Пятничный юмор🤣🤣🤣

Как я уже говорила, моя старшая дочь учится в 8 классе, ей 14 лет и на днях рассказала пару смешных историй. Мне было смешно, делюсь с вами.

На уроке географии учитель говорит, что из восьмых классов только два человека не посещают школу вообще. Это девочка из параллели, но у нее уважительная причина — она стала молодой мамой и еще один мальчик из вашего класса, не понятно почему. Тут Никита говорит, потому что стал молодым папой.🤣🤣🤣

Тут весь класс засмеялся, а точнее «заржал» и громче всех учитель смеялась.

Конечно, то, что девочка в 14 лет стала мамой несмешно, но смешно то, что придумал Никита🤣🤣🤣

А вот уже другая история, и кстати тоже на уроке географии.

Закончился белый мел и учитель начала писать на доске голубым и тут с последней парты Илья говорит, голубым не видно. А учитель отвечает, пусть они пересядут. И вот опять весь класс смеется.

Я ничего не хочу сказать обидного и вообще я просто пересказываю. Вообще слушая рассказы дочери мне так грустно стало, сразу вспомнила наш класс.

А у вас были смешные истории? Поделитесь!

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