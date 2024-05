Выпущен новый МСФО (IFRS 18) «Представление и раскрытие в финансовых отчетах»

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Это не привычный пятничный ликбез, а порция стариковского брюзжания по поводу нового и долгожданного многими МСФО.

9 апреля Совет по МСФО выпустил новый стандарт IFRS 18 «Представление и раскрытие в финансовых отчетах» (Presentation and Disclosure in Financial Statements). Этот стандарт заменит IAS 1 «Представление финансовой отчетности» (Presentation of Financial Statements), который действует с 1997 года.