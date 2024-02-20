Турист ты или нет? Если турист, то отдыхай

Начнем с очевидных азов: законодательством ОАЭ на сегодняшний день предусмотрены различные виды виз, позволяющих физическим лицам находиться на территории государства. Категория визы напрямую связана со сроком пребывания, а также с целью планируемого визита. При этом, далеко не все визы позволяют физическому лицу работать на территории ОАЭ.

В соответствии с действующим законодательством Объединенных Арабских Эмиратов, работать по гостевой или туристической визе строго-настрого запрещено. За несоблюдение указанных требований действующим законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа и депортации.

Ключевое слово здесь — запрещено! То есть, нельзя 🙂 Совсем. Никогда. Даже если у вас есть потрясающее обоснование своей позиции. Просто примите это как факт.

Соблазн привезти сотрудника по туристической визе очень часто возникает у многих компаний, причем не только малого и среднего, но и крупного бизнеса. Особенно свойственны такие риски организациям, привлекающим сотрудников на краткосрочной основе или на основании гражданско-правовых договоров, например, ивент-агентства.

Как юрист с огромным опытом работы, могу сказать, что рассчитывать в таком вопросе на «авось» или на снисходительность государственных органов — халатность чрезвычайная.

Вот вам наглядный пример: сейчас в многочисленных СМИ активно освещается вопрос о депортации одной музыкальной группы, приехавшей на территорию иностранного государства по туристическим визам, давая при этом концерты. В свою очередь, организатор тура заявляет об ошибке при оформлении документов артистам 🤷🏼‍♀️

Так что есть повод задуматься о том, стоит ли подставлять бизнес подобными мелочами, которые могут превратиться в водоворот проблем и штрафов.

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