Обязательная продажа валютной выручки: что нужно знать предпринимателю и бухгалтеру

Кто должен продавать валютную выручку

Это должны делать российские резиденты, которые продают иностранным организациям товары, услуги, работы. К ним относятся как юридические лица, так и ИП, самозанятые, и те, кто занимается частной практикой.

Юридические лица — резиденты РФ:

организации с российским адресом в ЕГРЮЛ;

международные организации, головной офис которых располагается в РФ;

если так указано в международном договоре.

ИП и физлица являются резидентами, если находились на территории РФ 183 и более дней в течение 12 подряд идущих месяцев.

Послаблений нет ни для малого бизнеса, ни для участников внешнеэкономической деятельности особой экономической зоны в Калининградской области.

О каких валютных поступлениях идет речь

Продавать нужно 80% от любой иностранной валюты, поступившей от иностранных лиц (нерезидентов) в счёт оплаты экспорта товаров, выполнения работ или услуг, передачи исключительных прав.

Учитываются зачисления на расчётный счёт в валюте, полученные начиная с 1 января 2022 года. При этом не имеет значения, поставлен ли внешнеторговый контракт на специальный учёт (п. 5 указа №79).

Обязательную к продаже сумму можно уменьшить на расходы, связанные с исполнением валютных внешнеторговых контрактов, которые перечислены в п. 1.2 официального разъяснения ЦБ № 4-ОР от 16 апреля 2022 (например, это таможенные пошлины и сборы, расходы за рубежом на ГСМ, связь, питание, различные расходы по транспортировке грузов и обслуживанию транспортных средств).

В какой срок продавать валюту

Валюту, поступившую в период с 1 января по 27 февраля 2022 года, нужно было продать до 3 марта. Для последующих поступлений сначала установили срок в три дня, но потом сделали послабления. Выручку, полученную в период с 19 апреля по 1 сентября 2022 года, нужно продавать в течение 60 рабочих дней со дня зачисления.

Что означает «продать выручку»

Не менее 80% от поступлений в валюте нужно перевести в рубли. Остальные 20% могут остаться в иностранных денежных знаках. Изначально, деньги в валюте поступают на транзитный счёт российской организации, о чём банк уведомляет получателя средств. Далее сделка проходит валютный контроль, для чего банк запрашивает подтверждающие документы.

Получатель платежа должен самостоятельно отправить в банк распоряжение на продажу части валюты, и указать в нём:

сумму валюты, переводимой в рубли;

банковский счёт в рублях, куда будет зачислена эквивалентная сумма в рублях;

валютный счёт для перечисления остатка денег в валюте.

Срок и сумма продажи валюты — это ответственность получателя валютной выручки.

Продавать валюту нужно по рыночному курсу. Можно частями при условии, что не позднее трех дней с даты поступления валюты 80% будет продано.

Специальные правила продажи валютной выручки

Со специального разрешения можно:

Продавать валюту в другие сроки ( разрешение выдается ЦБ ). Изменить лимит обязательной продажи валюты . Разрешение выдаёт Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Так, до 1 сентября 2022 года могут не продавать валюту резиденты, имеющие как экспортные, так и импортные контракты с одним и тем же или разными нерезидентами, или контракт, который одновременно содержит условия как экспортного, так и импортного контракта, если экспортную выручку планируется направить на исполнение обязательств по импортному контракту через тот же транзитный валютный счёт, либо эти контракты поставлены на учёт и (или) расчёты по ним обслуживаются в одном банке. Не продавать валюту в пределах суммы , которая идёт на погашение валютных кредитов в российских банках, в том числе процентов по ним и штрафов. Размер «неприкасаемой» суммы определяют на момент зачисления иностранной валюты на счёт резидента.

Разрешение выдаёт ЦБ. Порядок получения утверждён решением Совета директоров ЦБ от 25 марта 2022.

Бухгалтерский учёт продажи валютной выручки

На основании ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 при продаже валюты нужно отражать прочие доходы в размере проданной валюты по рыночному курсу и прочие расходы в размере стоимости этой валюты по официальному курсу (по которому ведётся бухгалтерский учёт).

В письме от 28.12.2016 № 07-04-09/78875 Минфин рекомендует свернуть доходы и расходы от продажи валюты и отражать в учёте только результирующий показатель. В примере ниже мы так и сделали: доход отражается свёрнуто, только отклонение рыночного курса над официальным.

Денежные средства на валютном счете подлежат пересчёту в рубли на отчётные даты и на дату совершения операций по этому счёту по официальному курсу (п. 5, п. 6, п. 7 ПБУ 3/2006).

Пример отражения продажи валютной выручки в бухгалтерском учёте

01.03.22 поступила оплата от поставщика за экспорт в размере 100 000 $. Курс Банка России 94 руб. за 1 $.

Учтено поступление выручки:

Д 52 «Валютный счёт» субсчёт «Транзитный счёт»—К 62— 9 400 000 руб. (100 000 $ х 94 руб. / $).

02.03.22 отправлены в банк документы для валютного контроля и распоряжение на продажу 80 000 $. Курс Банка России 92 руб. за 1$.

Деньги зачислены с транзитного счёта на валютный:

Д 52 «Валютный счёт» субсчёт «Текущий счёт»—К 52 «Валютный счёт» субсчёт «транзитный»— 9 200 000 руб. (100 000 $ х 92 руб. / $).

Списана в расходы курсовая разница:

Д 91.2 «Прочие расходы»—К 52 «Валютный счёт» субсчёт «Транзитный счёт»— 200 000 ((94 руб. / $ - 92 руб. / $) х 100 000 $).

Направлено на продажу 80% валютной выручки:

Д 57 «Переводы в пути»—К 52 «Валютный счёт» субсчёт «Текущий счёт»— 7 360 000 руб. (80 000 $ х 92 руб. / $).

03.03.22 - продажа валюты произведена по рыночному курсу 110 руб. за 1 $. Курс Банка России 103 руб. за 1 $.

Курсовая разница в день продажи:

Д 57 «Переводы в пути»—К 91.1 «Прочие доходы»— 880 000 руб. ( 80 000 $ х (103 руб. / $ - 92 руб. / $))

Продажа валюты:

Д 51 «Расчётный счёт»—К 57 «Переводы в пути»— 8 240 000 руб. (80 000 $ х 103 руб. / $) — зачислен на расчетный счёт рублёвый эквивалент проданной валюты на дату списания валюты по официальному курсу

Финансовый результат от продажи валюты:

Д 51 «Расчётный счёт»— К 91.01— 560 000 руб. (80 000 $ х (110 руб. / $ - 103 руб. / $)) «Прочие доходы» — превышение поступлений от продажи валюты по рыночному курсу над официальным

31.03.22 - конец отчётного периода Курс Банка России 120 руб. за 1$

Курсовая разница на отчётную дату:

Д 52 «Валютный счёт —К 91.1 «Прочие доходы»— 560 000 руб. (20 000 $ х (120 руб. / $ - 92 руб. / $)).

Налоговый учёт продажи валютной выручки: налог на прибыль

Доходы и расходы от продажи

На дату перехода права собственности на валюту нужно признать:

Доходы и расходы от изменения курса

Валюту нужно пересчитать в рубли по официальному курсу на дату перехода права собственности на валюту и на последнее число каждого месяца (п. 8 ст. 271, п. 10 ст. 272 НК). Курсовые разницы включают во внереализационные доходы или расходы на дату пересчёта (п. 11 ст. 250, пп. 7 п. 4 ст. 271, пп. 5 п. 1 ст. 265, пп. 6 п. 7 ст. 272 НК).

Продолжение примера:

01.03.22 — поступила оплата от поставщика за экспорт в размере 100 000 $. Курс Банка России 94 руб. за 1$.

03.03.22 — продажа валюты 80 000 $ произведена по рыночному курсу 110 руб. за 1 $. Курс Банка России 103 руб. за 1 $.

Курсовая разница на дату продажи: 80 000 $ х (103 руб. / $ - 94 руб. / $) = 720 000 руб.

Внереализационный доход от продажи валюты: 80 000 $ х (110 руб. / $ - 103 руб. / $) = 560 000 руб.

31.03.22 — конец отчётного периода. Курс Банка России 120 руб. за 1 $.

В валюте у организации осталось 20 000 $.

Курсовая разница на отчётную дату: 20 000 $ х (120 руб. / $ - 94 руб. / $) = 520 000 руб.

Итого курсовые разницы (доход): 720 000 + 520 000 = 1 240 000 руб.

Налоговый учёт продажи валютной выручки: УСН

Доходы и расходы от продажи

Независимо от объекта налогообложения «Доходы» или «Доходы минус расходы» в расчёт налоговой базы нужно принять только положительные разницы за счёт превышения курса продажи над официальным (п. 1 ст. 346.15, пп. 2 п. 1 ст. 248, абз. 8 п. 1 ст. 248, п. 2 ст. 250 НК).

Если курс продажи ниже официального, такой расход нельзя вычесть из налоговой базы, т. к. его нет в закрытом перечне расходов в ст. 346.16 НК. Это подтверждает Минфин в письме от 28.08.2015 № 03-11-09/49620.

Доходы и расходы от изменения курса

При расчёте налога на УСН курсовые разницы не определяются и не учитываются (п. 5 ст. 346.17 НК). То есть в целях налогообложения не нужно сравнивать текущий официальный курс с первоначальным и отражать результат в налоговом учёте.

Продолжение примера:

01.03.22 — поступила оплата от поставщика за экспорт в размере 100 000 $. Курс Банка России 94 руб. за 1 $.

03.03.22 — продажа валюты 80 000 $ произведена по рыночному курсу 110 руб. за 1$.

Внереализационный доход от продажи валюты: 80 000 $ х (110 руб. / $ - 94 руб. / $) = 1 280 000 руб.

Итого курсовые разницы (доход): 0 руб.

Ответственность за нарушения валютного законодательства

Банки, которые проводят зачисления и списания в валюте, обязаны контролировать законность операций и имеют право отказать в проведении незаконной валютной операции.

За нарушение валютного законодательства юридическим лицам или ИП грозит штраф согласно п.1 ст. 15.25 КоАП в размере от 75% до 100% суммы незаконной валютной операции, должностным лицам — от 20 000 до 30 000 рублей.

Но пока статус указа №79 не урегулирован и его нельзя однозначно отнести к валютному законодательству, поэтому первое время можно избежать штрафов.

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Алексей Иванов — директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело». Людмила Архипкина — ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

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