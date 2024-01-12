Слово бухгалтера. Пятница — время развлечься!

Знаете, когда я работала на бетонном заводе, директор говорил, что бухгалтеры громче всех смеются🤣🤣🤣
Про себя могу сказать, что я люблю посмеяться. Вчера старшая дочь предложила посмотреть «Слово пацана». Кто не знает — фильм про 90-е, а у меня вдруг пришла идея💡
А что если перефразировать про бухгалтера:
«Слово бухгалтера — кровь на калькуляторе»
«А теперь запомни ты теперь бухгалтер, ты теперь с удаленки, а кругом конкуренты».🤣🤣🤣
Ну что, как? 🔥🔥🔥 Может что-то свое добавите или какую-то интересную и смешную историю вспомните. Пишите, вместе посмеемся!🤣🤣🤣
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