным в п. 20 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57:

состав правонарушения, предусмотренного ст. 122 НК РФ. возникает лишь в том случае, если такие действия (бездействия) привели к неуплате или неполной уплате сумм налога, т. е. к возникновению задолженности по налогу ;

задолженность налогоплательщика, согласно положениям ст. 78 и 79 НК РФ, подлежит погашению посредством ее зачета в счет подлежащих возврату налогоплательщику излишне уплаченных или взысканных сумм налога, пеней, штрафа;

занижение суммы конкретного налога по итогам определенного налогового периода не приводит к возникновению у налогоплательщика задолженности по этому налогу, в связи с чем не влечет применения ответственности, предусмотренной ст. 122 НК РФ. При этом одновременно должны соблюдаться следующие условия: на дату окончания установленного законодательством срока уплаты налога за налоговый период, за который налоговым органом начисляется недоимка, у налогоплательщика имелась переплата сумм того же налога, что и заниженный налог, в размере, превышающем или равном размеру заниженной суммы налога; на момент вынесения налоговым органом решения по результатам налоговой проверки эти суммы не были зачтены в счет иных задолженностей налогоплательщика.



Основания для начисления налогоплательщику пеней и штрафа отсутствовали, поскольку у общества имелась и сохранялась сумма переплаты (денежные средства в сумме доначислений находились в бюджете). Этот факт был подтвержден ИФНС.

Нахождение денежных средств (по одному и тому же налогу), учитываемых на разных кодах ОКТМО, в силу положений ст. 78 НК РФ не являлось основанием для привлечения общества к ответственности в виде штрафа и начисления пени.

Исходя из этого кассация вынесла вердикт: начисление налоговой инспекцией суммы пеней и штрафа, при наличии переплаты в бюджете, не возвращенной обществу и не зачтенной налоговым органом в счет исполнения иных задолженностей по налогам и сборам, является неправомерным.

При изложенных обстоятельствах кассация посчитала, что в части отказа в признании недействительным решения ИФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения о взыскании пени и штрафа, акты судов первой и апелляционной инстанций были приняты с нарушением норм материального права, что является основанием для их отмены (ч. 1 ст. 288 АПК РФ).

Новации-2023

С 01.01.2023 Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ введен институт ЕНП и ЕНС (ст. 11.3 НК РФ).

Теперь не признается правонарушением (п. 4 ст. 122 НК РФ) неуплата или неполная уплата налога (сбора, страховых взносов) при условии, если у налогоплательщика со дня, на который приходится установленный НК РФ срок уплаты налога (сбора, страховых взносов), до дня вынесения решения о привлечении к ответственности за правонарушение, предусмотренное п. 1 ст. 122 НК РФ, непрерывно имелось положительное сальдо ЕНС в размере, достаточном для полной или частичной уплаты налога. Освобождение от ответственности производится в части, соответствующей указанному положительному сальдо ЕНС.

Изменился механизм взимания пеней. Необходимость начисления пеней неизбежно возникает в двух случаях:

если уведомление об исчисленном налоге (декларация или расчет) представлен в ИФНС в срок, но ЕНП перечислен позже установленного срока уплаты. В этом случае возникает отрицательное сальдо ЕНС. В отношении суммы отрицательного сальдо ЕНС начисляют пени по день перечисления ЕНП (включительно);

на ЕНС имеется положительное сальдо, но уведомление, декларация или расчет поданы после установленного срока уплаты ЕНП. Днем учета обязательства в этом случае становится день представления соответствующей отчетности.

В связи с введением ЕНП и ЕНС изменены и положения ст. 79 НК РФ. Теперь порядок возврата либо зачета сумм излишне взысканных налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафа заменен на порядок возврата налогоплательщику денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, на открытый ему счет в банке.

Правовые позиции судов, относящиеся:

к квалификации сумм налогов как излишне взысканных;

начислению процентов за несвоевременный возврат излишне взысканного налога;

возврату излишне взысканного налога в судебном порядке,

остаются справедливыми для правоотношений, возникших после 31.12.2022.