Закрываете ИП? Сообщите в Федресурс или получите штраф до 50 000 рублей

Как прекратить работу в качестве ИП

В добровольном порядке это делается следующим образом (алгоритм схож вне зависимости от применяемой системы налогообложения):

уволить работников, если таковые имеются ( п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК );

п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК заплатить налоги, взносы, сборы;

сдать отчетность;

подать документы в ИФНС для государственной регистрации прекращения деятельности в качестве ИП;

сняться с учета в ФСС ( если были работники );

если были работники закрыть расчетный счет;

принять меры для хранения документов.

Налоговики зарегистрирует прекращение деятельности в качестве ИП в течение пяти рабочих дней с даты представления необходимых документов, если нет оснований для отказа в регистрации.

Таинственная обязанность

Если вышеописанные обязанности общеизвестны, то еще одна, ключевая обязанность, часто остается невыполненной. Речь идет о необходимости внести сведения о прекращении деятельности ИП в Федресурс (ЕФРСФДЮЛ). Эта обязанность установлена пунктом 11 статьи 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и ИП» (далее — Закона о госрегистрации).

Своевременно отправить сведения в Федресурс без электронной подписи и личного присутствия можно тут .

Кто должен уведомлять

Вопреки распространенному заблуждению («сами сообщат, куда следует»), обязанность отправки данных в Федресурс лежит на самом ИП. И сделать это необходимо не позднее трех рабочих дней от даты принятия решения о прекращении предпринимательской деятельности (п. 9 ст. 7.1. Закона о госрегистрации).

Что будет, если не сообщать в Федресурс?

Опоздание с представлением сведений в Федресурс или их отсутствие может повлечь за собой административную ответственность на основании ч. 6-8 ст. 14.25 КоАП в виде:

штрафа до 50 000 руб;

дисквалификации от предпринимательской деятельности на срок от одного года до трех лет.

Как разместить информацию о «закрытии» ИП?

Опубликовать сведения можно двумя способами — сложным и оптимальным. Первый способ подразумевает наличии лишнего времени и денег, потому что необходимо, в частности:

получить квалифицированную электронную подпись ( если у ИП ее не было ) и инсталлировать подходящий криптопровайдер;

если у ИП ее не было осилить регистрацию на сайте Федресурса;

подготовить и сформировать корректный текст о «закрытии» ИП;

дождаться выставленного счета на публикацию, оплатить его.

Срок для публикации сведений ограничен тремя рабочими днями, на практике реализация вышеописанного алгоритма может занимать до пяти дней.

Вот почему второй способ — отправить сообщение через портал « Федресурс Онлайн », — является оптимальным.

Преимущества этого способа:

процесс отправки уведомления займет не более 1,5 ч;

КЭП не нужна;

никаких дополнительных платежей. Госпошлина уже включена в стоимость услуги.

Оставьте заявку на публикацию сообщения в Федресурсе — и в течение семи минут получите исчерпывающую информацию о публикации.