Выпущен новый МСФО (IFRS 18) «Представление и раскрытие в финансовых отчетах»

Совет по МСФО выпустил новый стандарт IFRS 18 «Представление и раскрытие в финансовых отчетах». Этот стандарт заменит IAS 1 «Представление финансовой отчетности», который действует с 1997 года. Внутри поясняю при чем здесь девушки и кровати.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Это не привычный пятничный ликбез, а порция стариковского брюзжания по поводу нового и долгожданного многими МСФО.

9 апреля Совет по МСФО выпустил новый стандарт IFRS 18 «Представление и раскрытие в финансовых отчетах» (Presentation and Disclosure in Financial Statements). Этот стандарт заменит IAS 1 «Представление финансовой отчетности» (Presentation of Financial Statements), который действует с 1997 года.

В российской нормативке прямого аналога таким стандартам нет. Это что-то вроде микса из наших ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Короче, важнейший стандарт, который определяет требования к финансовой отчетности, ее структуру и содержание.

Стандарт будет действовать для обязательного применения с отчетности за 2027 год, но можно применять его досрочно. Сам оригинальный текст я не нашел, но есть подробные обзоры от компаний big4. Мне понравился вариант KPMG — можно почитать его здесь. Главных изменений три:

Новая структура отчета о финансовых результатах. Доходы и расходы будут группироваться по видам деятельности аналогично отчету о движении денежных средств: по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. Единая структура упростит анализ результатов деятельности компании и обеспечит лучшую сопоставимость данных отчетности разных компаний. Введены требования к раскрытию информации о показателях эффективности, определяемых руководством. Это показатели, раскрывать которые МСФО не требует, но бизнес раскрывает для удобства пользователей. Например, EBIT или EBITDA. Информацию о порядке расчета таких сумм нужно будет раскрывать в пояснениях. Новые требования к группировке информации в финансовой отчетности. Стандарт регламентирует какую информацию нужно раскрывать в основных отчетах, а какую в примечаниях. Лично меня порадовало, что гудвил, изучению которого я посвятил приличную часть научной карьеры и даже написал две монографии (раз, два), теперь закреплен как самостоятельная статья бухгалтерского баланса.

А теперь самое вкусное. На сайте Бухгалтерского методологического центра (БМЦ) — негосударственного регулятора бухгалтерского учета, который разрабатывал большую часть новых ФСБУ, — появился релиз нового стандарта. Я сразу узнал руку бывшего начальника отдела методологии бухгалтерского учета Минфина, а ныне главного методолога БМЦ Игоря Робертовича Сухарева. Вот небольшой спойлер:

…несмотря на весь пафос, сопровождающий принятие нового МСФО, и красивые слова о его пользе для инвесторов, нововведения вызывают большое разочарование. Наиболее точной характеристикой содержания нового стандарта могла бы служить фраза «Гора родила мышь». Конечно не вызывает сомнения, что IFRS 18 действительно улучшил структуру отчета о прибылях и убытках. Но этим все исчерпывается. Совет по МСФО не заметил никаких других изменений в потребностях пользователей финансовой отчетности за последние 30 лет. Каким-то удивительным образом Совет не заметил, что за это время информация переместилась с бумаги в электронный вид…

Там дальше пожестче, но пересказывать здесь полный текст смысла не вижу. Главная претензия: финансовая отчетность остается по сути бумажной и не представляет средств визуализации многослойных данных, которые поддерживают учетные системы.