Кому и зачем нужна бизнес-карта, как ее открыть и сколько это стоит — отвечаем на главные вопросы.

Кому нужна бизнес-карта

Бизнес карту могут открыть ИП и юридические лица (ООО, ЗАО, ПАО).

Самозанятым делать это не обязательно — они могут совершать все операции с личной карты.

Обычно российские банки открывают счета и карты только компаниям, зарегистрированным в РФ. Налоговым резидентом РФ при этом быть не обязательно.

Зачем нужна бизнес-карта

Деньги ИП и юрлиц лежат на расчетном счету в банке. Чтобы воспользоваться ими, у предпринимателей есть два варианта:

ехать в банк и брать наличные из кассы;

привязать к расчетному счету бизнес-карту и совершать покупки с нее.

Второй вариант намного проще: не надо никуда ехать и собирать бумажные чеки. Ведь чтобы отчитаться перед налоговой о своих расходах наличными, индивидуальному предпринимателю придется собирать чеки даже за каждую мелкую покупку вроде оплаты интернета или закупки канцелярии в офис.

Кроме того, к предпринимателям, которые часто пользуются наличными, могут прийти с проверкой. Налоговая и банки не любят наличные, ведь операции с ними сложно отслеживать, так что они считаются подозрительными.

Именно поэтому сегодня многие предприниматели используют бизнес-карты, привязанные к расчетному счету ИП или юридического лица.

Деньги на таких картах доступны в любое время — операции проводятся мгновенно и не зависят от режима банковского дня.

Правда, обо всех операциях по бизнес-карте придется отчитываться перед налоговой. Самозанятым и ИП на УСН 6% «Доходы» или патенте делать этого не нужно.

Но все остальные должны оплачивать корпоративной картой лишь расходы, связанные с бизнесом. А чтобы доказать назначение покупок, обязательно нужно сохранять чеки, накладные и акты оказания услуг.

С помощью бизнес-карт можно:

закупать товар у поставщиков;

делать переводы контрагентам и партнерам;

собирать выручку с торговых точек;

покупать оборудование и расходные материалы в офлайн- и онлайн-магазинах;

оплачивать счета за аренду офиса, ЖКХ, связь, интернет-рекламу, эквайринг и другие услуги для бизнеса;

оплачивать налоги;

снимать наличные.

К одному расчетному счету можно привязать несколько бизнес-карт — это удобно, если у вас много сотрудников, которым нужны карты для корпоративных покупок или командировок.

Какие бизнес-карты бывают

Бизнес-карты делятся на пластиковые и виртуальные, рублевые и валютные.

Виртуальная бизнес-карта отличается от обычной лишь тем, что у нее нет пластикового носителя.

Ею можно оплачивать покупки в интернете, а чтобы использовать ее в офлайне, надо привязать ее к платежной системе своего телефона.

В остальном это обычная дебетовая карта с полным набором функционала и услуг.

Рублевая бизнес-карта привязывается к рублевому счету, и оплачивать с нее можно только покупки в рублях.

Валютная карта привязывается к счету в той или иной валюте — обычно это доллары, евро, фунты стерлингов и юани.

Если российский банк находится под санкциями, использовать его валютный счет и карту за границей можно только в определенных странах и только по платежной системе «Мир».

Сколько стоит выпуск и обслуживание бизнес-карты

Обычно выпуск и обслуживание бизнес-карт бесплатны, а вот за обслуживание расчетного счета придется платить.

Цена услуги зависит от банка и выбранного тарифа.

Как оформить бизнес-карту

Чтобы открыть бизнес-карту, сначала нужно завести расчетный счет. Сегодня в большинстве крупных интернет-банков это можно сделать онлайн без визита в офис. В большинстве банков шаги будут схожими.

Разберем на примере Тинькофф.

Заполните заявку на сайте (кнопка «Открыть счет») или в приложении (кнопка «Открыть новый счет или продукт» внизу главного экрана приложения). В заявке укажите ИНН и название компании или юрлица, телефон и паспортные данные. Для ИП будет достаточно паспорта, для ООО также потребуется приказ о назначении директора и устав. После этого вам создадут личный кабинет. Там нужно будет назначить встречу с представителем банка и указать, что вам потребуется бизнес-карта. Тогда же вы получите реквизиты счета, но пользоваться им сможете только после проверки паспорта. Если вы уже клиент Тинькофф, проверку паспорта проходить не нужно. На встрече представитель банка доставит бизнес-карту и при необходимости сфотографирует и проверит ваш паспорт, чтобы убедиться, что вы — это действительно вы. Дождитесь уведомления от банка, что проверка прошла успешно — только после этого можно пользоваться счетом и картой.

Кто может открыть бизнес-карту

Открыть бизнес-карту может:

сам индивидуальный предприниматель;

единоличный исполнительный орган юрлица — например, директор;

подписант — сотрудник с правом подписи, которое ему дал руководитель компании в личном кабинете банка.

Весь процесс — от подачи заявки на открытие расчетного счета до получения карты — займет около двух-трех дней.