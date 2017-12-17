Что меняется в программе спасения Бинбанка

Аноним

YUM, Вы писали:задам наивный вопрос - а где пиво "Тиньков" ? Как можно с таким "отбрендован... Путин пообещал разобраться с Олегом Тиньковым

Аноним

Этой статье аудиторши Аненковой - на свалке место! Допрыгалась коза#diamanta в белой шубке ... Отпускные и зарплата. Как пойти в отпуск и не разориться

Аноним

Аноним, Вы писали:А еще единственный бухгалтер, как любой живой человек, а не робот, может заболе... Как в 2017 году работать с требованиями налоговых органов

Над.К Аноним, даже если вы уйдете не сразу, не уменьшится у вас средняя зарплата для отпускных. Потому ... Отпускные и зарплата. Как пойти в отпуск и не разориться

Аноним

Над.К, Вы писали:если с каждым месяцем мой доход будет становиться всё меньше, т.к. расчёт то идё... Отпускные и зарплата. Как пойти в отпуск и не разориться

Аноним

Путинская благодарность пастве... Какими документами можно подтвердить стаж при оформлении пенсии

Над.К В Москве по разным округам могут быть разные стоимости патента. Поэтому скорее всего 3 заявления Заявление на получение патента-2018: три образца заполнения

Над.К если с каждым месяцем мой доход будет становиться всё меньше, т.к. расчёт то идёт исходя из преды... Отпускные и зарплата. Как пойти в отпуск и не разориться

Аноним

Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, советом. Как жить?)Работаю 5/2. Год не ходил в отпуск по собст... Отпускные и зарплата. Как пойти в отпуск и не разориться

Аноним

Добрый день, уважаемая Над.К.,а вот если ИП в Москве оказывает услуги по 3 разным адресам (р... Заявление на получение патента-2018: три образца заполнения

YUM задам наивный вопрос - а где пиво "Тиньков" ? Как можно с таким "отбрендованным рылом" да в... Путин пообещал разобраться с Олегом Тиньковым

Аноним

А как эти льготы повлияют на расчет пенсии в будущем? и на стаж?Фиксированный платеж же не будет ... Фиксированные взносы ИП иногда можно не платить

Аноним

хвалебные фейки ТФ банку ,чушь полная, проплачены самим банком. 25 лет в сбере и никаких пр... Путин пообещал разобраться с Олегом Тиньковым

Старый ворчун Аноним, Вы писали:Не голосуйте за Ксению Собчак!!! А.Собчак по Национальности был По... Александр Ципко, политолог

Аноним

Не голосуйте за Ксению Собчак!!! А.Собчак по Национальности был Поляк! Где сносят памятник... Александр Ципко, политолог

Аноним

Какая партия вам светит? Партия Ясноликого Вождя. А вы что, не благодарны нашему прези... В каких случаях прекращают выплачивать пенсию

Аноним

Над.К, Вы писали:Книга теперь одна на все патенты, раздельные всегда были бессмысленны, ведь лими... - Книга учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения

Аноним

Более глупой статьи давно не читал. Опять небось конкуренты достали свои ведёрки с дерьмом. МКБ д... Московский кредитный банк может закрыться? Слухи или правда? Кто следующий после Промсвязьбанка?

Над.К И патент с ноября уже за пять дней подают, Читаем НКИндивидуальный предприниматель подает ... Заявление на получение патента-2018: три образца заполнения

Аноним

Аноним, Вы писали:Страна всеобщего вранья !!! ВРАНЬЯ И ВОРЬЯ! Как обманывали пенсионеров в 2017. Мифы о пенсиях

Аноним

ИП не всегда платит налоги. Всегда исчисляет, но не всегда платит. Может ли ИП работать без расчётного счёта, используя личный счёт физлица

Аноним

И патент с ноября уже за пять дней подают, на декабрь так и подавали. Так что срок на январь до 2... Заявление на получение патента-2018: три образца заполнения

Аноним

Всем здравствуйте!Вот с пятой страницей не ясно. Ее теперь заполнять обязательно. Уже на ноябрь и... Заявление на получение патента-2018: три образца заполнения

Аноним

Елена Сушонкова, Вы писали:Я тут вижу проблему для контрагента ип. Если налоговая проверит оплату... Может ли ИП работать без расчётного счёта, используя личный счёт физлица

Аноним

Какая партия вам светит? И в какое место она вам светит? О какой работе вы ратуете? В каких случаях прекращают выплачивать пенсию

Над.К Аноним, а без сканирования чеков вы цены сравнить не можете? И с чего Вы взяли, что магазины нало... Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция

Аноним

Вы очень странные граждане... во-первых, сканируя чеки удобно сравнивать цены в разных магазинах,... Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция

Аноним

большое спасибо Как уволить работника, который не прошел испытательный срок?

Аноним

Я это даже смотреть не буду. Это глупость. А вы, извиняюсь, каждое гавно на вкус пробуете, что бы... Проверьте номер своего банковского счета. Тайна кода 810 или как увеличить свой доход в 1000 раз

Аноним

>> Другое дело, что штраф за неподачу данных предусмотрен небольшой — пять ... За что штрафует Роскомнадзор: анкеты и резюме соискателей, визитки и билеты в командировки

msw Нет, не получилось. У меня Самсунг. Андроид 7.1, если важно. Но заметила, что и комментарии с тф ... Календарь налогоплательщика на 2018 год