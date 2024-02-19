Логотип ДЕЛОВОЕ СЛОВО
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Бухгалтерский аутсорсинг

Как бухгалтеру продвигать себя, тратя всего 10 минут в день🧘‍♂️  

Обычно бухгалтеру не хватает времени и знаний в продвижении. В статье поделюсь тремя фишками, которые помогут бухгалтеру продвигать себя, не проводя целый день в телефоне. 
41 23
Как бухгалтеру продвигать себя, тратя всего 10 минут в день🧘‍♂️  
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Для того, чтобы нам себя продвигать, нужно создать базу. Простыми словами, нам нужно себя упаковать  как бухгалтера, чтобы все клиенты понимали, что здесь — профессионал.  

Для того, чтобы продвинуть себя за 10 минут, нам нужно создать свой качественный профиль.   

Первое — фотография нашего профиля. Услышьте меня и запомните раз и навсегда: люди покупают у людей.

А для бухгалтера это особенно важно, потому что мы отвечаем за деньги клиентов. Доля вероятности,  что на вас обратят внимание, если у вас будут фотографии  зайчиков, белочек или цветочков, очень мала. 🐕🦋🌸 

То есть, мы в первую очередь «смотрим в глаза». Вспомните себя: когда вы выбираете няню для ребенка вам важно как она выглядит,  как она относится к вашему ребенку, и вы проводите собеседование.   

100% могу сказать, что ни одна мама не отдаст своего ребенка кому попало.  

Вот так же и клиенты. Для них бизнес это их ребенок, которого они не хотят кому попало давать.  

Поэтому важно выглядеть на фотографии уверено, красиво и по–деловому, чтобы были нужные ассоциации у клиента. Он отдает вам свое дело и хочет, чтобы вы сохранили ему его деньги. 

Конечно, нам важно быть профессионалами и показать свою экспертность. Нам нужно сделать хотя бы один пост, написать одну статью, которая будет нас выделять и будет показывать, что мы — эксперты, мы — профессионалы в своем деле.  

Где это можно сделать?

В любой своей соцсети. Абсолютно в любой. Можно даже в объявлении на «Авито» раскрыть какую-то тему, и в самом объявлении показать свою экспертность, если мы будем продвигать только свое объявление на «Авито», хотя это сильно сузит вашу область поиска клиентов. Чем больше у вас соприкосновений с клиентами, тем больше о вас знают.  

Поэтому обязательно нужно иметь социальную сеть, где вы будете писать свои экспертные статьи, посты, где и предприниматели и даже другие бухгалтеры будут это видеть.  

Второе, что мы делаем — пишем один экспертный пост. Это пост,  где вы про себя пишите. Это увеличит ваши шансы и узнаваемость,  будет больше клиентов, поэтому не бойтесь.  Страшно всегда только в первый раз.  

Я знаю, что каждый из вас бухгалтер — профессионал, который много всего знает. Вот именно поэтому каждый бухгалтер индивидуален.

Напишите про себя, про то, чем вы помогаете своим клиентам. Или статью про то, как вы помогли клиентам, что вы сделали, как вы решили его запрос.

Будет много таких клиентов, которые,  прочитав это, увидят себя и свой запрос и обратятся к вам за помощью. 

Также и в объявлении на «Авито». Вы можете там рассказать про то, как вы решаете вопросы своих клиентов. 

Поэтому подытожим. Мы упаковали себя — свой профиль, мы написали экспертную статью. И теперь каждый день тратим 10 минут на то, чтобы как можно больше привлекать людей к просмотру вашего экспертного мнения, то есть, что мы делаем?  

Обязательно в профиле мы делаем ссылочку на вашу статью.

Чтобы предприниматель, когда начнет изучать вашу страницу, увидел, где можно еще подробнее почитать.  

Теперь каждый день тратим 10 минут на то, чтобы писать экспертные комментарии в чатах, где находятся ваши потенциальные клиенты. 

Сейчас чатов очень много и других бухгалтеров тоже много. Но не все пишут даже здесь в чате. Вы заметили, что основная масса молчит? Бухгалтеры такие, они боятся.  

Я тоже такая была, тоже боялась, а сейчас выступаю на разных бизнес-конференциях, веду блог. Но почему нам  страшно, почему мы не делаем? 😱😱😱Потому что боимся, что кто-то про нас скажет или подумает.

А что если подумают: «Какой вы крутой бухгалтер» ? Выполняем всего три действия:

  • Оформляем профиль. 

  • Экспертная статья. 

  • Каждый день комментируем. 

Вот и все продвижение. Но не забываем про регулярность.

Как вам тема?🔥🔥🔥 

Кстати, сейчас веду предзапись на тренинг «Как бухгалтеру создать поток платежеспособных клиентов», где в первую очередь будем упаковывать бухгалтера для работы онлайн, т.е. разбирать как себя проявлять в онлайн и как легко находить клиентов. Вот ссылка на анкетку предзаписи. Тренинг с обратной связью и пока бесплатный.

Тренинг: «Как бухгалтеру создать поток платежеспособных клиентов?»

Бесплатный тренинг с обратной связью

Реклама: ООО «Деловое слово», ИНН 6680009305, erid: LjN8KC2aX

Начать дискуссию

6-НДФЛ

Как бухгалтеры ошибаются в 6-НДФЛ

Идет отчетная кампания по сдаче формы 6-НДФЛ за 2023 год. Будьте внимательны при заполнении отчета.

27

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип ОneТwoТrip для бизнеса
ОneТwoТrip для бизнеса
Больничные

Больничный в командировке: инструкция для компании и работников

От болезней никто не застрахован, и случается, что сотрудник заболевает, уже уехав в деловую поездку. Работать уже не получится, нужно отдохнуть и вылечиться — а значит, потребуется больничный. Как в такой ситуации поступать сотруднику и что делать работодателю? Разбираемся вместе.

Больничный в командировке: инструкция для компании и работников
12
Логотип Белая Бухгалтерия
Белая Бухгалтерия
Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру привлекать клиентов в 2024 году: правила и нюансы

Где искать клиентов, знают все, но как сделать так, чтобы объявление на Авито привлекало целевые заявки, а не спам–рассылку. Какой способ упускают многие, хотя он простой и бесплатный. Как написать сообщение в чатах Телеграм, чтобы получить заявку на сотрудничество и при чем здесь бизнес-завтраки и федеральные программы.

Как бухгалтеру привлекать клиентов в 2024 году: правила и нюансы
18

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Зарплата

Минтруд: за шесть лет реальные зарплаты выросли на 33,2%

За 10 месяцев 2023 года реальные зарплаты населения увеличились на 7,7%, а за шесть лет этот показатель вырос на треть.

14
Бесплатно с Налог на имущество

Кто и когда должен подавать заявление на льготу по налогу на имущество. Мини-курс

С 2022 года организациям не нужно отчитываться по налогу на имущество с недвижимости, которая облагается налогом по кадастровой стоимости.

Кто и когда должен подавать заявление на льготу по налогу на имущество. Мини-курс
10
Налоговые льготы по налогу на прибыль

Компании из технополиса «Эра» освободят от уплаты налогов на 10 лет

Сейчас участники технополиса «Эра» работают над программами в сфере обороны страны без государственной поддержки. Правительство собирается это изменить и предоставить компаниям льготы по уплате НДС, налога на прибыль и страховых взносов.

28

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

⚡Успейте купить билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Если вы думаете, что учеба — это скучные лекции и море сложной информации, то вы просто не были на бухгалтерской конференции «Клерка»! Здесь вы получите заряд энергии и мотивации, познакомитесь с коллегами и топовыми спикерами, станете участником увлекательной программы с играми и розыгрышами!

⚡Успейте купить билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»
163
Логотип ДЕЛОВОЕ СЛОВО
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Бухгалтерский аутсорсинг

Как бухгалтеру продвигать себя, тратя всего 10 минут в день🧘‍♂️  

Обычно бухгалтеру не хватает времени и знаний в продвижении. В статье поделюсь тремя фишками, которые помогут бухгалтеру продвигать себя, не проводя целый день в телефоне. 

Как бухгалтеру продвигать себя, тратя всего 10 минут в день🧘‍♂️  
41
Экономика России

Цифра дня. Про ключевую ставку

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Цифра дня. Про ключевую ставку
16
Налоговые схемы

Как понять, чем отличаются налоговые схемы от моделей

Когда налоговую начинает интересовать деятельностью предприятия, возникает вопрос, что бизнес делает не так, как правильно выстроить систему контроля налоговых рисков внутри организации.

52
Логотип Павел Бессонов
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Доведение до банкротства. Новое дело по субсидиарной ответственности и убыткам

На днях ко мне обратился клиент за помощью в защите от убытков и субсидиарной ответственности. Убытки предъявлены на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Субсидиарная ответственность более 100 млн. руб.

5
Ипотека

Крупные банки перестали выдавать семейную ипотеку

Кредитные организации исчерпали лимиты по оформлению семейной ипотеки на 77-90%.

79

Разборы законов

1 169
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Зарплата

Когда индексировать зарплату в 2024 году. Обязательно ли это было делать в январе?

Увеличение зарплаты работников на коэффициент, рассчитанный в связи с ростом потребительских цен – это обязанность работодателя. Но в ТК не прописан единый способ, срок и периодичность индексации.

122
Банки

Турция признала серьезные проблемы с банковскими переводами

Российский посол в Анкаре подтвердил проблемы с денежными переводами между Россией и Турцией. Сейчас власти работают над их устранением, но подробности не разглашаются.

63
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Пользователи интернета

👀Что интересовало бухгалтеров на этой неделе. Самые интересные и обсуждаемые вопросы из КУБа

Как вы знаете, мы создали обмен сообщениями между «Клерком» и «Красным уголком бухгалтера» в Телеграме. И теперь в Трибуне появляются вопросы из КУБа. Собрали самые интересные, проблематичные и обсуждаемые вопросы на этой неделе.

👀Что интересовало бухгалтеров на этой неделе. Самые интересные и обсуждаемые вопросы из КУБа
44
Бесплатно с Персонифицированные сведения

Персонифицированные сведения 2024: форма, срок сдачи, как заполнить в 1С

Большинство работодателей подпадают под требование о предоставлении персонифицированных сведений по работникам. Рассказываем, кто, как и в какие сроки обязан сдавать персонифицированные сведения.

Персонифицированные сведения 2024: форма, срок сдачи, как заполнить в 1С
700
Маркетплейсы

Продажи одежды в онлайн-магазинах выросли в три раза

Онлайн-продажи текстиля выросли на 310%, а верхнюю одежду стали дистанционно покупать на 281% чаще.

50
Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

Четыре новых повода пройти обучение на «Клерке»

Из-за постоянных изменений (в 2024 году начали действовать более 300 поправок для бухгалтеров) и требований по профстандарту, бухгалтеру необходимы: «корочка», подтверждающая квалификацию и онлайн-обучение в режиме нон-стоп. Мы объединили приятное с полезным в Центре обучения «Клерка», где уже 5 лет бухгалтеры учатся с удовольствием, без отрыва от работы

Четыре новых повода пройти обучение на «Клерке»
48

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Декларация по НДС

Ввели новые коды для декларации по НДС

С 2024 года заработали поправки по НДС и для новых норм ввели новые коды операций.

96
Товарный знак

Предприниматели зарегистрировали больше 860 тысяч товарных знаков

Товарные знаки зарегистрировали 490 тысяч российских предпринимателей и 9 тысяч самозанятых. Нематериальные активы на балансе бизнеса выросли до 14,9 трлн рублей.

31