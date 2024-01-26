Логотип ДЕЛОВОЕ СЛОВО
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Общество

Пятничный юмор🤣🤣🤣

Как я уже говорила, моя старшая дочь учится в 8 классе, ей 14 лет и на днях рассказала пару смешных историй. Мне было смешно, делюсь с вами. 
76 49
Пятничный юмор🤣🤣🤣
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На уроке географии учитель говорит, что из восьмых классов только два человека не посещают школу вообще. Это девочка из параллели, но у нее уважительная причина — она стала молодой мамой и еще один мальчик из вашего класса, не понятно почему. Тут Никита говорит, потому что стал молодым папой.🤣🤣🤣 

Тут весь класс засмеялся, а точнее «заржал» и громче всех учитель смеялась. 

Конечно, то, что девочка в 14 лет стала мамой несмешно, но смешно то, что придумал Никита🤣🤣🤣 

А вот уже другая история, и кстати тоже на уроке географии. 

Закончился белый мел и учитель начала писать на доске голубым и тут с последней парты Илья говорит, голубым не видно. А учитель отвечает, пусть они пересядут. И вот опять весь класс смеется.  

Я ничего не хочу сказать обидного и вообще я просто пересказываю. Вообще слушая рассказы дочери мне так грустно стало, сразу вспомнила наш класс

А у вас были смешные истории? Поделитесь!

Чек-лист «Как бухгалтеру легко выйти на фриланс»

Забирайте бесплатно!

Оставьте контакты, вышлем вам чек-лист на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Деловое слово», ИНН 6680009305, erid: LjN8K9Lsq

Начать дискуссию

Логотип DAS Group
DAS Group
Налоговые проверки

Выездная налоговая проверка: к кому придут в 2024 году

В новом году малый бизнес по-прежнему вправе рассчитывать на действие моратория. Однако это не предполагает полного отсутствия государственного контроля. Ограничив надзорные мероприятия, правительство оставило большой круг полномочий для действий различных ведомств. но для многих других поблажек не будет. Рассказываем подробности.

Выездная налоговая проверка: к кому придут в 2024 году
23
Пользователи интернета

Суд обязал Google вернуть приложение 2ГИС

Навигационное приложение 2ГИС может вернуться в магазин Google Play по решению суда.

10
Кадры

Дефицит квалифицированных кадров вырос до исторического максимума

В сфере промышленности нехватка квалифицированных работников составила 47%.

41
Зарплата

Коды в табеле учета рабочего времени в 2024 году

В табеле учета рабочего времени Т-12 надо указывать буквенные или цифровые коды. Смотрите их в нашей таблице.

54
Логотип ДЕЛОВОЕ СЛОВО
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Общество

Пятничный юмор🤣🤣🤣

Как я уже говорила, моя старшая дочь учится в 8 классе, ей 14 лет и на днях рассказала пару смешных историй. Мне было смешно, делюсь с вами. 

Пятничный юмор🤣🤣🤣
77
Экономика России

😼Nestle: цены на корм для кошек и собак вырастут до 12%. Маркетинг или вынужденная мера?

Пушистики — дорогое удовольствие. Подорожание сырья и ингредиентов привело к росту себестоимости производства кормов для собак и кошек.

40
Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Медицина

Сухой кашель — ответы на частые вопросы. Как лечить и надо ли «увлажнять» такой кашель?

Бухгалтеры, забирайте в закладки. Сухой кашель — это тот кашель, который не сопровождается отделением мокроты.

Сухой кашель — ответы на частые вопросы. Как лечить и надо ли «увлажнять» такой кашель?
32

Записи вебинаров

723
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Кредитование

Кредит или лизинг. Что и когда выгоднее для бизнеса

Когда предприятию нужно купить оборудование, недвижимость, автомобиль, а собственных денег не хватает — можно взять кредит или лизинг. Разбираемся, когда бизнесу выгоднее лизинг, а когда — кредит

Кредит или лизинг. Что и когда выгоднее для бизнеса
76
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
ФСБУ Основные средства

Что такое основные средства

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов объясняет что такое основные средства и зачем нужны амортизация, переоценка и тестирование на обесценение.

Что такое основные средства
27
Индивидуальный предприниматель

Число предпринимателей в возрасте до 25 лет выросло более чем в 1,5 раза

За четыре года число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет выросло более чем в 1,5 раза, сообщило Минэкономразвития.

34
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов

Вчера мы создали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме. И теперь мы просим вас активно помогать с решениям рабочих вопросов коллегам, отвечая на их вопросы. Все вы эксперты в каких‑то областях бухгалтерии, давайте решать рабочие вопросы вместе!

Помогите коллегам — станьте экспертами «Клерка»! Бухгалтеры из КУБ ждут ваших ответов
40
390
ФСБУ НМА

Что делать с активами на 04 и 97 счетах при переходе на ФСБУ 14/2022

Неисключительные права на ПО с 2024 года учитывают как нематериальные активы. А вот средства индивидуализации, созданные собственными силами, не считаются нематериальными активами.

135
Логотип olna
olna
Трудовое право

Права беременных женщин по ТК. Что важно помнить работодателям

Добрый день. Для исключения неприятных моментов со стороны охраны труда , желательно ознакомится с трудовыми правами женщин находящихся в положении.

36
Интернет и IT

Банки создают мобильные приложения для российской системы «Аврора»

С 2025 года государственные компании должны перейти на отечественное программное обеспечение. Банки разрабатывают приложения, которые будут работать на ОС «Аврора».

48
Логотип СберРешения
СберРешения
Увольнение

Как уволить трудного работника. Риски увольнения по соглашению сторон

Предположим, между работником и работодателем возник конфликт, выход из которого лишь один — увольнение. Руководство настойчиво требует решить проблему как можно скорее. Что делать в такой ситуации HR? Какие есть риски при увольнении по соглашению сторон.

Как уволить трудного работника. Риски увольнения по соглашению сторон
171
Маркетплейсы

Новые правила вывоза и утилизации товаров на складах Ozon в 2024 году

С 6 февраля вступает в силу новый регламент по работе с испорченными и поврежденными товарами на складах маркетплейса. Разбираемся, по каким условиям и в какие сроки можно вернуть продукцию.

21
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Бухгалтеры

🧠Пятница! Ваши мозги будут рады напряжению

Бухгалтер, только ты справишься с этой задачей! Пятничный мозгонапрягатель ждет вас!

🧠Пятница! Ваши мозги будут рады напряжению
9
104
Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Ведение бизнеса

🤫Чем дольше ваш главбух молчит и тянет сроки, тем вероятнее, что в вашем королевстве что-то не так

Вы, например, запросили промежуточный бухгалтерский баланс, но бухгалтер не знает, когда его предоставит или тянет сроки. Если это случилось один раз, можно понять. Если же такое происходит не один, и не два раза подряд, то пришло время подумать о том, что не так.

🤫Чем дольше ваш главбух молчит и тянет сроки, тем вероятнее, что в вашем королевстве что-то не так
3
123
Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар. Годовая бухгалтерская отчетность: составляем без ошибок. 8 февраля в 15:00 мск!

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, чтобы сдать ее без ошибок.

45
Логотип ОneТwoТrip для бизнеса
ОneТwoТrip для бизнеса
Подотчет, командировки

Отчетные документы за проживание в гостинице

Чтобы компания возместила сотруднику расходы в командировке, в течение трех дней после поездки он должен предоставить бухгалтерии авансовый отчет и приложить к нему документы, подтверждающие траты. 

Отчетные документы за проживание в гостинице
38