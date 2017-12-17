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Что меняется в программе спасения Бинбанка

Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «Бинбанк».

 Функций временной администрации по управлению банком с сегодняшнего дня возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (УК ФКБС), сообщает пресс-служба ЦБ.

Полномочия временной администрации УК ФКБС с учетом изменений, внесенных в законодательство о банкротстве Федеральным законом от 25.11.2017 № 328-ФЗ, позволят провести корпоративные процедуры, необходимые для изменения размера его уставного капитала и формирования органов управления банка.

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