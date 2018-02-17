Банки не будут устанавливать на улице табло с курсами валют

Банк России разработал проект указания, запрещающего коммерческим банкам устанавливать на улице электронные табло, на которых указываются курсы принимаемых к обмену валют. Аналогичные требования предлагается распространить и на остальные носители курсовой информации — щиты, стенды, перетяжки и так далее, передает РБК.

Все такие средства информирования клиентов в случае принятия документа банкам разрешат устанавливать только внутри своих помещений. Размещение же табло на внешних стенах, крышах и «иных конструктивных элементах здания, строения, сооружения», в котором находится помещение банка, или вовсе вне их ЦБ намерен запретить.

