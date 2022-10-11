Прекращение деятельности ИП

Закрываете ИП? Сообщите в Федресурс или получите штраф до 50 000 рублей

Казалось бы, всем известно, как оформляется прекращение деятельности в качестве ИП. Однако есть одна обязанность, о которой часто забывают (или просто не знают о ней). Между тем, пренебрежение ею может вылиться в крупные штрафы.

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Закрываете ИП? Сообщите в Федресурс или получите штраф до 50 000 рублей
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Как прекратить работу в качестве ИП

В добровольном порядке это делается следующим образом (алгоритм схож вне зависимости от применяемой системы налогообложения):

  • уволить работников, если таковые имеются (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК);
  • заплатить налоги, взносы, сборы;
  • сдать отчетность;
  • подать документы в ИФНС для государственной регистрации прекращения деятельности в качестве ИП;
  • сняться с учета в ФСС (если были работники);
  • закрыть расчетный счет;
  • принять меры для хранения документов.

Налоговики зарегистрирует прекращение деятельности в качестве ИП в течение пяти рабочих дней с даты представления необходимых документов, если нет оснований для отказа в регистрации.

Таинственная обязанность

Если вышеописанные обязанности общеизвестны, то еще одна, ключевая обязанность, часто остается невыполненной. Речь идет о необходимости внести сведения о прекращении деятельности ИП в Федресурс (ЕФРСФДЮЛ). Эта обязанность установлена пунктом 11 статьи 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и ИП» (далее — Закона о госрегистрации).

Своевременно отправить сведения в Федресурс без электронной подписи и личного присутствия можно тут.

Кто должен уведомлять

Вопреки распространенному заблуждению («сами сообщат, куда следует»), обязанность отправки данных в Федресурс лежит на самом ИП. И сделать это необходимо не позднее трех рабочих дней от даты принятия решения о прекращении предпринимательской деятельности (п. 9 ст. 7.1. Закона о госрегистрации).

Что будет, если не сообщать в Федресурс?

Опоздание с представлением сведений в Федресурс или их отсутствие может повлечь за собой административную ответственность на основании ч. 6-8 ст. 14.25 КоАП в виде:

  • штрафа до 50 000 руб;
  • дисквалификации от предпринимательской деятельности на срок от одного года до трех лет.

Как разместить информацию о «закрытии» ИП?

Опубликовать сведения можно двумя способами — сложным и оптимальным. Первый способ подразумевает наличии лишнего времени и денег, потому что необходимо, в частности:

  • получить квалифицированную электронную подпись (если у ИП ее не было) и инсталлировать подходящий криптопровайдер;
  • осилить регистрацию на сайте Федресурса;
  • подготовить и сформировать корректный текст о «закрытии» ИП;
  • дождаться выставленного счета на публикацию, оплатить его.

Срок для публикации сведений ограничен тремя рабочими днями, на практике реализация вышеописанного алгоритма может занимать до пяти дней.

Вот почему второй способ — отправить сообщение через портал «Федресурс Онлайн», — является оптимальным.

Преимущества этого способа:

  • процесс отправки уведомления займет не более 1,5 ч;
  • КЭП не нужна;
  • никаких дополнительных платежей. Госпошлина уже включена в стоимость услуги.

Оставьте заявку на публикацию сообщения в Федресурсе — и в течение семи минут получите исчерпывающую информацию о публикации.

Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
«Федресурс онлайн» - сервис онлайн-публикаций в Федресурсе Вестнике госрегистрации

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