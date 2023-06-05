Как составить акт об уничтожении документов с истекшим сроком хранения. Пошаговая инструкция

Порядок уничтожения документов
Уничтожение документов с истекшим сроком хранения — это важный этап работы архива организации, который строго регламентирован законом. Нарушение этого процесса, ошибки и неточности приведут к последствиям в виде штрафов и даже уголовной ответственности.
Прежде чем перейти к уничтожению документов, сначала необходимо сверить фактические сроки хранения документов бухгалтерской и хозяйственной деятельности компании с периодами, которые установил закон.
Время хранения и уничтожения документов компании регламентировано:
Порядок уничтожения бухгалтерских документов имеет свои особенности и прописан в законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ, а также налоговым кодексом.
Минимальный срок хранения налоговой и первичной бухгалтерской документации составляет 5 лет.
Существует общий алгоритм по уничтожению документов с истекшим сроком хранения. Порядок включает несколько этапов в рамках которых нужно:
Создать экспертную комиссию, состав которой утверждает руководитель.
Отобрать документы для утилизации и провести их экспертную оценку. Подготовить акт о выделении к уничтожению документов.
Рассмотреть акт и сформировать протокол заседания комиссии.
Провести утилизацию документов.
Составить акт, в котором зафиксировать факт физического уничтожения документов.
Утилизацию документов с истекшим сроком хранения можно оформить и одним актом. Но такой порядок необходимо закрепить в локально-нормативных актах компании.
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Как составить акт на уничтожение документов
До того как произойдет утилизация документов, составляется акт о выделении к уничтожению документов. По факту ликвидации документов формируется второй акт.
Таким образом утилизация документов с истекшим сроком хранения требует составления двух актов.
Можно воспользоваться формой акта, которая утверждена приказом Минкультуры от 07.09.2015 № 526, или разработать форму самостоятельно. Но оба акта должны содержать необходимые реквизиты.
Акт о выделении к уничтожению документов с истекшим сроком хранения
Главный принцип, на который нужно ориентироваться при составлении акта — внесение только достоверных сведений, отсутствие ошибок и помарок.
Если документ составлен неправильно, то проверяющие могут признать его недействительным. А это значит, что ликвидация документов прошла без оформления.
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Поэтому при составлении акта нужно придерживаться таких правил:
В верхней части документа нужно указать организационную форму и название компании. Здесь же указывается дата и город составления.
Обязательно пропишите ФИО руководителя компании, который утверждает акт.
В качестве названия документа укажите «Акт о выделении к уничтожению документов с истекшим сроком хранения».
Далее укажите основание для проведения ликвидации документов — перечень типовых управленческих документов, утвержденный приказом Росархива от 20.12.2019 № 236.
Подробно пропишите сведения о документах, которые подлежат уничтожению. Эти данные удобнее представить в таблице. Здесь указывается:
заголовок дела и типы документов, которые включаются в эту группу;
годы оформления документов;
количество дел;
в графе «Примечание» можно указать причину ликвидации документов — «Окончание срока хранения».
Ниже табличной части укажите общее количество документов, которые отобрали к уничтожению: сначала пропишите количество цифрами, а потом прописью. Укажите, за какие годы уничтожаете документы.
Перечислите состав экспертной комиссии, с указанием ФИО и должности каждого сотрудника. В этой части документа все члены комиссии проставят подписи.
Пример Акта о выделении на уничтожение документов с истекшим сроком хранения:
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Акт о фактическом уничтожении документов с истекшим сроком хранения
Этот документ фиксирует сам факт ликвидации документов с истекшим сроком хранения. За основу можно взять форму предыдущего акта и дополнить его информацией:
Укажите общий перечень уничтоженных документов.
Пропишите общее количество ликвидированных документов: цифрами и прописью.
Пропишите способ, с помощью которого ликвидировали документы. Вариантов может быть несколько — применение шредера, сжигание документов, договор со сторонней организацией.
Пример Акта о фактическом уничтожении документов с истекшим сроком хранения:
Как оформить акт при уничтожении документов специализированной компанией
Если утилизация документов происходит силами специальной организации, укажите в акте реквизиты документов об оказании услуг.
Доверьте уничтожение документов Делис Архив — это выгодный и быстрый способ освободить архив от документов с истекшим сроком хранения.
Специалисты компании помогут:
Выбрать оптимальное решение для организации процесса ликвидации документов.
Отобрать подлежащие уничтожению документы с истекшим сроком хранения.
Подготовить акт о выделении дел на уничтожение с истекшим сроком хранения.
Организовать погрузку, разгрузку и транспортировку документов до цеха уничтожения или ликвидировать документы в офисе заказчика. Участие заказчика будет минимальным — нужно только предоставить доступ в архив.
Провести ликвидацию документов в соответствии с требованиями нормативных актов.
Обеспечить соблюдение требований законодательства по экологии.
Подготовить все подтверждающие документы.
Ликвидация документов с Делис Архив — это четко организованный процесс с соблюдением всех требований по конфиденциальности и безопасности.
Специалисты Делис Архив выберут к уничтожению только те документы, срок хранения которых истек в соответствии с законом. И проверяющие органы не смогут обвинить компанию в преждевременном уничтожении документов, за которую руководителю грозит штраф — 3000 руб. При повторном нарушении штраф увеличивается.
А если преждевременно уничтожить налоговую или бухгалтерскую документацию, то последует штраф на должностное лицо по ст. 15.11 КоАП:
5 000 — 10 000 руб. — за первое нарушение;
10 000 — 20 000 руб. или дисквалификация до двух лет, если нарушения повторятся.
Делис Архив обеспечит выгодное и надежное уничтожение любых объемов юридически значимых документов компании. Оставьте заявку на уничтожение документов с истекшим сроком хранения.
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