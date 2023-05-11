Налогоплательщик получил акт камеральной налоговой проверки. Как снизить доначисления до вынесения решения о привлечении к ответственности

Компания получила акт камеральной проверки, в ходе которой налоговики якобы нашли признаки и доказательства правонарушения. Что делать в таком случае? Как снизить доначисления? Об этом в нашей статье.

Итак, компанией получен акт камеральной проверки, в ходе которой налоговым органом были якобы выявлены признаки и собраны необходимые доказательства совершения правонарушения, предусмотренного п.1 ст. 122 НК в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога или других неправомерных действий.

Если вы уже читали статью автора «Предпроверочный анализ. Что это такое, что в себя включает и почему может стать источником серьезных проблем?», то могли заметить, что в ней «красной линией» проходит следующая мысль: не игнорировать налоговиков при проведении ими мероприятий налогового контроля, наоборот — взаимодействовать с ними, активно защищаться, представляя доказательства своей невиновности. Подобным образом надлежит действовать и в ходе самой камеральной проверки.

Но что делать, если эта возможность уже упущена? Что необходимо предпринять в данной ситуации, чтобы попытаться отбиться хотя бы от части доначислений до вынесения решения о привлечении налогоплательщика к ответственности?

Алгоритм действий налогоплательщика:

Внимательно изучите акт о выявлении налоговых правонарушений, сразу же начинайте готовить проект будущих возражений на акт. Проверьте, верны ли расчеты инспекторов по доначислениям. Бывает, что они «случайно» делают ошибки, чтобы суммы недоимки стали как можно больше. Такие доначисления получится быстро снять; при этом, если налоговики согласятся с контррасчетом, то будьте готовы обязательно оплатить по нему заявленную сумму. Фактически вы начисляете в этом случае налог сами себе, это обязательно будет учтено УФНС и судом, если решите туда обратиться. Если не хотите платить вовсе — см. далее по списку. Тщательно анализируйте каждое доказательство вины по отдельности, выявляйте в них ошибки (методологические и процессуальные). Самостоятельно соберите максимум доказательств, в т.ч. и те документы, которые ИФНС не запрашивала. Обязательно доказывайте должную осмотрительность при отборе контрагента, реальность сделки и ее деловую цель, представьте расчеты ожидаемых доходов и налогового эффекта от взаимодействий с контрагентами (выкладки не обязательно должны быть реальными). Если у проверяющих есть замечания по оформлению документов, то приложите исправленные. Например, если инспекция откажет в вычете по НДС из-за недочетов в счетах-фактурах, переоформите их. К возражениям можно приложить и другие исправленные документы или их копии, например, товарные накладные, а также собрать недостающую первичку. Могут пригодиться и пояснительные записки работников. Все представленные документы налоговики обязаны учесть. Подготовьте ходатайства об ознакомлении со всеми оригинальными материалами проверки. Зачастую инспектора сильно искажают их реальное содержание (особенно информацию из протоколов допросов или осмотров) либо истолковывают сведения в выгодном для них ключе, умалчивая при этом о невыгодных для них моментах. Контактируйте с контрагентом, которого ИФНС считает проблемным. Например, если показания его руководителя или работников невыгодны для вашей компании, то ходатайствуйте о повторном их допросе в налоговой. Перед этим желательно, чтобы предварительно адвокат провел с их согласия опрос и зафиксировал необходимые ответы в протоколе, который можно приложить к ходатайству. Чтобы впоследствии избежать подобных неприятностей, рекомендую в договор с каждым контрагентом включать т.н. «налоговую оговорку», если еще не сделали этого ранее. Если, в основном, согласны с доначислениями, то обязательно подготовьте ходатайство о снижении 40% штрафов, максимально полный перечень смягчающих вину обстоятельств, укажите на отсутствие прямого умысла в неуплате налогов. Чиновники точно не станут снижать доначисления по своей инициативе. Подать ходатайство можно будет и в ходе возможного судебного разбирательства, но лучше сделать это сразу. Если считаете, что ваши права нарушаются, то подавайте жалобы в УФНС на действия (бездействие) проверяющих. Даже если их не удовлетворят, то налоговикам придется тратить время на объяснения с вышестоящей инстанцией, составлять необходимые документы, а время для них — ресурс ограниченный. Также это демонстрирует вашу решимость отстаивать свои права. Готовьтесь к тому, что в отношении компании после выполнения вышеуказанных рекомендаций могут быть проведены и дополнительные мероприятия налогового контроля (истребование документов по ст. ст. 93 и 93.1 НК, допрос свидетелей и проведение экспертизы); доведите эту информацию до своих «проблемных» контрагентов. Вы вправе ходатайствовать о присутствии на их допросе (но скорее всего в этом откажут), либо предложите им пойти на допрос вместе со «своим» адвокатом, чтобы не допустить давления на них со стороны налоговой и самооговора. Адвокат также вправе запрашивать у контрагентов документы, если они, например, не ответили на требование об их представлении в рамках ст. 93.1 НК. Конечно, не забывайте готовить к встрече с инспекторами и своих сотрудников, обеспечьте их юридической помощью. Начните собирать необходимые документы, чтобы подкрепить ими возможное ходатайство в суд о приостановке решения ИФНС о взыскании налогов. Документы должны доказывать, что исполнение решения причинит значительный ущерб предприятию или сделает его дальнейшую деятельность невозможной.

Поможет ли после получения акта проверки подача уточненной налоговой декларации? Начнется ли камеральная проверка заново?

Нет, заново проверка не начнется, но уточненка будет рассмотрена как возражения на акт проверки. ИФНС обязана будет оценить ее показатели перед вынесением итогового решения. Но допмероприятия по первой декларации провести будет уже не вправе согласно п.9.1 ст. 88 НК РФ. (Постановление АС Волго-Вятского округа от 16.11.2021 №А82-16008/2020, Определения ВС от 09.11.2020 №308-ЭС20-17472, от 10.07.2018 №301-КГ18-9315). Можно также приложить к уточненной декларации документы и пояснения.

Почему налогоплательщику лучше предоставлять исчерпывающие доказательства своей невиновности до вынесения итогового решения по проверке?

Хотелось бы еще остановиться на следующем моменте. Некоторые налоговые консультанты рекомендуют не представлять все доказательства своей невиновности сразу, т.е. в период между получением акта и вынесением решения ИФНС, а приберечь их на случай обжалования этого решения в вышестоящий налоговый орган или суд. В противном случае, дескать, налоговики быстро исправят все свои недоработки в ходе допмероприятий, и тогда доначислений компании уж точно не избежать.

В силу ряда причин автор с этим не согласен.

Во-первых, после принятия итогового решения о привлечении к ответственности процесс его обжалования совершенно точно не станет проще. По своему опыту скажу, что УФНС по субъекту крайне редко реагирует даже на самые вопиющие нарушения налогового законодательства.

Во-вторых, судебная практика негативно относится к факту нераскрытия всех доказательств своей невиновности налогоплательщиком на этапе досудебного обжалования и считает это злоупотреблением правом (см., например, Постановление АС Северо-Кавказского округа от 22.11.2018 по делу №А32-4431/2018, Постановление 20 арбитражного апелляционного суда от 21.05.2021 №А09-7313/2020). В период существования ВАС РФ подход судов был более лоялен.

В-третьих, именно при рассмотрении возражений на акт ваши аргументы получают официальный статус. Они становятся известны налоговикам и какие-то из них, возможно, помогут «склонить чашу весов» в вашу пользу Их достоверность, достаточность и доказанность могут повлечь за собой реальные финансовые последствия в виде отмены доначислений

В-четвертых, если реальные доказательства правонарушения в акте фактически отсутствуют, то допмероприятия вряд ли помогут их качественно восполнить, особенно при активной защите налогоплательщика. Данные мероприятия налогового контроля могут лишь подтверждать факты, которые уже нашли свое отражения в акте, новые нарушения они устанавливать не вправе (п.39 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 №57). К тому же законом предусмотрена возможность составления возражений на дополнения к акту налоговой проверки в течение 15 рабочих дней (п. 6.2 ст. 101 НК); еще 10 рабочих дней дается на рассмотрение возражений и вынесение налоговым органом итогового решения (п. 1 ст. 101 НК).

В-пятых, как показывает практика автора, лучше воспользоваться возможностью и попытаться максимально снизить сумму недоимки, пока она еще не перекочевала на страницы итогового решения. Потом в игру вступят другие силы, чьи интересы диаметрально противоположны интересам налогоплательщика, и бороться с ними будет крайне непросто. Суды не очень любят вникать в тонкости налоговых споров и назначают налогоплательщика виновным еще до начала рассмотрения материалов дела, благо несовершенство и расплывчатые формулировки НК РФ им в этом всегда помогут.