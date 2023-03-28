Новые курсы 2023 для кадровиков и бухгалтеров 

Собрали для вас курсы-новинки, которые помогут вам быть крутым профессионалом и «держать высоту».

Еще больше курсов для кадровиков и бухгалтеров у 1С:Апрель Софт.

Для специалистов коммерческих организаций

Сейчас много курсов как для начинающих, кто хочет разобраться в программе 1С с нуля, так и для продвинутых пользователей. Выбирайте под свои потребности.

Новичкам в 1С: универсальный курс по зарплате

Курс «1С:Предприятие 8. Использование конфигурации 1С:Зарплата и управление персоналом (пользовательские режимы»)" подойдет как кадровикам, которые проводят приказы, табели и ведомости, так и бухгалтерам, которые затем по этим данным начисляют зарплату и другие выплаты. Если вы – универсальный специалист, который ведет и бухгалтерию, и кадровый документооборот, тогда вам тем более не стоит пропускать данный курс.

Курс рассчитан на 32 академических часа и содержит 14 блоков. На уроках вы сможете изучить «от А до Я» всю сущность программы 1С в конфигурации «Зарплата и управление персоналом».

Вот лишь несколько тем, которые включены в учебную программу:

Знакомство с 1С – горячие клавиши, интерфейс.

Начальная настройка программы, начислений и удержаний.

Норма рабочего времени – производственный календарь, графики работы.

Структура организации – штатное расписание, справочники «должности» и «подразделения».

Общие схемы расчета заработной платы.

Расчеты зарплаты при увольнении, средний заработок, отпуска, больничные листы.

Договоры подряда, займы, перерасчеты, разовые кадровые расчетные документы.

Налог на доходы физических лиц (исчисление, отчетность).

Страховые взносы (особенности начисления, отчетность, справки).

Посмотрите полную программу курса и записывайтесь на обучение

Новичкам в 1С: курс по кадровому учету

Курс «Теория и практика расчета заработной платы в 1С:Предприятие 8» для тех, кто ничего или почти ничего не знает о программах 1С для ведения кадров.

Курс рассчитан на 80 академических часов. Будет отличным выбором, если вам нужен максимально подробный алгоритм расчета и начисления заработной платы, и вы планируете активно использовать 1С в своей будущей деятельности.

Посмотрите полную программу курса и записывайтесь на обучение

Продвинутым в 1С: практикум для кадровиков

Курс «Кадровый учет в 1С:Зарплата и управление персоналом» полностью заточен под кадровиков и строится на практике. За 24 академических часа вы получите только важное и нужное для кадрового учета:

Интерфейс и специфика 1С.

Сведения о сотрудниках и штатное расписание.

Прием, увольнение, переводы.

Взаимодействие кадровой и расчетной служб при вводе отдельных документов, содержащих расчет.

Учет рабочего времени.

Воинский учет – в свете последних событий, очень важный пункт, который вызывал вопросы у многих представителей кадровой службы.

Посмотрите полную программу курса и записывайтесь на обучение

Продвинутым в 1С: курс по изменениям в работе

Актуальные изменения, новая конфигурация 1С и все последние особенности начисления заработной платы в 1С – все это на курсе Рассчитываем зарплату в программе 1С:Зарплата и управление персоналом.

За 32 академических часа разберете новые возможности 1С в редакции 3.1. Курс построен на анализе практических примеров, которые охватывают основной документооборот по расчету с персоналом.

Пройдите курс от 1С:Апрель Софт – и вы точно будете подкованы во всех актуальных кадровых вопросах.

Для специалистов государственных учреждений

Тем, кто ведет учет в государственных учреждениях и хочет использовать в своей работе программы 1С, есть пара новых курсов. Выбирайте в зависимости от своего участка.

Новичкам в 1С: курс для бухгалтерии

Курс Ведение бухгалтерского учета в программе 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ориентирован больше на бухгалтера и кадровика госструктуры в одном лице. На курсе 24 часа чистой практики.

На занятиях вы изучите:

Общие вопросы работы с программой.

План счетов.

Общие принципы ведения учета в госучреждении.

Наличные и безналичные расчеты.

Работа с договорами, поставщиками и подрядчиками.

Учет активов госучреждения.

Кадровый учет.

Посмотрите полную программу курса и записывайтесь на обучение.

Продвинутым в 1С: курс для кадрового учета

Курс Использование конфигурации 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения (пользовательские режимы) направлен уже на кадровые службы госпредприятия. Рассчитан на 32 академических часа и подойдет вам, если планируете перейти на 1С в данной конфигурации или хотите внедрить ее на предприятии с нуля.

Программа включает в себя изучение штатного расписания, схемы расчета заработной платы, прием, перевод, увольнение сотрудников, работа с больничными листами, договорами подряда, расчет НДФЛ и страховых взносов.

Посмотрите полную программу курса и записывайтесь на обучение.

Для всех, кто вводит данные в программу 1С

Постоянное изменение законодательства, слишком короткие сроки сдачи отчетности, забытые первичные документы – все это стресс для бухгалтера и кадровика. В итоге в учете появляются ошибки, а компания платит штрафы.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» заложены мощные инструменты, с помощью которых легко выявлять и устранять каждую погрешность в отчетности – нужно только правильно ими пользоваться.

Узнать о сверхспособностях 1С можно на коротком практическом курсе Ошибки в учете – найти и обезвредить!

Всего девять академических часов – и вы освоите навыки, которые помогут быстро находить и исправлять ошибки при вводе данных.

Как проходит обучение на курсах 1С: Апрель Софт

При записи на обучение программам 1С вы можете выбрать наиболее удобный вам формат: очный или онлайн. В любом случае вам гарантированы практические занятия за ПК, а не голая теория. К каждому курсу вы получите методические материалы, электронную книгу с подробными описаниями всех изученных операций и скринами из программы.

На курсах вас ждет:

Живое общение с преподавателем в классе (очно) или онлайн.

Помощь и поддержка в освоении сложных участков.

Ответы на возникающие вопросы.

По итогу каждого курса вы получаете официальное свидетельство 1С.

Чтобы всегда быть в курсе последних изменений законодательства, и кадровику, и бухгалтеру важно регулярно повышать свою квалификацию. Можно учиться без отрыва от работы и не тратить время на дорогу, просто подключившись к онлайн-трансляции.

Смотрите и выбирайте актуальные курсы по программам на платформе 1С:Предприятие 8.3 от 1С:Апрель Софт, 1С:Франчайзи с 27 летним опытом внедрения и обучения системам 1С. Пройти курсы можно в филиалах нашего Центра сертифицированного обучения, в формате online или в формате видео-курса.

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