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Банковские карты

Как открыть бизнес-карту

Кому и зачем нужна бизнес-карта, как ее открыть и сколько это стоит — отвечаем на главные вопросы.

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Кому нужна бизнес-карта

Бизнес карту могут открыть ИП и юридические лица (ООО, ЗАО, ПАО).

Самозанятым делать это не обязательно — они могут совершать все операции с личной карты.

Обычно российские банки открывают счета и карты только компаниям, зарегистрированным в РФ. Налоговым резидентом РФ при этом быть не обязательно.

Зачем нужна бизнес-карта

Деньги ИП и юрлиц лежат на расчетном счету в банке. Чтобы воспользоваться ими, у предпринимателей есть два варианта:

  • ехать в банк и брать наличные из кассы;

  • привязать к расчетному счету бизнес-карту и совершать покупки с нее.

Второй вариант намного проще: не надо никуда ехать и собирать бумажные чеки. Ведь чтобы отчитаться перед налоговой о своих расходах наличными, индивидуальному предпринимателю придется собирать чеки даже за каждую мелкую покупку вроде оплаты интернета или закупки канцелярии в офис.

Кроме того, к предпринимателям, которые часто пользуются наличными, могут прийти с проверкой. Налоговая и банки не любят наличные, ведь операции с ними сложно отслеживать, так что они считаются подозрительными.

Именно поэтому сегодня многие предприниматели используют бизнес-карты, привязанные к расчетному счету ИП или юридического лица.

Деньги на таких картах доступны в любое время — операции проводятся мгновенно и не зависят от режима банковского дня.

Правда, обо всех операциях по бизнес-карте придется отчитываться перед налоговой. Самозанятым и ИП на УСН 6% «Доходы» или патенте делать этого не нужно.

Но все остальные должны оплачивать корпоративной картой лишь расходы, связанные с бизнесом. А чтобы доказать назначение покупок, обязательно нужно сохранять чеки, накладные и акты оказания услуг.

С помощью бизнес-карт можно:

  • закупать товар у поставщиков;

  • делать переводы контрагентам и партнерам;

  • собирать выручку с торговых точек;

  • покупать оборудование и расходные материалы в офлайн- и онлайн-магазинах;

  • оплачивать счета за аренду офиса, ЖКХ, связь, интернет-рекламу, эквайринг и другие услуги для бизнеса;

  • оплачивать налоги;

  • снимать наличные.

К одному расчетному счету можно привязать несколько бизнес-карт — это удобно, если у вас много сотрудников, которым нужны карты для корпоративных покупок или командировок.

Какие бизнес-карты бывают

Бизнес-карты делятся на пластиковые и виртуальные, рублевые и валютные.

Виртуальная бизнес-карта отличается от обычной лишь тем, что у нее нет пластикового носителя.

Ею можно оплачивать покупки в интернете, а чтобы использовать ее в офлайне, надо привязать ее к платежной системе своего телефона.

В остальном это обычная дебетовая карта с полным набором функционала и услуг.

Рублевая бизнес-карта привязывается к рублевому счету, и оплачивать с нее можно только покупки в рублях.

Валютная карта привязывается к счету в той или иной валюте — обычно это доллары, евро, фунты стерлингов и юани.

Если российский банк находится под санкциями, использовать его валютный счет и карту за границей можно только в определенных странах и только по платежной системе «Мир».

Сколько стоит выпуск и обслуживание бизнес-карты

Обычно выпуск и обслуживание бизнес-карт бесплатны, а вот за обслуживание расчетного счета придется платить.

Цена услуги зависит от банка и выбранного тарифа.

Как оформить бизнес-карту

Чтобы открыть бизнес-карту, сначала нужно завести расчетный счет. Сегодня в большинстве крупных интернет-банков это можно сделать онлайн без визита в офис. В большинстве банков шаги будут схожими.

Разберем на примере Тинькофф.

  1. Заполните заявку на сайте (кнопка «Открыть счет») или в приложении (кнопка «Открыть новый счет или продукт» внизу главного экрана приложения).

    В заявке укажите ИНН и название компании или юрлица, телефон и паспортные данные. Для ИП будет достаточно паспорта, для ООО также потребуется приказ о назначении директора и устав.

  2. После этого вам создадут личный кабинет. Там нужно будет назначить встречу с представителем банка и указать, что вам потребуется бизнес-карта. Тогда же вы получите реквизиты счета, но пользоваться им сможете только после проверки паспорта. Если вы уже клиент Тинькофф, проверку паспорта проходить не нужно.

  3. На встрече представитель банка доставит бизнес-карту и при необходимости сфотографирует и проверит ваш паспорт, чтобы убедиться, что вы — это действительно вы.

  4. Дождитесь уведомления от банка, что проверка прошла успешно — только после этого можно пользоваться счетом и картой.

Кто может открыть бизнес-карту

Открыть бизнес-карту может:

  • сам индивидуальный предприниматель;

  • единоличный исполнительный орган юрлица — например, директор;

  • подписант — сотрудник с правом подписи, которое ему дал руководитель компании в личном кабинете банка.

Весь процесс — от подачи заявки на открытие расчетного счета до получения карты — займет около двух-трех дней.

evangelkopylov

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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