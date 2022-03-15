Как составить бухгалтерскую отчётность за 2021 год по упрощённой форме

Малые предприятия, резиденты «Сколково» и некоммерческие организации, которые ведут упрощённый бухучёт, имеют право сдавать бухгалтерскую отчётность в сокращённом формате. Рассказываем, как составить такую отчётность за 2021 год.

Сдавать упрощённую бухгалтерскую отчётность имеют право компании, которые ведут упрощённый бухучет (п. 4 ст. 6 закона № 402-ФЗ):

Малые предприятия. Резиденты «Сколково». Некоммерческие организации, кроме иностранных агентов.

Также перед оформлением отчёта нужно проверить, не относится ли компания к одному из исключений, перечисленных в п. 5 ст. 6 закона № 402-ФЗ. В частности, не имеют право сдавать упрощённую отчётность организации, подлежащие обязательному аудиту, потребительские кооперативы и микрофинансовые компании.

Собственники бизнеса могут добровольно отказаться от упрощённого формата и сдавать полноценную бухгалтерскую отчётность, если решат, что это необходимо для полного раскрытия информации о компании.

Особенности упрощённой бухгалтерской отчётности:

1. Отчётность для коммерческих организаций состоит из двух форм: баланс и отчёт о финансовых результатах (форма №2). Приложения к основным формам и пояснения заполнять не нужно.

2. Баланс и форму № 2 следует заполнять по сокращённым формам (приложение 5 к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

Формы упрощённой бухгалтерской отчётности составляют по тем же правилам, что и стандартные отчёты. Отличие только в укрупнении показателей и, следовательно, в меньшем количестве строк.

Рассмотрим подробно порядок заполнения упрощённых бухгалтерских отчётов. Будем исходить из того, что организация применяет стандартный план счетов. Если используется упрощённый план счетов, то бухгалтерская отчётность составляется с учётом объединения синтетических счетов и других упрощений, о котором мы рассказывали в этой статье.

Как составить упрощённый бухгалтерский баланс

В строке 1150 «Материальные внеоборотные активы» нужно отразить информацию об остаточной стоимости основных средств и вложениях в них.

Чтобы заполнить строку 1150, сначала нужно сложить дебетовое сальдо по счетам:

01 «Основные средства»;

03 «Доходные вложения в материальные ценности»;

07 «Оборудование к установке»;

08 «Вложения во внеоборотные активы» за вычетом нематериальных поисковых активов, если они есть у компании.

Затем из получившейся суммы нужно вычесть кредитовое сальдо по счёту 02 «Амортизация основных средств»

В строке 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» указывают сведения обо всех остальных внеоборотных активах компании, кроме основных средств. Речь идет об активах, которые компания планирует использовать для своей деятельности в течение длительного периода — более 12 месяцев.

Кроме нематериальных активов, в этой строке следует отразить долгосрочные финансовые вложения и дебиторскую задолженность с длительным сроком погашения.

Для заполнения строки 1170 сначала нужно просуммировать дебетовые сальдо по счетам:

04 «Нематериальные активы»;

08 «Вложения во внеоборотные активы» — в части нематериальных поисковых активов;

09 «Отложенные налоговые активы»:

55 «Специальные счета в банках» — в части депозитов, размещённых на срок более года;

58 «Финансовые вложения» — в части средств, размещённых на срок более года;

Счета по учёту расчётов: 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками, 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками», 71 «Расчёты с подотчётными лицами», 73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчёты с учредителями», 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами, 79 «Внутрихозяйственные расчёты» — в части дебиторской задолженности, возврат которой ожидается более, чем через 12 месяцев;

Счёт 97 «Расходы будущих периодов» — в части расходов, которые подлежат списанию более, чем через 12 месяцев.

Затем из полученной суммы нужно вычесть кредитовое сальдо по счетам, предназначенным для учёта резервов:

59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» — в части резервов по долгосрочным вложениям;

63 «Резервы по сомнительным долгам» — в части резервов, созданных под долгосрочную дебиторку.

В строке 1210 «Запасы» нужно отразить информацию обо всех материальных оборотных активах компании. Это материальные ценности, которые организация использует в течение короткого периода (до 12 месяцев), либо в рамках одного производственного цикла.

Чтобы заполнить строку 1210, нужно сложить дебетовые сальдо по счетам для учёта материальных ценностей и расходов на производство:

10 «Материалы»;

19 «НДС по приобретённым ценностям»;

20 «Основное производство»;

21 «Полуфабрикаты собственного производства»:

23 «Вспомогательные производства»;

29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;

41 «Товары». Если компания учитывает товары по продажным ценам, то нужно вычесть кредитовое сальдо по счёту 42 «Торговая наценка»;

43 «Готовая продукция»;

45 «Товары отгруженные»;

46 «Выполненные этапы по незавершённым работам»

97 «Расходы будущих периодов» в части материальных расходов, которые следует списать в течение ближайших 12 месяцев.

Если организация создаёт резервы под снижение стоимости материальных ценностей, то нужно вычесть кредитовое сальдо по одноимённому счёту 14

В строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» нужно указать сведения о деньгах компании, а также о тех активах, которые можно в любой момент реализовать по заранее известной цене. К денежным эквивалентам относятся, например, ценные бумаги, выпущенные государством или крупными компаниями.

Чтобы заполнить строку 1250, нужно сложить дебетовые сальдо по следующим счетам:

50 «Касса» кроме денежных документов;

51 «Расчётные счета»;

52 «Валютные счета»;

55 «Специальные счета в банках» в части депозитов до востребования;

57 «Переводы в пути»;

58 «Финансовые вложения» в части денежных эквивалентов, например — приобретённых компанией гособлигаций.

В строке 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» следует указать сведения обо всех остальных оборотных активах компании, которые не вошли в строки 1210 и 1250. Например, сюда относят краткосрочную дебиторку и финансовые вложения.

Чтобы получить данные для строки 1230, сначала нужно сложить дебетовые сальдо по следующим счетам:

50 «Касса» в части денежных документов. К ним относятся, например, путевки, приобретённые для работников или почтовые марки;

55 «Специальные счета» в части депозитов, размещённых на срок до 12 месяцев;

58 «Финансовые вложения» — в части сумм, размещённых на короткий срок, кроме денежных эквивалентов;

по учёту расчётов: 60, 62, 70, 71, 73, 76 и т.п. — в части дебиторской задолженности со сроком погашения до 12 месяцев;

94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» — в части сумм, которые пока не взысканы с виновных лиц и не списаны на расходы.

Затем из полученной суммы нужно вычесть кредитовое сальдо счетов по учёту резервов 59 и 63 в части, относящейся к краткосрочным вложениям и дебиторке.

В строке 1300 «Капитал и резервы» нужно отразить сведения о собственном капитале компании, фондах, а также о нераспределённой прибыли или непокрытом убытке.

Для заполнения строки 1300 нужно сначала сложить кредитовые сальдо по счетам для учёта капитала и фондов:

80 «Уставный капитал»;

82 «Резервный капитал»;

83 «Добавочный капитал».

Затем следует вычесть из получившейся суммы дебетовое сальдо по счёту 81 «Собственные акции (доли)». Речь идёт о тех акциях (долях), которые компания выкупила у своих акционеров (участников).

Итоговый результат нужно скорректировать на величину нераспределённой прибыли (непокрытого убытка): прибавить кредитовое сальдо по счёту 84 (прибыль) или вычесть дебетовое сальдо по этому же счёту (убыток). Если в итоге в строке 1300 получится отрицательное значение, то его нужно указать в круглых скобках.

В строке 1410 «Долгосрочные заёмные средства» следует указать информацию о задолженности по кредитам и займам (с процентами), до погашения которой осталось более 12 месяцев. Данные нужно брать с кредита счёта 67 «Расчёты по долгосрочным кредитам и займам».

В строке 1450 «Другие долгосрочные обязательства» нужно отразить все остальные обязательства компании со сроком погашения более 12 месяцев. Это кредиторская задолженность различных видов и оценочные обязательства, если организация признавала последние.

Данные нужно брать с кредита следующих счетов:

счета по учёту расчётов: 60, 62, 71, 73, 75, 76, 79 — в части кредиторской задолженности со сроком погашения более 12 месяцев;

77 «Отложенные налоговые обязательства»;

96 «Резервы предстоящих расходов» — в части долгосрочных оценочных обязательств.

В строке 1510 «Краткосрочные заёмные средства» следует дать информацию о долгах компании по займам и кредитам, включая проценты, которые нужно погасить в течение ближайших 12 месяцев. Сведения нужно брать с кредита счёта 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам».

В строке 1520 «Кредиторская задолженность» нужно указать сведения обо всех текущих долгах компании, кроме кредитов и займов. Это задолженности перед контрагентами, сотрудниками, бюджетом, фондами, учредителями.

Сведения нужно брать с кредита счетов по учёту расчётов: 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 79 в части долгов, которые следует вернуть в течение ближайших 12 месяцев.

В строке 1550 «Другие краткосрочные обязательства» указывают информацию о текущих долгах компании, которые не вошли в строки 1510 и 1520.

Например, сюда нужно включить кредитовое сальдо по следующим счетам:

96 «Резервы предстоящих расходов» — в части краткосрочных оценочных обязательств;

86 «Целевое финансирование» — в части целевых средств, полученных из бюджета или из других источников на срок до 12 месяцев.

Как составить упрощённый отчёт о финансовых результатах

В строку 2110 «Выручка» нужно включить информацию обо всей выручке компании от основной деятельности без учёта НДС и акцизов, если организация платит эти налоги.

Показатель по строке 2110 равен кредитовому обороту за отчётный период по счёту 90.1 «Продажи» за вычетом дебетовых оборотов по счетам 90.3 «НДС» и 90.4 «Акцизы».

В строку 2120 «Расходы по обычной деятельности» включают все расходы компании, связанные с основной деятельностью, включая коммерческие и управленческие.

Данные строки 2120 — это суммарный дебетовый оборот по счёту 90.2 «Себестоимость продаж» в корреспонденции с кредитом счетов:

20 «Основное производство»;

23 «Вспомогательные производства»;

26 «Общехозяйственные расходы»;

29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;

40 «Выпуск продукции, работ, услуг» — если компания ведёт учёт по нормативной (плановой) себестоимости с использованием этого счёта;

41 «Товары»;

43 «Готовая продукция»;

44 «Расходы на продажу»;

45 «Товары отгруженные»;

46 «Выполненные этапы по незавершённым работам».

Сумму по строке 2330 нужно указать в отчёте в круглых скобках. Это же правило относится ко всем остальным видам расходов.

В строке 2330 «Проценты к уплате» следует отразить начисленные за отчётный период проценты по всем видам обязательств организации: кредиты и займы, векселя, облигации.

Информацию нужно брать с дебетовых оборотов по счёту 91.2 «Прочие расходы» в соответствующей части.

В строке 2340 «Прочие доходы» нужно указать все начисленные доходы организации, не связанные с основной деятельностью.

Например, сюда следует отнести проценты по займам, выданным другим организациям или своим сотрудникам. Также в эту строку входят различные «непрофильные» доходы с учётом вида деятельности компании. Например, производственные предприятия должны включить сюда доходы от продажи излишков сырья и материалов.

Данные нужно брать с кредита счёта 91.1 «Прочие доходы»

В строке 2350 «Прочие расходы» отражают все расходы компании, не связанные с основной деятельностью, кроме процентов к уплате. Например, сюда входят расходы на услуги банков, а также начисленные штрафы и пени.

Показатель строки 2350 должен быть равен разности между дебетовым оборотом по счёту 91.2 за отчётный период и показателем строки 2330.

В строке 2410 «Налоги на прибыль (доход)» нужно указать информацию о налогах, начисленных на финансовый результат компании. В зависимости от применяемого организацией режима это может быть налог на прибыль, налог при УСН или единый сельхозналог.

Если организация работает на ОСНО и применяет ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций», то данные по налогу на прибыль нужно скорректировать на налоговые разницы. Это разность между дебетовыми оборотами по счетам 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства» и кредитовыми оборотами по этим же счетам за отчётный период. Компании, которые ведут упрощённый бухучет, могут не использовать ПБУ 18/02, и обычно они пользуются этим правом.

В строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» следует отразить итоговый финансовый результат компании за период с учётом всех доходов, расходов и налогов:

Стр. 2400 = стр. 2110 - стр. 2120 — стр. 2330 + стр. 2340 - стр. 2350 - стр. 2410.

Если финансовый результат в строке 2400 получился отрицательным, то его нужно указать в отчёте в круглых скобках.