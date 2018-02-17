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Банки не будут устанавливать на улице табло с курсами валют

Банк России разработал проект указания, запрещающего коммерческим банкам устанавливать на улице электронные табло, на которых указываются курсы принимаемых к обмену валют. Аналогичные требования предлагается распространить и на остальные носители курсовой информации — щиты, стенды, перетяжки и так далее, передает РБК.

Все такие средства информирования клиентов в случае принятия документа банкам разрешат устанавливать только внутри своих помещений. Размещение же табло на внешних стенах,  крышах и «иных конструктивных элементах здания, строения, сооружения», в котором находится помещение банка, или вовсе вне их ЦБ намерен запретить.
 

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Мнения
 
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1 мнение
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Аноним
, Пенза
Ну на конец то. Гениальное решение. А то мы тут все и всегда только об том и думаем, спать не можем. И коротая бессонные ночи всё думаем, гадаем, когда же банкам запретят курсы валют вывешивать.
Теперь народу полегчает. Слава Великому ЦБ.
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