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Карьера бухгалтера

В каких отраслях востребован аналитик 1С в 2024 году и сколько он зарабатывает?

Продукция 1С является лидером на российском рынке. По данным фирмы 1С, количество пользователей одной только «1С:Предприятие» перевалило за 1,5 млн. Согласно статистике, число организаций, использующих 1С продолжает расти, точно так же, как и потребность в специалистах.
В каких отраслях востребован аналитик 1С в 2024 году и сколько он зарабатывает?

Аналитик 1С — это специалист, который понимает, как устроены внутренние процессы в компании, как выглядит финансовая сторона ее работы и в то же время хорошо ориентируется в продукции 1С. Другими словами, он может вовремя распознать проблемы бизнеса и решить их с помощью возможностей ПО 1С.

Такой специалист «полиглот», потому что может с одинаковой легкостью обсуждать сложные бизнес-процессы с руководством и технические детали работы с программистами. 

В организации аналитик 1С выполняет ряд важных задач:

  • Проводит анализ состояния бизнеса клиента, чтобы определить слабые места и выяснить причину сбоев.

  • Подбирает возможные решения проблем с помощью функций 1С.

  • Составляет техническое задание для разработчиков.

  • Координирует процесс разработки и контролирует все этапы выполнения задач.

  • Проводит тестирование продукта, вносит изменения и коррективы. 

  • Ведет учет всем процессам, составляет документы и отчеты для клиента.

  • Презентует итоговое решение. 

  • Обучает специалистов компании тому, как работать по новым правилам. 

Все это — обязательные hard skills, то есть профессиональные знания. Однако аналитик 1С нуждается в хорошо развитых soft skills, так как он выступает посредником между большим количеством специалистов: топ-менеджментом компании, собственниками бизнеса, финансовыми директорами, программистами, бизнес-архитекторами, техническими архитекторами, тестировщиками, консультантами и пользователями 1С (в том числе бухгалтерами).

Что общего между бухгалтером и аналитиком 1С

На первый взгляд это две абсолютно разные профессии, между которыми нет ничего общего, кроме знаний в области 1С. Бухгалтер заведует финансами и учетом, его сосед по кабинету — кадровик, а аналитик 1С работает в IT-отделе и большинство его ближайших коллег — технари, которые занимаются программированием. 

Однако, почти 50% обязанностей аналитика 1С бухгалтер либо уже выполняет, либо умеет, но просто не применяет на практике — нет подходящих задач или их решает другой специалист в организации.

Для того, чтобы бухгалтеру стать успешным аналитиком, ему дополнительно нужно знать:

  • какие методы анализа существуют;

  • как проектируют базы данных;

  • как описывать бизнес-процессы и прорисовывать функциональные модели;

  • в чем состоит специфика разных отраслей бизнеса;

  • как устроен процесс разработки и написание программ под бизнес-цели.

Обладая всеми нужными навыками вы можете устроиться в компании разных отраслей — по вашему вкусу и желанию. 

Где работает и сколько зарабатывает аналитик 1С

Мы проанализировали вакансии на hh.ru и по запросу «Аналитик 1С», нашли более 11 тыс. предложений. Здесь есть вакансии и для начинающих специалистов — более 1 000 работодателей готовы принять аналитика, который только начал свой карьерный путь. Средняя зарплата новичка — 50 тыс. рублей.

Большой выбор вакансий на удаленке. Если вы хотите работать из дома, то в среднем можете рассчитывать на 70-150 тыс. рублей в зависимости от опыта.

Ведущие аналитики 1С зарабатывают от 200 тыс. рублей. Причем, достаточно опыта от 1-3 лет. Главное в данном случае качество и удачные кейсы. 

Большое количество компаний из разных областей ведут учет на 1С, поэтому вы можете выбрать то направление, которое вам ближе. 

  • ИТ-компании (2 614)

  • Розничная торговля ( 1647)

  • Торговля и производство (1 206)

  • Пищевое производство (882)

  • Кадровые агентства, контроль качества, экспертиза, консалтинговые услуги (640)

  • Строительство и недвижимость (603)

  • Промышленное оборудование, техника (480)

  • Перевозки, логистика, ВЭД (416)

А также гостиничный и ресторанный бизнес, промышленность, образовательные учреждение, финансы и т. д.

По данным сайта Сравни.ру, средняя зарплата аналитика 1С в России составляет 170 тыс. рублей.

Средняя зарплата в Москве — 110-120 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 90-100 тыс. рублей. Опытные специалисты зарабатывают от 200 тыс. рублей.

В крупнейших городах России средний доход колеблется 75-95 тыс. рублей. В регионах зарплата — это 57-73 тыс. рублей.

Как стать аналитиком 1С и зарабатывать от 200 000 рублей

На курсе «Аналитик 1С» вы углубите свои знания в работе с 1С, познакомитесь с широкой линейкой возможностей, которая может предложить эта платформа.

Узнаете, как настраивать учетную политику, использовать для этого справочники, научитесь вести учет товаров и услуг, выплат сотрудникам, расчет налогов в «1С: Бухгалтерия предприятия».

Над программой работали сертифицированный преподаватель курсов по 1С Адиль Кудьяров, бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет, который участвовал в проектах по 1С в компаниях: Роснефть, Камаз-Fuzo, Лукойл, S7, Никамед и др. Константин Соболевский, а также консультант-аналитик 1С с опытом работы более 20 лет Вера Жарова

Они подбирали темы и задания, исходя из реальных задач аналитика 1С, с которыми вы столкнетесь на практике. 

В курсе 57 видеоуроков, 21 практические работы, 10 из них вы будете выполнять вместе с преподавателем, кроме этого, вас ждут дополнительные онлайн-встречи с преподавателями, а также справочный материал, конспекты со скринами, чтобы вы в любой момент могли заглянуть в записи, а не пересматривать весь урок заново, письменные задания и тесты для самопроверки.

Отдельный блок посвящен теме бизнес-процессов. Вы узнаете, как устроен бизнес изнутри, с какими трудностями он может столкнуться и как подобрать решение под конкретную задачу. 

Помимо hard skills, вы прокачаете свои soft skills. Мы научим вас координировать весь процесс разработки: следить за выполнением задач, взаимодействуя с пользователями и программистами, ставить ТЗ команде, тестировать продукты и т. д.

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Продукция 1С является лидером на российском рынке. По данным фирмы 1С, количество пользователей одной только «1С:Предприятие» перевалило за 1,5 млн. Согласно статистике, число организаций, использующих 1С продолжает расти, точно так же, как и потребность в специалистах.

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