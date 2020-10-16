Эффективный контракт —автоматизация расчета стимулирующих выплат

В прошлой статье мы подняли вопрос о внедрении на практике эффективного контракта, возникающих в этой связи проблемах и обещали подробно рассказать о существующем автоматизированном решении. Обещали — рассказываем.

Начнем с того, какой, собственно, нормативкой регулируется введение ЭК в госучреждении.

Указ президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Носит общий характер, содержит посыл о пересмотре подхода к оценке труда и его эффективности в госучреждениях.

Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверждена распоряжением правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р. Этот документ вводит понятие «эффективного контракта» и устанавливает что в отношении каждого работника должны быть конкретизированы:

трудовая функция;

показатели и критерии оценки эффективности;

размер индивидуального вознаграждения и поощрение за достижение коллективных результатов.

Программа четко описывает задачи эффективного контракта.

Приказ Минтруда РФ от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта». В рекомендациях содержатся советы по установлению для работников госучреждений стимулирующих выплат (надбавок, премий, доплат и т.п.), даются основания выплат.

Отраслевые методические рекомендации, разработанные учредителями подведомственных государственных учреждений (по сферам применения — здравоохранение, спорт, образование и т.д.).

В совокупности эти нормативные акты дают базу для формирования системы расчета показателей, используемых для начисления стимулирующих выплат по принципам эффективного контракта.

Виды показателей

Для оценки используются как подлежащие измерению показатели (объективные), так и показатели не имеющие точных параметров оценки (субъективные).

В качестве объективного показателя может выступать, например, нормативный коэффициент за выслугу лет. Субъективного — высокий результат работы. Чтобы определить последний нужно прописать формулу определения «высоты» результата (и, допустим, сравнить фактически полученные показатели с плановыми), либо ответственное лицо должно дать собственную оценку достигнутых результатов (поставить «балл»).

Подобных показателей и критериев оценки в учреждении может быть не одна сотня, а их комбинации выливаются в тысячи.

Обработка подобного количества данных вручную или при использовании неэффективных учетных систем приводит к искажению данных, необъективным расчетам и, в итоге, к недовольству сотрудников. Ведь работники попросту не понимают сложной и запутанной системы поощрений, а, значит, и стоящих перед ними задач — что необходимо сделать, каких результатов и в чем достичь, чтобы их вознаградили. Теряется мотивация.

Прозрачными расчеты сделает программа, специально разработанная и настроенная под задачи эффективного контракта.

Решение от компании Финатек

Компания Финатек разработала и успешно внедряет веб-сервис «Эффективный контракт». Его использование основано на контроле целевых показателей эффективности труда путем балльной оценки. Учитывается и отраслевая специфика учреждения. Это позволяет создать ту самую прозрачную систему расчетов.

Алгоритмы программы допускают применение трех различных методологий расчетов, основанных на указанных в начале рекомендациях Минтруда, отраслевых приказах:

Логический. Показатель имеет два диапазона — «да» и «нет». Пример: имеются нарушения трудовой дисциплины = 0 баллов, нет нарушений трудовой дисциплины = 10 баллов. Абсолютный . До 5 диапазонов. Пример: можно оценить количество опозданий за выбранный период (допустим, месяц): от 0 до 1 опозданий = 10 баллов; от 2 до 3 = 5 баллов; от 4 и больше = 0 баллов. Процентный. Соответственно от 0 до 100%. Пример: отсутствуют нарушения трудовой дисциплины — 100% от 10 баллов = 10 баллов. Несущественные нарушения — 50% от 10 баллов = 5 баллов. Существенные нарушения — 0% от 10 баллов = 0 баллов.

Каждый критерий проходит проверку на соответствие математическим и логическим связям (контроль пересечения, ошибочные границы и т.п.), что обеспечивает достоверность расчетов.

В результате получается некая сумма баллов, позволяющая оценить работу сотрудника объективно.

Преимущества сервиса

Сервис «Эффективный контракт» может работать под высокими нагрузками и способен производить расчет стимулирующих выплат тысячам работников. Он делает систему показателей эффективности труда понятной. В любой момент пользователь может также выгрузить и распечатать результаты расчетов по работнику (показатели и расчет выплат).

В прошлый раз мы говорили о проблеме доступа. В веб-сервисе от ФИНАТЕК решена и эта задача. В системе имеется три уровня доступа в рамках учреждения:

«Основной» . Позволяет просмотр, редактирование, удаление и добавление данных по всем отделениям учреждения, для администратора учреждения.

«Руководитель отделения — полный» . Все вышеуказанные функции, но только в рамках одного отделения (подразделения).

«Руководитель отделения — просмотр» . Допускается только просмотр данных по конкретному отделению (подразделению).

Система формирует все необходимые документы, описывающие систему эффективного контракта в госучреждении на случай проверки вышестоящего органа. Для проверки актуальности показателей можно произвести аналитическую выгрузку.

Одно из важных преимуществ — возможность настройки сервиса «Эффективный контракт» под требования конкретного учреждения, включая внедрение индивидуальной методики начисления стимулирующих выплат.

ЭК решает проблему ручного ввода: система поддерживает выгрузку из бухгалтерских программ и экспорт данных.

Внедрение

Внедрение системы проходит в несколько этапов:

Импорт исходных данных и базовая настройка; Разработка и внедрение системы критериев, разработка методологии, ввод базовых показателей. Этот этап очень ответственный, ведь необходимо тщательно прописать логику проверок, чтобы не было расхождений, задвоений или иных ошибок в учете показателей; Выбор механизмов расчета раздельно по показателям, их группам и подразделениям; Оценка сотрудников. На этом этапе можно начинать непосредственную работу с системой. Сразу становится заметной разница во времени, используемом на загрузку данных и расчеты. По нашей оценке — временные затраты сокращаются в десятки раз; Формируется текущая отчетность, документы для ознакомления сотрудников с новой системой стимулирования и т.д.

Сервис полностью окупает себя в первый же год использования. В настоящее время он уже успешно функционирует в ряде крупнейших учреждений, где трудятся от нескольких сотен до нескольких тысяч работников. К примеру, в таких медицинских учреждениях, как Центр паллиативной помощи ДЗМ, Психиатрической больнице № 1 им. Алексеева и др.

Мы гордимся тем, что за время работы сервиса «Эффективный контракт» в техподдержке зафиксированы единичные обращения по вопросам работы с системой, хотя в ней работают около 2000 пользователей.

Мы очень ценим обратную связь с читателями нашего блога и пользователями решений от компании ФИНАТЕК. Расскажите — как в вашем учреждении внедряется принцип эффективного контракта (и внедряется ли вообще), какими автоматизированными решениями вы пользуетесь, какие плюсы и минусы видите в них?

И, конечно, мы рады будем услышать вопросы по сервису «Эффективный контракт».