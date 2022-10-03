Инвестиции

Инвестобзор от «Клерка»: все важное по инвестициям за неделю. Новые валютные ограничения, проблемы у фондов и ЧП на Северном потоке

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Инвестобзор от «Клерка»: все важное по инвестициям за неделю. Новые валютные ограничения, проблемы у фондов и ЧП на Северном потоке
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Проблемы на Северном потоке

Во вторник Nord Stream AG (дочерняя компания Газпром) заявила, что на Северном потоке и Северном Потоке 2 возникло критическое снижение давления. Причины разрушений на сразу трёх ведущих в Германию нитках газопроводов пока что остаются неизвестными, как и влияние события на экономику. Ожидается подъём цен на газ в связи со снижением объёма поставок и грядущими затратами на ремонт.

Пока что показатели противоположные. Если 27 сентября цены на газ держались на уровне 6,8 долларов, то в дальнейшем на протяжении недели колебались в районе 6,6-6,7 долларов.

Продажи и слияния бизнесов

На протяжении недели были объявлены следующие значимые для рынка сделки:

  1. Продажа игрового холдинга My.Game, принадлежавшего VK. Александр Чачава, управляющий партнёр LETA Capital, купил холдинг более чем за 640 млн. долларов. My.Game был одним из самых прибыльных подразделений. Его продажу связывают с риском потерять холдинг из-за санкций. VK же не собирается отменять свои планы по развитию игровой индустрии, делая упор на VK Play.
  2. Заявлено о слиянии холдинга Alleghany Corporation с Berkshire Hathaway. Инвесторы после завершения слияния должны получить по 848,02 доллара за каждую обыкновенную акцию.
  3. Компания Infrastructure Investments Fund планирует приобрести South Jersey Industries. Для совершения сделки она должна быть одобрена акционерами. В случае успеха на каждую обыкновенную акцию будет выплачено 36 долларов.

Завершение последних двух сделок ожидается в последнем квартале 2022 года.

Минус гонконгский доллар

28 сентября были ограничены операции с гонконгским долларом со стороны брокера «Открытие инвестиции». Такое решения связывают с ростом инфраструктурных рисков. При этом без возможности торговать этой валютой невозможно приобретать бумаги Гонконгской биржей, ранее воспринимается как альтернатива западному направлению.

Курс гонконгского доллара к рублю резко подскакивал в феврале-марте, но с июня держится в районе 7-8 рублей.

Проблемы с ETF

Снижение заявок на ипотеки с одновременным ростом ставок по ним приводит к снижению надёжности фондов на недвижимость. Например, фонд ETF SPDR Homebuilders начал падение ещё в августе и продолжил его на этой неделе после небольшого подъёма 27 сентября.

Затруднения испытывают ETF фонды развивающихся рынков в целом. Инвесторы, по информации FactSet, только в понедельник вывели около 260 млн долларов из различных фондов развивающихся стран.

Новые фьючерсы на Мосбирже

В сентябре Мосбиржей уже были запущены некоторые фьючерсы на иностранные индексы. Дополнительно сообщается, что появятся подобные инструменты на DAX, Nikkei 225 и Hang Seng, Euro Stoxx — иностранные фондовые индексы. Такие решения хотя бы немного расширяют инструменты для российских инвесторов в условиях ужесточения ограничений.

Положительные моменты

Несмотря на проблемы с Северным потоком, рынок ещё ожидает наличие дивидендов от Газпрома. Впрочем, на последнем собрании решения по ним принято не было. Акции компании с 26 сентября выросли почти на 13%.

28 сентября QIWI опубликовала свои финансовые результаты. EBITDA выросла больше чем на 80%, выручка на 30%, а чистая прибыль почти на 10%. Впрочем, рынок такие результаты проигнорировал.

Акции Киви выросли с 26 по 27 сентября на 7%, а в дальнейшем демонстрировали лишь снижение. Впрочем, подъём котировок с 26 на 27 сентября был у многих компаний, что отразилось подъёмом индекса Мосбиржи на 3-4%.

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