Инвестобзор от «Клерка»: все важное по инвестициям за неделю. Новые валютные ограничения, проблемы у фондов и ЧП на Северном потоке

Проблемы на Северном потоке

Во вторник Nord Stream AG (дочерняя компания Газпром) заявила, что на Северном потоке и Северном Потоке 2 возникло критическое снижение давления. Причины разрушений на сразу трёх ведущих в Германию нитках газопроводов пока что остаются неизвестными, как и влияние события на экономику. Ожидается подъём цен на газ в связи со снижением объёма поставок и грядущими затратами на ремонт.

Пока что показатели противоположные. Если 27 сентября цены на газ держались на уровне 6,8 долларов, то в дальнейшем на протяжении недели колебались в районе 6,6-6,7 долларов.

Продажи и слияния бизнесов

На протяжении недели были объявлены следующие значимые для рынка сделки:

Продажа игрового холдинга My.Game , принадлежавшего VK . Александр Чачава, управляющий партнёр LETA Capital, купил холдинг более чем за 640 млн. долларов. My.Game был одним из самых прибыльных подразделений. Его продажу связывают с риском потерять холдинг из-за санкций. VK же не собирается отменять свои планы по развитию игровой индустрии, делая упор на VK Play. Заявлено о слиянии холдинга Alleghany Corporation с Berkshire Hathaway . Инвесторы после завершения слияния должны получить по 848,02 доллара за каждую обыкновенную акцию. Компания Infrastructure Investments Fund планирует приобрести South Jersey Industries . Для совершения сделки она должна быть одобрена акционерами. В случае успеха на каждую обыкновенную акцию будет выплачено 36 долларов.

Завершение последних двух сделок ожидается в последнем квартале 2022 года.

Минус гонконгский доллар

28 сентября были ограничены операции с гонконгским долларом со стороны брокера «Открытие инвестиции». Такое решения связывают с ростом инфраструктурных рисков. При этом без возможности торговать этой валютой невозможно приобретать бумаги Гонконгской биржей, ранее воспринимается как альтернатива западному направлению.

Курс гонконгского доллара к рублю резко подскакивал в феврале-марте, но с июня держится в районе 7-8 рублей.

Проблемы с ETF

Снижение заявок на ипотеки с одновременным ростом ставок по ним приводит к снижению надёжности фондов на недвижимость. Например, фонд ETF SPDR Homebuilders начал падение ещё в августе и продолжил его на этой неделе после небольшого подъёма 27 сентября.

Затруднения испытывают ETF фонды развивающихся рынков в целом. Инвесторы, по информации FactSet, только в понедельник вывели около 260 млн долларов из различных фондов развивающихся стран.

Новые фьючерсы на Мосбирже

В сентябре Мосбиржей уже были запущены некоторые фьючерсы на иностранные индексы. Дополнительно сообщается, что появятся подобные инструменты на DAX, Nikkei 225 и Hang Seng, Euro Stoxx — иностранные фондовые индексы. Такие решения хотя бы немного расширяют инструменты для российских инвесторов в условиях ужесточения ограничений.

Положительные моменты

Несмотря на проблемы с Северным потоком, рынок ещё ожидает наличие дивидендов от Газпрома. Впрочем, на последнем собрании решения по ним принято не было. Акции компании с 26 сентября выросли почти на 13%.

28 сентября QIWI опубликовала свои финансовые результаты. EBITDA выросла больше чем на 80%, выручка на 30%, а чистая прибыль почти на 10%. Впрочем, рынок такие результаты проигнорировал.

Акции Киви выросли с 26 по 27 сентября на 7%, а в дальнейшем демонстрировали лишь снижение. Впрочем, подъём котировок с 26 на 27 сентября был у многих компаний, что отразилось подъёмом индекса Мосбиржи на 3-4%.