Как бизнес будет платить налоги в 2024 году

Перечисление обязательных платежей в бюджет в 2024 году возможно только через единый налоговый счет. Разберем, что из себя представляет ЕНС, как с его помощью оплачивать налоги и страховые взносы, и что нужно сделать для того, чтобы вывести переплату с ЕНС на расчетный счет бизнеса.

ЕНС в 2024 году. Вкратце о главном

Единый налоговый счет (ЕНС) — новый способ учета начисленных и уплаченных обязательных платежей. Такое определение ЕНС приведено на сайте ФНС.

Если говорить простыми словами, то единый налоговый счет – это аналог электронного кошелька, на который налогоплательщик перечисляет деньги в счет уплаты конкретного налога, сбора или страхового взноса.

Списание этих денег происходит автоматически при соблюдении двух условий:

Наступил срок уплаты.

По большинству обязательных платежей срок уплаты в 2023 году был перенесен на 28 число. Без изменений остались сроки уплаты имущественных налогов физических лиц — до 1 декабря и фиксированных страховых взносов ИП: до 31 декабря и 1 июля.

Известна сумма обязательного платежа, которую нужно списать с ЕНС.

Узнать сумму налога, сбора или страхового взноса, которая подлежит списанию с ЕНС, ИФНС может из налоговой декларации или уведомления об исчисленных суммах налога.

Уведомление нужно подавать в тех случаях, когда декларация по обязательному платежу не предусмотрена или когда она сдается после срока уплаты налога. Например, сдача уведомления предусмотрена по авансовым платежам на УСН, агентскому НДФЛ, налогу на имущество организаций.

По фиксированным страховым взносам, патенту и имущественным налогам физических лиц уведомление подавать не нужно.

Единый налоговый платеж — деньги, которые зачисляются на счет для оплаты обязательного платежа.

Если раньше организации и ИП платили обязательные платежи отдельной платежкой по каждому налогу, сбору и страховому взносу, то теперь это можно делать одним налоговым платежом: не нужно разбивать платежи отдельно по каждому налогу и не нужно заполнять множество платежных поручений.

ЕНС открывается каждой организации и ИП автоматически — после постановки на учет в ИФНС. Для индивидуальных предпринимателей счет общий: на нем отражаются налоговые обязательства его как ИП и как физлица.

В 2024 году большая часть налогов оплачивается только через ЕНС в рамках ЕНП.

В 2023 году существовал альтернативный способ перечисления в бюджет обязательных платежей — платежками на отдельные реквизиты налога, сбора или страхового взноса, но с 2024 года такой способ оплаты больше не применяется и использовать его нельзя.

Исключение предусмотрено только для НДФЛ с выплат иностранцам, работающих по патенту, взносов на травматизм за работников и государственной пошлины, по которой суд не выдал исполнительный документ. Эти платежи оплачиваются на конкретные КБК.

Для самозанятых предусмотрен выбор способа уплаты налога. Они сами решают, как им удобнее платить налог: по-старому — через приложение «Мой налог» или по-новому — через ЕНС.

Доверьте ведение налогового учета профессионалам и Вам не потребуется разбираться во всех нюансах уплаты налогов, следить за сроками и отвечать на требования контролирующих органов. Специалисты компании «Деловое слово» подберут оптимальную систему налогообложения, возьмут на себя подготовку всей отчетности и проведут сверку с контролирующими органами. Оставить заявку

В какой срок нужно перечислить деньги на ЕНС

Перечислить деньги на оплату обязательного платежа нужно до наступления срока его списания с ЕНС.

Как уже было сказано выше, срок уплаты большинства платежей в 2023 году перенесли на 28 число. Для ежемесячных платежей срок уплаты перенесен на 28 число каждого месяца, для квартальных — на 28 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если срок списания обязательного платежа попадает на выходной или праздничный день, он подлежит переносу на первый рабочий день. Например, в 2023 году срок уплаты фиксированных страховых взносов с 31 декабря был перенесен на 9 января. Это произошло из-за того, что 31 декабря пришелся на субботу — нерабочий день.

Деньги на ЕНС можно перечислить досрочно, закон это не запрещает. Главное, чтобы на момент списания налога, сбора или страхового взноса на счете имелась необходимая сумма.

Если денег будет недостаточно, на ЕНС образуется недоимка, на которую каждый день будут начисляться пени. Впоследствии деньги, которые поступят на ЕНС, спишутся в счет оплаты задолженности. Поэтому сальдо по единому налоговому счету нужно отслеживать постоянно, чтобы не допустить возникновения негативных последствий, связанных с неуплатой налога.

Обратите внимание, что деньги с ЕНС списываются в следующей последовательности:

Недоимка по НДФЛ.

Текущие платежи по налогу на доходы физических лиц.

Страховые взносы на основании уведомления об исчисленных суммах налога.

Недоимка по иным обязательным платежам.

Текущие платежи.

Пени.

Проценты.

Штрафы.

Данная очередность списания платежей с ЕНС действует с 1 октября 2023 года. Обратите внимание, что страховые взносы, по которым налогоплательщик сдал в ИФНС уведомление, будут списаны в третью очередь (после НДФЛ), только если на ЕНС есть достаточная сумма для списания. Если налогоплательщик подаст уведомление, но на счете денег будет недостаточно, страховые взносы спишут со счета в четвертую очередь: после уплаты НДФЛ и недоимки по другим налогам.

Как пополнить ЕНС в 2024 году

Сделать это можно несколькими способами:

Через личный кабинет на сайте ФНС.

Для этого перейдите в раздел «ЕНС» и нажмите кнопку «Пополнить».

С помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин».

Для этого перейдите на сайт ФНС, затем выберите тип плательщика: ИП или юрлицо. Далее выберите раздел «Пополнить ЕНС» и введите ИНН и сумму платежа.

Платежным поручением на реквизиты ЕНС.

Данные для заполнения платежки можно взять на сайте ФНС в разделе, посвященном ЕНС.

Обратите внимание, что с 1 января 2024 года оплачивать налоги платежным поручением на конкретные реквизиты (КБК, ОКТМО) больше нельзя.

Пополнить ЕНС также можно со своего расчетного счета в банке, наличными деньгами через банк, почту России или МФЦ. Кроме этого, перечислить ЕНП на ЕНС можно за третье лицо. Для этого в платежке или в сервисе ФНС укажите ИНН того лица, которому пополняется счет и введите сумму пополнения.

Нужна помощь в подборе оптимальной системы налогообложения или запутались в многочисленных изменениях в 2023-2024 году? Обращайтесь в компанию «Деловое слово» и мы возьмем на себя всю рутину по ведению бухгалтерского и налогового учета, поможем с выбором системы налогообложения и ответим на любое требование от ФНС и СФР.

Реквизиты для пополнения ЕНС

Единые реквизиты для пополнения единого налогового счета

Получатель Казначейство России (ФНС России) Номер счета 03100643000000018500 КБК 18201061201010000510

Полный перечень реквизитов для пополнения ЕНС

Номер поля Название поля (строки) Вносимое значение 7 Сумма Размер платежа, которым пополняется ЕНС 101 Статус плательщика 01 102 КПП Заполняют только организации. По обособленным подразделениям указывается КПП головной организации. ИП данный реквизит не заполняют 61 ИНН получателя 7727406020 — все плательщики, кроме г. Байконур 9901000027 — плательщики г. Байконур 103 КПП получателя 770801001 — все плательщики, кроме г. Байконур 990101001 — налогоплательщики г. Байконур 13 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула — все плательщики, кроме г. Байконур ПУ БАНКА РОССИИ № 25631 г. Байконур — налогоплательщики г. Байконур 14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 017003983 — все плательщики, кроме г. Байконур 040037002 — налогоплательщики г. Байконур 15 № счета банка получателя средств 40102810445370000059 — все плательщики, кроме г. Байконур не заполняют — налогоплательщики г. Байконур 16 Получатель Казначейство России (ФНС России) — все плательщики, кроме г. Байконур Управление финансов администрации города Байконур (ИФНС России по городу и космодрому Байконур) — налогоплательщики г. Байконур 17 N Номер казначейского счета 03100643000000018500 — все плательщики, кроме г. Байконур 40204810800000950001 — налогоплательщики г. Байконур 22 КОД (УИП) 0 24 Назначение платежа - 104 КБК 18201061201010000510 — все плательщики 105 ОКТМО 0 — все плательщики, кроме г. Байконур 55000000 — налогоплательщики г. Байконур 106 Основание платежа 0 107 Налоговый период 108 Номер документа - основания платежа 109 Дата документа основания-платежа

Как оплатить налог через ЕНС в 2024 году

Порядок уплаты обязательных платежей в бюджет состоит из следующих этапов:

Рассчитайте сумму налога, сбора или страхового взноса, который подлежит перечислению в бюджет.

Направьте в ИФНС налоговую декларацию или уведомление об исчисленных суммах налога.

Пополните ЕНС до срока уплаты

Специалисты компании «Деловое слово» помогут разобраться во всех изменениях по налогам, подберут оптимальную систему налогообложения, возьмут на себя ведение бухгалтерского и налогового учета на любой системе налогообложения. Доверьте рутину профессионалам.

Как узнать сальдо по ЕНС

Сальдо по ЕНС – это текущий остаток денег на счете.

Сальдо бывает трех видов:

Положительное — переплата по ЕНС.

Оно возникает, когда сумма денег, зачисленных на счет, превышает сумму средств, которые подлежат к списанию.

Отрицательное — недоимка по ЕНС.

Отрицательное сальдо возникает, когда суммы денег на ЕНС недостаточно для оплаты текущего платежа.

Нейтральное — на ЕНС нет недоимки или переплаты.

Нейтральное сальдо или 0 руб. на ЕНС возникает, если сумма денег, которая зачислена на счет, равна сумме списанных с него средств.

Узнать сальдо (текущий остаток по ЕНС) можно несколькими способами:

В личном кабинете в разделе ЕНС.

Информацию обо всех операциях, проходящих по ЕНС, можно узнать в разделе «ЕНС» — «Детали».

После проведения сверки расчетов с ИФНС.

Для проведения сверки направьте в ИФНС заявление по форме, которая утверждена приказом ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879. После того как инспекция получит заявление, она подготовит акт сверки и направит его вам в течение трех или пяти рабочих дней.

В справках об остатке по ЕНС и о принадлежности сумм на ЕНС.

Указанные справки можно заказать в личном кабинете ИП или организации.

Справка об остатке по ЕНС включает в себя информацию о положительном или отрицательном сальдо по счету и расшифровку информации о сумме отрицательного сальдо.

В справке о принадлежности сумм на ЕНС указывается информация о поступлениях денег на счет и списаниях с него, а также об остатке сальдо по счету на начало и конец запрошенного периода.

Срок их подготовки составляет от трех до пяти рабочих дней.

Путем прямого запроса информации о сальдо по счету на сайте ФНС.

Для этого перейдите на сайт ФНС и заполните предложенную форму. После того как ИФНС получит запрос, с вами свяжется налоговый инспектор и предоставит актуальную информацию о сальдо по ЕНС.

Как вывести переплату с ЕНС

Если на едином налоговом счете образовалась переплата, налогоплательщик может распорядиться ею по своему усмотрению:

Оставить на счете для дальнейшей уплаты налогов.

Зачесть в счет будущих платежей путем подачи заявления о зачете.

Вывести переплату на расчетный счет.

Для возврата переплаты на счет налогоплательщика, необходимо направить в ИФНС соответствующее заявление.

Заявление можно подать на бумаге или в электронной форме — через личный кабинет или по ТКС.

Срок возврата переплаты составляет три рабочих дня:

1 день — на регистрацию заявления о возврате, которое поступил от налогоплательщика.

1 день — для направления поручения о возврате средств в Федеральное Казначейство.

1 день — для перечисления денег налогоплательщику от Федерального казначейства.

Чтобы не запутаться во всех изменениях, доверьте ведение налогового и бухгалтерского учета профессионалам «Деловое слово»: ведение ИП и ООО, подбор оптимальной системы налогообложения, работа с контролирующими органами.

Если налогоплательщик ошибочно указал в заявлении сумму большую к возврату, чем есть на счете, ИФНС вернет ему сумму переплаты, которая числится на ЕНС на момент подачи заявления.

Чек-лист «Как бухгалтеру легко выйти на фриланс» Забирайте бесплатно! Оставьте контакты, вышлем вам чек-лист на e-mail: Отправить

Реклама: ООО «Деловое слово», ИНН 6680009305, erid: LjN8KJAeb