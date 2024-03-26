ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Ведение бизнеса

Как предпринимателю выйти из тени

Легализация бизнеса — это процесс, который‌ позволяет предпринимателям  официально зарегистрировать свою деятельность и получить все необходимые документы для ведения бизнеса.  Это важный‌ шаг для любого бизнеса, так как он позволяет защитить права предпринимателя и избежать проблем с налоговыми органами. 
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Как предпринимателю выйти из тени
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Легализация бизнеса включает в себя несколько этапов: 

  • Регистрация бизнеса.

Для этого нужно выбрать форму собственности, которая подходит для вашего бизнеса (ООО, ИП, можно начать с самозанятости), и зарегистрировать ее через приложение Мой налог.

Кстати, можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с системой налогообложения — налог на профессиональный доход, при этом не платить страховые взносы. То есть та же самозанятость, только в статусе ИП. Сделать это можно очень просто, но если возникают сложности и нужна помощь всегда обращайтесь к специалистам ООО «Деловое слово» 

  • Получение лицензии‌ и разрешения‌.

Некоторые виды деятельности требуют получения специальных лицензий и разрешений‌ от государственных органов. Например, для открытия ресторана нужно получить лицензию на продажу алкоголя. 

  • Открытие банковского счета.

Для ведения бизнеса необходимо иметь банковский‌ счет, на который‌ будут поступать деньги от клиентов и контрагентов. 

  • Заключение договоров с поставщиками и клиентами.

Для успешной‌ работы бизнеса необходимо заключить договоры с поставщиками товаров и услуг, а также с клиентами.  

  • Налогообложение.

После регистрации бизнеса и получения всех необходимых документов, нужно начать платить налоги и главное выбрать оптимальную систему налогообложения. 

  • Ведение бухгалтерского и налогового учета.

Для правильного учета доходов и расходов, а также для своевременной‌ уплаты налогов, необходимо вести  учет. 

Вообще я рекомендую сначала просчитать все возможные варианты, а потом регистрировать бизнес. Специалисты ООО «Деловое слово» подберут оптимальный вариант, сделают расчеты и помогут зарегистрировать Ваш бизнес. 

Все эти шаги помогут вам легализовать свои‌ бизнес и начать работать в соответствии с законодательством.  

Однако, стоит помнить, что легализация бизнеса может быть сложной‌ и требовать времени и усилий и чтобы просчитать все свои будущие налоги обращайтесь к профессионалам.  

И на самом деле гораздо проще работать в открытую, не скрывая свой бизнес, открывается больше возможностей, а работая в «серую» можно кучу штрафов получить. Но выбор конечно за Вами. 

Делюсь чек-листом Как быстро и легко зарегистрировать бизнес, чтобы потом не переплачивать налоги?🔥🔥🔥 

Как быстро и легко зарегистрировать бизнес, чтобы потом не переплачивать налоги?

Чек-лист

Реклама: ООО «Деловое слово», ИНН 6680009305, erid: LjN8Jvc2W

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