Как бухгалтеру продвигать себя, тратя всего 10 минут в день🧘‍♂️  

Обычно бухгалтеру не хватает времени и знаний в продвижении. В статье поделюсь тремя фишками, которые помогут бухгалтеру продвигать себя, не проводя целый день в телефоне.

Для того, чтобы нам себя продвигать, нужно создать базу. Простыми словами, нам нужно себя упаковать как бухгалтера, чтобы все клиенты понимали, что здесь — профессионал.

Для того, чтобы продвинуть себя за 10 минут, нам нужно создать свой качественный профиль.

Первое — фотография нашего профиля. Услышьте меня и запомните раз и навсегда: люди покупают у людей.

А для бухгалтера это особенно важно, потому что мы отвечаем за деньги клиентов. Доля вероятности, что на вас обратят внимание, если у вас будут фотографии зайчиков, белочек или цветочков, очень мала. 🐕🦋🌸

То есть, мы в первую очередь «смотрим в глаза». Вспомните себя: когда вы выбираете няню для ребенка вам важно как она выглядит, как она относится к вашему ребенку, и вы проводите собеседование.

100% могу сказать, что ни одна мама не отдаст своего ребенка кому попало.

Вот так же и клиенты. Для них бизнес — это их ребенок, которого они не хотят кому попало давать.

Поэтому важно выглядеть на фотографии уверено, красиво и по–деловому, чтобы были нужные ассоциации у клиента. Он отдает вам свое дело и хочет, чтобы вы сохранили ему его деньги.

Конечно, нам важно быть профессионалами и показать свою экспертность. Нам нужно сделать хотя бы один пост, написать одну статью, которая будет нас выделять и будет показывать, что мы — эксперты, мы — профессионалы в своем деле.

Где это можно сделать?

В любой своей соцсети. Абсолютно в любой. Можно даже в объявлении на «Авито» раскрыть какую-то тему, и в самом объявлении показать свою экспертность, если мы будем продвигать только свое объявление на «Авито», хотя это сильно сузит вашу область поиска клиентов. Чем больше у вас соприкосновений с клиентами, тем больше о вас знают.

Поэтому обязательно нужно иметь социальную сеть, где вы будете писать свои экспертные статьи, посты, где и предприниматели и даже другие бухгалтеры будут это видеть.

Второе, что мы делаем — пишем один экспертный пост. Это пост, где вы про себя пишите. Это увеличит ваши шансы и узнаваемость, будет больше клиентов, поэтому не бойтесь. Страшно всегда только в первый раз.

Я знаю, что каждый из вас бухгалтер — профессионал, который много всего знает. Вот именно поэтому каждый бухгалтер индивидуален.

Напишите про себя, про то, чем вы помогаете своим клиентам. Или статью про то, как вы помогли клиентам, что вы сделали, как вы решили его запрос.

Будет много таких клиентов, которые, прочитав это, увидят себя и свой запрос и обратятся к вам за помощью.

Также и в объявлении на «Авито». Вы можете там рассказать про то, как вы решаете вопросы своих клиентов.

Поэтому подытожим. Мы упаковали себя — свой профиль, мы написали экспертную статью. И теперь каждый день тратим 10 минут на то, чтобы как можно больше привлекать людей к просмотру вашего экспертного мнения, то есть, что мы делаем?

Обязательно в профиле мы делаем ссылочку на вашу статью.

Чтобы предприниматель, когда начнет изучать вашу страницу, увидел, где можно еще подробнее почитать.

Теперь каждый день тратим 10 минут на то, чтобы писать экспертные комментарии в чатах, где находятся ваши потенциальные клиенты.

Сейчас чатов очень много и других бухгалтеров тоже много. Но не все пишут даже здесь в чате. Вы заметили, что основная масса молчит? Бухгалтеры такие, они боятся.

Я тоже такая была, тоже боялась, а сейчас выступаю на разных бизнес-конференциях, веду блог. Но почему нам страшно, почему мы не делаем? 😱😱😱Потому что боимся, что кто-то про нас скажет или подумает.

А что если подумают: «Какой вы крутой бухгалтер» ? Выполняем всего три действия:

Оформляем профиль.

Экспертная статья.

Каждый день комментируем.

Вот и все продвижение. Но не забываем про регулярность.

Как вам тема?🔥🔥🔥

Кстати, сейчас веду предзапись на тренинг «Как бухгалтеру создать поток платежеспособных клиентов», где в первую очередь будем упаковывать бухгалтера для работы онлайн, т.е. разбирать как себя проявлять в онлайн и как легко находить клиентов. Вот ссылка на анкетку предзаписи. Тренинг с обратной связью и пока бесплатный.

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