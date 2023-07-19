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Александр42
Интернет и IT

Сайты судов общей юрисдикции подверглись хакерской атаке?

С 17.07.2023 наблюдаются сбои в работе сайтов судов общей юрисдикции по всей стране. Проблемы начались в воскресенье. Причины отказа работы ГАС «Правосудие» пока неизвестны.
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Сайты судов общей юрисдикции подверглись хакерской атаке?
фильм «Хакеры»

Как сообщают региональные СМИ в России работают с перебоями сайты судов общей юрисдикции.

Не работал вебсайт: sudrf.ru, при загрузке выдавал сообщения об ошибках загрузки.

Московский городской суд имеет собственный портал, поэтому этот сбой не затронул их работу серьезно.

Как сообщают мониторинговые сайты сбой в работе судов наблюдаются в городах:

Уфа, Башкортостан; Саратов, Саратовская область; Самара, Самарская область; Красноярск, Красноярский край; Омск, Омская область; Воронеж, Воронежская область; Ставрополь, Ставрополье; Пермь, Пермский край; Ростовская область, Волгоград, Волгоградская область; Тюмень; Ярославль, Ярославская область; Владивосток, Приморский край; Ижевск, Удмуртия; Благовещенск, Амурская область; Нижний Новгород, Нижегородская область.

При этом сайты арбитражных судов, включая картотеку судебных дел, работают нормально.

Отметим, что ранее уже суды повергались атаке в феврале и марте 2022 г., в марте 2023 г., мы об этом писали.

В феврале 2022 г. сообщалось, что атаками занимается известная хакерская Anonymous. Пока нет официального подтверждения причин последнего сбоя работы сайтов.

Отметим также, что работу самих судов это не сильно усложняет, т.к. ГПК РФ и УПК РФ предусматривают в основном письменные уведомления, которые осуществляются через «Почту России».

В основном страдают рядовые граждане, которые трудно оперативно в канцеляриях судов получать нужные документы, и они могли бы смотреть нужную информацию через сайты судов.

Некоторые обжалования имеют короткие сроки и несколько дней могут играть существенную роль.

Александр42

Александр42

127 подписчиков

Комментарии

3
  • Логотип nlukina
    nlukina 18 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Помните такой фильм славный наивный?)) Там еще Джоли молоденькая😍

    • Логотип Александр42
      Александр42
      8 минут назад

      Александр @42

      Нет, вроде не видел этого фильма.

  • Логотип katyakaterina
    katyakaterina 2 минуты назад

    Екатерина Катеринина

    Утечки данных, бесконечные хакерские атаки, обновления, куда не зайди чаще всего ничего не работает, но нет. Все равно, отчаянно, все государственные структуры переводят в онлайн. И вот как людям не злиться и не ругаться?

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