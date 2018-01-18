Почти треть россиян не знают о существовании биткоинов

Более двух третей россиян (70%) слышали о существовании криптовалюты биткоин, пишет РБК.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте исследовательской организации.

«Более половины россиян (56%) заявляют, что знают о биткоинах (однако в подробностях — только 13%), еще 14% слышали только сам термин», — говорится в сообщении. При этом 30% опрошенных впервые услышали это название.

Среди тех, кто слышал о биткоинах, только треть (34%) уверена, что их может приобрести любой желающий, еще 27% полагают, что криптовалюта доступна ограниченному кругу лиц. В то же время 16% считают, что биткоины запрещены в России. При этом чуть более четверти (29%) опрошенных знают, что их можно не только покупать, но и производить.

Две трети россиян, слышавших о биткоинах (67%), считают вложение денег в них невыгодной инвестицией, противоположного мнения придерживаются 13% опрошенных.

Более половины опрошенных (51%) заявили, что «ни в коем случае» не приобретут биткоины, еще 36% «скорее всего» не станут это делать. Лишь 9% респондентов предполагают, что могли бы приобрести их в будущем.

Кроме того, респондентов спросили, как они оценивают уровень защищенности биткоина. «Степень защиты биткоинов по сравнению с обычными деньгами оценивается неоднозначно: 36% полагают, что цифровую валюту украсть тяжелее, 33% — проще», — отмечается в исследовании.

В опросе приняли участие 1200 россиян старше 18 лет.