Проверка контрагента из ОАЭ. Какие документы следует запросить

В России такой вопрос — не вопрос, потому что во-первых, все мы знаем, какие документы запросить для проверки компании, а во вторых, есть миллион сервисов, которые позволяют получить любую информацию о компании в два счета.
А как с этим обстоят дела В ОАЭ? Во-первых, будьте готовы, что «на изи» такую проверку вы не проведете 🙂 Во-вторых, любой дьюдил стоит проводить на двух уровнях: первый из них — проверка физических документов компании, второй — проверка профессионального «портфолио» контрагента онлайн.
В сегодняшнем посте разберём пункт 1. Итак, для проверки действительности компании, зарегистрированной в ОАЭ, рекомендую запросить следующие документы:
Trade license. По ней вы сможете проверить наименование компании, юридический адрес, дату и место регистрации, срок действия лицензии, виды деятельности, действующего директора, а иногда и состав акционеров
Memorandum of association. Это что-то среднее между решением о создании и уставом. Из него вы более подробно узнаете информацию об учредителях, о существующих ограничениях полномочий директора, либо о распределении полномочий между директорами (если таковых несколько), проверите процедуру принятия решений учредителями и так далее.
Документы, подтверждающие полномочия подписанта: это может быть либо доверенность, либо данное лицо должно быть указано в лицензии как директор или authorised signatory.
Если вы работаете с компанией, которая занимается специфическим видом деятельности, то следует запросить специальные разрешения и лицензии (для каждого случая они индивидуальны).
Далее следует целый ряд налоговых документов, а именно:
Свидетельство о постановке на учет для целей налога на прибыль.
VAT registration certificate.
Tax residency certificate на случай, если ваша сделка является внешнеэкономической.
6. Ejari или Title deed. Эти документы помогут вам проверить фактический адрес регистрации компании, а также ее статус и реальность, поскольку наличию офиса в ОАЭ уделяется особое внимание.
7. Свидетельство о наличии открытых банковских счетов, выданное банком: это поможет избежать ситуации когда у компании нет счета или он не работает и она просто не сможет оплатит ваши услуги.
В некоторых случаях, если ваша компания имеет специальный вид деятельности, то она еще и должна собирать документы для соблюдения законодательства об anti money laundering — но про это в отдельном посте.
Это стандартный минимум документов, который следует запросить, если вы хотите быть уверены в прозрачности сделки.
Однако помните, что от сделки к сделке пакет может отличаться, равно как и требования к их оформлению.
Если пост был вам полезен, ставьте ❤️👍🏻🔥А в следующем посте я расскажу вам о том, как и где можно проверить информацию о компании из ОАЭ онлайн (если это вообще возможно) 😉
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