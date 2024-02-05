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Иностранные контрагенты

Проверка контрагента из ОАЭ. Какие документы следует запросить

Сегодня предлагаю поговорить о том, как осуществлять дью дилидженс партнеров из ОАЭ.
19 12

В России такой вопрос — не вопрос, потому что во-первых, все мы знаем, какие документы запросить для проверки компании, а во вторых, есть миллион сервисов, которые позволяют получить любую информацию о компании в два счета.

А как с этим обстоят дела В ОАЭ? Во-первых, будьте готовы, что «на изи» такую проверку вы не проведете 🙂 Во-вторых, любой дьюдил стоит проводить на двух уровнях: первый из них — проверка физических документов компании, второй — проверка профессионального «портфолио» контрагента онлайн.

В сегодняшнем посте разберём пункт 1. Итак, для проверки действительности компании, зарегистрированной в ОАЭ, рекомендую запросить следующие документы:

  1. Trade license. По ней вы сможете проверить наименование компании, юридический адрес, дату и место регистрации, срок действия лицензии, виды деятельности, действующего директора, а иногда и состав акционеров

  2. Memorandum of association. Это что-то среднее между решением о создании и уставом. Из него вы более подробно узнаете информацию об учредителях, о существующих ограничениях полномочий директора, либо о распределении полномочий между директорами (если таковых несколько), проверите процедуру принятия решений учредителями и так далее.

  3. Документы, подтверждающие полномочия подписанта: это может быть либо доверенность, либо данное лицо должно быть указано в лицензии как директор или authorised signatory.

  4. Если вы работаете с компанией, которая занимается специфическим видом деятельности, то следует запросить специальные разрешения и лицензии (для каждого случая они индивидуальны).

  5. Далее следует целый ряд налоговых документов, а именно:

  • Свидетельство о постановке на учет для целей налога на прибыль.

  • VAT registration certificate.

  • Tax residency certificate на случай, если ваша сделка является внешнеэкономической.

6. Ejari или Title deed. Эти документы помогут вам проверить фактический адрес регистрации компании, а также ее статус и реальность, поскольку наличию офиса в ОАЭ уделяется особое внимание.

7. Свидетельство о наличии открытых банковских счетов, выданное банком: это поможет избежать ситуации когда у компании нет счета или он не работает и она просто не сможет оплатит ваши услуги.

В некоторых случаях, если ваша компания имеет специальный вид деятельности, то она еще и должна собирать документы для соблюдения законодательства об anti money laundering — но про это в отдельном посте.

Это стандартный минимум документов, который следует запросить, если вы хотите быть уверены в прозрачности сделки.

Однако помните, что от сделки к сделке пакет может отличаться, равно как и требования к их оформлению.

Если пост был вам полезен, ставьте ❤️👍🏻🔥А в следующем посте я расскажу вам о том, как и где можно проверить информацию о компании из ОАЭ онлайн (если это вообще возможно) 😉

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