Закрываете ИП? Сообщите в Федресурс или получите штраф до 50 000 рублей

Как прекратить работу в качестве ИП
В добровольном порядке это делается следующим образом (алгоритм схож вне зависимости от применяемой системы налогообложения):
- уволить работников, если таковые имеются (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК);
- заплатить налоги, взносы, сборы;
- сдать отчетность;
- подать документы в ИФНС для государственной регистрации прекращения деятельности в качестве ИП;
- сняться с учета в ФСС (если были работники);
- закрыть расчетный счет;
- принять меры для хранения документов.
Налоговики зарегистрирует прекращение деятельности в качестве ИП в течение пяти рабочих дней с даты представления необходимых документов, если нет оснований для отказа в регистрации.
Таинственная обязанность
Если вышеописанные обязанности общеизвестны, то еще одна, ключевая обязанность, часто остается невыполненной. Речь идет о необходимости внести сведения о прекращении деятельности ИП в Федресурс (ЕФРСФДЮЛ). Эта обязанность установлена пунктом 11 статьи 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и ИП» (далее — Закона о госрегистрации).
Кто должен уведомлять
Вопреки распространенному заблуждению («сами сообщат, куда следует»), обязанность отправки данных в Федресурс лежит на самом ИП. И сделать это необходимо не позднее трех рабочих дней от даты принятия решения о прекращении предпринимательской деятельности (п. 9 ст. 7.1. Закона о госрегистрации).
Что будет, если не сообщать в Федресурс?
Опоздание с представлением сведений в Федресурс или их отсутствие может повлечь за собой административную ответственность на основании ч. 6-8 ст. 14.25 КоАП в виде:
- штрафа до 50 000 руб;
- дисквалификации от предпринимательской деятельности на срок от одного года до трех лет.
Как разместить информацию о «закрытии» ИП?
Опубликовать сведения можно двумя способами — сложным и оптимальным. Первый способ подразумевает наличии лишнего времени и денег, потому что необходимо, в частности:
- получить квалифицированную электронную подпись (если у ИП ее не было) и инсталлировать подходящий криптопровайдер;
- осилить регистрацию на сайте Федресурса;
- подготовить и сформировать корректный текст о «закрытии» ИП;
- дождаться выставленного счета на публикацию, оплатить его.
Срок для публикации сведений ограничен тремя рабочими днями, на практике реализация вышеописанного алгоритма может занимать до пяти дней.
Преимущества этого способа:
- процесс отправки уведомления займет не более 1,5 ч;
- КЭП не нужна;
- никаких дополнительных платежей. Госпошлина уже включена в стоимость услуги.
Оставьте заявку на публикацию сообщения в Федресурсе — и в течение семи минут получите исчерпывающую информацию о публикации.