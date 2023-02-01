Первичка опоздала: как принять расходы

Оформление бухгалтерской справки

Один из действенных способов ликвидации упомянутого выше пробела – оформление бухгалтерской справки (см. рекомендации БМЦ Р-62/2015-КпР). Здесь вы должны будете обозначить стоимость товаров (работ, услуг) в соответствии с договором, а также с бухгалтерскими проводками. Составляется такая справка на момент совершения факта хозяйственной жизни.

В том случае, когда справка составлена позже, в ней следует указать ту дату, когда был совершен соответствующий факт хозяйственной жизни (см. подп. «а», «б» п. 8 ФСБУ 27/2021). При этом несколько связанных между собой фактов хозяйственной жизни оформляются одной справкой (см. подп. «а» п. 9 ФСБУ 27/2021).

А в том случае, когда поставки носят неотфактурированный характер, следует кроме бухгалтерской справки составить акт приемки товара.

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Первичка поступила: что дальше?

После того, как внешний первичный документ поступает в ваше распоряжение, следует отразить в учете необходимые корректировки. Если документ поступил в год выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) корректировку необходимо провести на дату поступления первички.

Когда первичка поступила по окончании отчетного года до момента утверждения бухгалтерской отчетности – корректировку необходимо провести 31 декабря отчетного года. Если первичный документ был получен после утверждения бухгалтерской отчетности – корректировка проводится в следующем году на ту дату, когда первичка поступила.

Корректировки по первичным документам, поступившим до наступления даты утверждения отчетности, делаются сторнированными записями. После этого необходимо отразить правильную стоимость.

Наглядные примеры

ООО «Дельта» заключило договор с поставщиком на поставку мебели. В июне 2022 года организация получила партию товара без расчетных документов. Организация оприходовала товары по цене, указанной в договоре, – 50 000 руб. (без НДС). В июле 2022 года товар был продан.

В сентябре 2022 года организации предъявлены расчетные документы, согласно которым стоимость товара составила 51 500 руб. (без НДС).

В учете бухгалтер компании отразил следующие проводки.

В июне:

Дебет 41 – Кредит 60– 50 000 руб. – учтена стоимость товара по договорным ценам при товаросопроводительных документах.

В июле:

Дебет 62 – Кредит 90-1– 61 000 руб. – отражена выручка за проданный товар;

Дебет 90-2 – Кредит 41– 50 000 руб. – списана себестоимость проданной мебели.

Так как товаросопроводительные документы получены до окончания года, в котором была поставка, бухгалтер отразил корректировку в месяце, в котором получены документы.

В сентябре бухгалтер сделал проводки:

Дебет 41 – Кредит 60– 50 000 руб. – сторнирована стоимость товара, учтенного по договорным ценам без товаросопроводительных документов;

Дебет 90-2 – Кредит 41– 50 000 руб. – сторнирована себестоимость проданных товаров, учтенных по договорным ценам без товаросопроводительных документов;

Дебет 41 – Кредит 60– 51 500 руб. – оприходованы товары по фактической себестоимости на дату получения товаросопроводительных документов;

Дебет 90-2 – Кредит 41– 51 500 руб. – списана фактическая себестоимость товаров согласно товаросопроводительным документам.

ООО «Гамма» заключило договор с поставщиком на поставку фурнитуры. В ноябре 2022 года организация получила партию товара без расчетных документов. Организация оприходовала товары по цене, указанной в договоре, – 50 000 руб. (без НДС). В декабре 2022 года товар был продан.

В январе 2023 года организации предъявлены расчетные документы, согласно которым стоимость товара составила 51 500 руб. (без НДС).

В учете бухгалтер компании отразил следующие проводки.

В ноябре:

Дебет 41 – Кредит 60– 50 000 руб. – учтена стоимость фурнитуры по договорным ценам при товаросопроводительных документах.

В декабре:

Дебет 62 – Кредит 90-1– 61 000 руб. – отражена выручка за проданный товар;

Дебет 90-2 – Кредит 41– 50 000 руб. – списана себестоимость проданных товаров.

Так как товаросопроводительные документы получены после окончания года, в котором была поставка, но до даты утверждения бухгалтерской отчетности, бухгалтер отразил корректировки 31 декабря 2022 года.

31 декабря 2022 года:

Дебет 41 – Кредит 60– 50 000 руб. – сторнирована стоимость товаров, учетных по договорным ценам без товаросопроводительных документов;

Дебет 90-2 – Кредит 41– 50 000 руб. – сторнирована себестоимость проданной фурнитуры, учтенной по договорным ценам без товаросопроводительных документов;

Дебет 41 – Кредит 60– 51 500 руб. – оприходованы товары по фактической себестоимости согласно товаросопроводительным документам;

Дебет 90-2 – Кредит 41– 51 500 руб. – списана фактическая себестоимость фурнитуры согласно товаросопроводительным документам.

При корректировке по расходам после утверждения бухгалтерской отчетности сделайте проводки с использованием счетов 91-2 «Прочие расходы» и 91-1 «Прочие доходы»:

Дебет 91-2 – Кредит 60 (76...)– отражены прочие расходы;

Дебет 60 (76...) – Кредит 91-1– отражены прочие доходы.

ООО «Омега» заключило договор с поставщиком на поставку бытовой техники. В ноябре 2022 года организация получила партию товара без расчетных документов. Организация оприходовала товары по цене, указанной в договоре, – 50 000 руб. (без НДС). В декабре 2022 года товар был продан.

В апреле 2023 года организации предъявлены расчетные документы, согласно которым стоимость товаров составила 51 500 руб. (без НДС). Бухгалтерская отчетность за 2022 год была составлена и утверждена в марте 2023 года.

В учете бухгалтер компании отразил следующие проводки.

В ноябре:

Дебет 41 – Кредит 60– 50 000 руб. – учтена стоимость товаров по договорным ценам при товаросопроводительных документах.

В декабре:

Дебет 62 – Кредит 90-1– 61 000 руб. – отражена выручка за проданный товар;

Дебет 90-2 – Кредит 41– 50 000 руб. – списана себестоимость проданных товаров.

Так как товаросопроводительные документы получены после даты утверждения бухгалтерской отчетности, бухгалтер отразил корректировки в периоде поступления документов.

В апреле 2023 года:

Дебет 91-2 – Кредит 60– 1 500 руб. – отражены прочие расходы в части увеличения стоимости материалов.

Первичка и налоговый учет

Без первичных документов невозможно учесть также расходы при расчете налога на прибыль либо УСН (см. п. 1 ст. 252 НК). Доходы подлежат включению в налоговую базу также после получения первички.

Учтите: при кассовом методе необходимо наличие еще одного условия – оплаты.

Когда первичные документы поступили еще до сдачи декларации, расходы следует там отразить. Однако после сдачи декларации доходы можно отразить в периоде поступления первички за исключением следующих ситуаций:

прошло свыше трех лет после периода, к которому относится первичка;

документы относятся к убыточному периоду, что влечет необходимость подачи уточненки (это чревато выездной проверкой).

Специфика признания расходов зависит от того, что приобрела компания: товары либо материалы, услуги (длящиеся либо производственного характера), работы.

Рассмотрим эти варианты.

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Товары и материалы

До момента, когда производится списание материалов, отсутствие первички при расчете налога на прибыль роли не играет, поскольку хранящиеся на складе материалы налоговую базу не искажают (см. подп. 3 п. 1 ст. 268, п. 2 ст. 272, подп. 1 п. 3 ст. 273 НК).

Если документы поступили к вам до момента списания материалов (продажи товаров), корректировку делать не нужно. Их можно учесть в расходах уже при списании. Но в отсутствие первичных документов учесть расходы не получится. Это возможно лишь после поступления первички.

Пример.

ООО «Сигма» заключило договор с поставщиком на поставку одежды. В ноябре 2022 года организация получила партию одежды без расчетных документов. Компания оприходовала товары по цене, указанной в договоре, – 50 000 руб. (без НДС). В декабре 2022 года товар был продан. Первичные документы на товар поступили 15 апреля 2023 года.

Так как на дату продажи товаров у организации отсутствовали товаросопроводительные документы и до даты сдачи декларации по налогу на прибыль за 2022 год (31 марта 2023 года) они не поступили, компания не учла расходы в 2022 году. По итогам 2022 года у организации была получена прибыль. Поэтому подавать уточненную декларацию ООО «Сигма» не обязано. Бухгалтер включил стоимость проданных товаров в расходы в апреле 2023 года.

Организациям и ИП на УСН не могут списать материалы в отсутствие первичных документов (см. п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК). Поэтому учесть расходы они смогут лишь после оплаты и получения от поставщика первички.

А стоимость товаров они могут учесть после их реализации и оплаты (см. подп. 23 п. 1 ст. 346.16, подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК). При получении первички до момента реализации товара можно учесть расходы при его продаже. А вот если первичка так и не поступила даже после продажи товара – расходы учесть невозможно (см. п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК).

Пример подобного рода.

ООО «Бета» заключило договор на поставку обуви. В ноябре 2022 года организация получила партию обуви без расчетных документов. Компания оприходовала товары по цене, указанной в договоре, – 50 000 руб. В этом же месяце товары полностью оплачены. В декабре 2022 года товар был продан. Первичные документы на товар поступили 15 апреля 2023 года.

Так как на дату продажи товаров у компании отсутствовали товаросопроводительные документы и до даты сдачи декларации по УСН за 2022 год (31 марта 2023 года) они не поступили, организация не учла расходы в 2022 году. По итогам 2022 года у компании сформирован налогооблагаемый доход. Поэтому подавать уточненную декларацию ООО «Бета» не обязано. Бухгалтер включил стоимость проданных товаров в расходы в апреле 2023 года.

Работы и услуги

Для расчета налога на прибыль расходы на выполнение работ и оказание услуг производственного характера будут признаны на момент подписания акта выполненных работ или оказанных услуг (см. подп. 6 п. 1 ст. 254, п. 2 ст. 272 НК, письма Минфина от 07.08.2020 № 03-03-06/1/69363, от 08.10.2019 № 03-03-06/1/77295).

При кассовом методе дополнительно к акту выполненных работ либо оказанных услуг потребуется оплата (см. пп. 1 п. 3 ст. 273 НК). Когда акт поступил с опозданием, расходы подлежат признанию после поступления первичного документа в текущем периоде либо вам потребуется подать уточненку.

Организации и ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» признают расходы за оказанные услуги либо выполненные работы в периоде оплаты при наличии первички и при условии, что расходы входят в закрытый перечень затрат на УСН (см. п. 1 ст. 346.16, подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК). Без первичного документа расходы признать невозможно (см. п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 346.16 НК).

На оказание длящихся услуг (интернет, связь, аренда, электроснабжение и т.п.) акт оформляется лишь в том случае, когда это прописано в тексте договора.

Расчет налога на прибыль методом начисления позволяет признать расходы следующими способами (см. подп. 3 п. 7 ст. 272 НК):

на дату расчетов по договору;

на дату предъявления налогоплательщику документов, которые являются основанием для расчетов;

на последнее число отчетного (налогового) периода.

Компания должна выбрать один из этих способов и закрепить его в своей налоговой политике.

Если расчет налога на прибыль проводится кассовым методом, то расходы признаются на дату оплаты услуг (см. подп. 1 п. 3 ст. 273 НК). Акт составляется только если это прописано в договоре.

Если акт получен после истечения месяца, за который оказаны услуги, но до момента сдачи декларации, расходы можно учесть в том периоде, в котором оказаны услуги (см. письмо ФНС от 21.08.2015 № ГД-4-3/14815@, письмо Минфина от 28.04.2016 № 03-03-06/1/24705). Документы, которые поступили уже после сдачи налоговой декларации, можно учесть в периоде поступления, либо сдать уточненку.

Организации и ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» признают расходы на услуги в периоде оплаты. Когда договором не предусмотрено составление акта, расходы можно признать на основании договора и платежных документов, которыми подтверждена оплата.

Если акт получен уже после истечения месяца, за который оказаны услуги, но до даты сдачи декларации, расходы можно учесть в том периоде, в котором оказаны услуги (см. письма ФНС от 21.08.2015 № ГД-4-3/14815@, Минфина от 28.04.2016 № 03-03-06/1/24705).

Адресатами письма являются плательщики налога на прибыль, но эти правила применяются и к пользователям УСН. Документы, поступившие после сдачи налоговой декларации, можно учесть в периоде поступления, либо сдать уточненку.

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Опоздавшая первичка и НДС

Принятие НДС к вычету зависит от того, когда поступил счет-фактура, до либо после подачи декларации.

Если налогоплательщик получил счет-фактуру после окончания квартала, в котором прошла реализация, но до наступления срока сдачи налоговой декларации за этот квартал, то покупатель вправе заявить вычет НДС за период принятия к учету товаров, работ, услуг, имущественных прав (см. абз. 2 п. 1.1 ст. 172 НК, письма Минфина от 03.11.2020 № 03-03-06/1/95811, от 17.08.2020 № 03-03-06/1/72012).

Пример подобного рода.

ООО «Омикрон» приобрело товар, который принят к учету 20 мая. Счет-фактура от продавца получен 20 июля. Дата сдачи декларации за II квартал – 25 июля. Так как счет-фактура поступил до срока сдачи декларации, компания имеет право принять НДС к вычету в налоговой декларации за II квартал.

Документ получен уже после сдачи налоговой декларации за прошедший квартал. Налогоплательщик вправе принять НДС к вычету по приобретенным товарам, работам, услугам, имущественным правам в любом из последующих кварталов в пределах трех лет после принятия их на учет (см. абз. 1 п. 1.1 ст. 172 НК). Однако подобное право у налогоплательщика возникает только при приобретении товаров, работ, услуг или имущественных прав (вычетов, которые предусмотрены п. 2 ст. 171 НК).

Пример подобного рода.

ООО «Альфа» приобрело товар, принятый к учету 20 мая. Счет-фактура от контрагента поступил 30 июля. Дата сдачи декларации за II квартал – 25 июля. Так как счет-фактура поступил после окончания срока сдачи налоговой декларации, компания может принять НДС к вычету в декларации за III квартал.

Организации и ИП на УСН учитывают входной НДС в расходах одновременно с признанием тех затрат, к которым этот НДС относится (см. подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК). Расходы следует признавать после их оплаты, период признания расходов зависит от того, когда поступили документы.

Фиксируйте сроки

Для упорядочения проблем с ведением бухгалтерского и налогового учета лучше всего заранее фиксировать в договорах сроки подписания контрагентами первичных документов и возврата подписанных экземпляров поставщикам и исполнителям. Если подобные правила нарушаются – необходимо направлять контрагентам письма с запросами по поводу представления документов.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель